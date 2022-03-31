ຂະນະທີ່ທຸລະກິດຫລາຍຢ່າງທັງນ້ອຍແລະໃຫຍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບບໍ່ຫຼາຍກໍໜ້ອຍມາດຕະການຈຳກັດການແຜ່ລະບາດຢ່າງໜັກ ຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ທີ່ ໃນທົ່ວໂລກ ແລະສະພາບພຸ້ງໄພເງິນເຟີ້ສູງ ແລະລາຄານ້ຳມັນ ປັບຕົວຂຶ້ນຫລາຍ ກວ່າສອງເທົ່າໃນບໍ່ເທົ່າໃດເດືອນຜ່ານມານີ້ ແຕ່ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍທີ່ຜະລິດອາຫານລາວ ແບບເຄິ່ງສຳເລັດຮູບ ກັບມີການຂະຫຍາຍຕົວຂຶ້ນ. ນາງຂັນທະລີ ໃນເມືອງວິດທິເອີ (Whittier), ຊຶ່ງປັນເມືອງນ້ອຍໆ ໃນນະຄອນລອສແອນເຈີລິສ, ທາງພາກໃຕ້ຂອງລັດຄາລິຟໍເນຍບອກວ່າ ທຸລະກິດຂອງນາງທີ່ຜະລິດອາ ຫານພື້ນເມືອງລາວສຳເລັດຮູບ ແລະເຄິ່ງສໍາເລັດຮູບເຊັ່ນໃສ້ກອກ, ສົ້ມໝູ ແລະສົ້ມປາ ເພື່ອສົ່ງໃຫ້ແກ່ຮ້ານຂາຍອາຫານຂອງຄົນເອເຊຍ ແລະໂດຍກົງແກ່ລູກຄ້າບອກວ່ານາງໄດ້ຮັບການສັ່ງສິນຄ້າເພີ້ມຂຶ້ນສອງເທົ່າໃນຕະຫລອດ 2 ປີ ເຖິງແມ່ນວ່າປັດຈຸບັນນີ້ສິນຄ້າພວກນີ້ຈະມີລາຄາເພີ້ມຂຶ້ນໄປຕາມການຂຶ້ນລາຄາຂອງວັດຖຸດິບ ເຊັ່ນຊີ້ນໝູນັ້ນກໍຕາມ ດັ່ງທີ່ນາງເລົ່າສູ່ພວກເຮົາຟັງວ່າ:
ເມື່ອຖາມເຖິງລູກຄ້ານັ້ນນາງຕອບວ່າ ຍັງແມ່ນລູກຄ້າປະຈຳກຸ່ມເດີມຢູ່ ຊຶ່ງກໍຄື ຄົນໃນປະຊາຄົມລາວ ແລະຄົນເຊື້ອສາຍເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ກຸ່ມອື່ນໆ ເຊັ່ນກໍາປູເຈຍ, ຫວຽດນາມ ແລະໄທ ທີ່ຢູ່ໃນເຂດພາກໃຕ້ຂອງລັດຄາລິຟໍເນຍ ເຊັ່ນນະຄອນລອສແອນເຈີລີສ ແລະແຊນດິເອໂກ. ພ້ອມກັນນັ້ນກໍມີລູກຄ້າຈາກລັດໃກ້ຄຽງເຊັ່ນ ລັດອາຣີໂຊນາ, ເນວາດາ ແລະເທັກຊັສ ຊຶ່ງນາງເລົ່າ ກ່ຽວກັບອາຫານທີ່ນາງເຮັດ ແລະລູກຄ້າຂອງນາງສູ່ຟັງວ່າ:
ນາງບອກອີກວ່າ ການສົ່ງສິນຄ້າເຊັ່ນສົ້ມໝູ, ສົ້ມປາ ນັ້ນແມ່ນອາທິດລະຫລາຍ ຮ້ອຍກິໂລຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ນາງມີ ລາຍຮັບຫລາຍພັນໂດລາຕໍ່ອາທິດ. ສ່ວນສາເຫດທີ່ພາໃຫ້ທຸລະກິດຂອງນາງເພີ້ມຂຶ້ນເປັນພິເສດໃນໄລຍະສອງປີຜ່ານມານີ້ ເຖິງໄພເງິນເຟີ້ເຮັດໃຫ້ສິນຄ້າຂອງນາງຂຶ້ນລາຄາກໍຕາມ ນາງຂັນທະລີໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ມັນອາດເປັນຍ້ອນລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 ທີ່ຍັງສືບຕໍ່ມີຢູ່ທຸກມື້ນີ້ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ຄົນບໍ່ຄ່ອຍຢາກອອກໄປກິນເຂົ້າໃນຮ້ານອາຫານຫລາຍເໝືອນເມື່ອກ່ອນ. ເຂົາເຈົ້າມັກຈະຊື້ອາຫານປະເພດເຄິ່ງສຳເລັດຮູບນີ້ ໄປປຸງແຕ່ງເປັນອາຫານ ກິນເອງຫລາຍຂຶ້ນ.
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