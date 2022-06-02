ສະຖານທູດລາວທີ່ນະຄອນຫລວງປາຣີ, ຮ່ວມກັບຄະນະສຳພັນຄົນລາວທີ່ປະ ເທດຝຣັ່ງ ຫລື ULF ໄດ້ຈັດພິທີສະ ເຫຼີມສະຫຼອງປີໃໝ່ລາວ ປີຂານໃນວັນເສົາທີ່ຜ່ານມານີ້ ໂດຍໄດ້ເຊື້ອເຊີນເອົາເອກອັກຄະລັດຖະທູດຂອງ ສປປ ລາວ ປະຈຳຢູ່ອີກ 6 ປະເທດ ໃນຂົງເຂດຢູໂຣບຕາເວັນຕົກເຂົ້າຮ່ວມນຳ ຢ່າງເປັນປະຫວັດສາດ ດັ່ງທີ່ທ່ານກ່ອງປະກັນ ຣາຊພົນ, ຜູ້ນຶ່ງທີ່ຢູ່ໃນຄະນະບໍລິຫານອົງການສຳພັນຄົນລາວໃນຝຣັ່ງ ສະແດງຄວາມຮູ້ສຶກອອກມາສູ່ຟັງວ່າ:
ບັນດາເອກອັກຄະລັດຖະທູດຂອງ ສປປ ລາວ ປະຈຳ 6 ປະເທດຢູໂຣບອື່ນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມງານນີ້ໄດ້ແກ່ 1. ພະນະທ່ານຄອນເພັງ ທໍາມະວົງ, ປະຈຳອອສເຕຣຍ, 2. ພະນະທ່ານບຸນລຽບ ຮຸ່ງວົງສອນ ປະຈຳສະວີເດັນ. 3. ພະນະທ່ານ ລັດສະໝີ ແກ້ວມະນີ ປະຈຳສະວິດເຊີແລນ 4. ພະນະທ່ານພົງສະຫວັນ ສີສຸ ລາດ ປະຈຳອັງກິດ 5. ພະນະທ່ານພົມມາ ບຸດທະວົງ ປະຈຳເຢຍຣະມັນ - ແລະ 6. ພະນະທ່ານພູຂົງ ສີສຸລາດ ປະຈຳແບລຈຽມ ພ້ອມດ້ວຍພັນລະຍາຂອງພວກເພິ່ນ.ງານນີ້ຈັດຢູ່ໃນສະຖານທີ່ຈັດງານຢູ່ເຂດຊານເມືອງຂອງນະຄອນປາຣີ ແລະເປັນປະທານຮ່ວມກັນໂດຍພະນະ ທ່ານຄຳອິນ ຄິດຈະເດດ, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ລາວ ປະຈຳຝຣັ່ງ ແລະທ່ານຈູມຄຳ ຫຼວງວັນ, ປະທານຄະນະກຳ ມະການບໍລິຫານອົງການສຳພັນຄົນລາວ. ມີຄົນເຊື້ອສາຍລາວ ທົ່ວປະເທດຝຣັ່ງ ແລະພະນັກງານສະຖານທູດລາວເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 300 ກວ່າຄົນ ແລະ ກໍເປັນຄັ້ງທຳອິດທີ່ຄົນລາວໃນຝຣັ່ງໄດ້ຈັດງານສະຫລອງປີໃໝ່ລາວນັບແຕ່ປີ 2020 ເປັນຕົ້ນມາຍ້ອນການລະບາດຂອງໂຄວິດ-19. ຫລັງຈາກຝຣັ່ງໄດ້ຢຸດໃຊ້ມາດຕະການຫ້າມການເຕົ້າໂຮມກັນຂອງຫລາຍຄົນ ເຂົາເຈົ້າຈຶ່ງໄດ້ຈັດງານສະຫລອງຕາມປະເພນີລາວອັນນີ້ຂຶ້ນ.
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