ສະຖານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ລາວ ປະຈຳນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ໄດ້ຕ້ອນຮັບເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ລາວ ຄົນໃໝ່ ທ່ານ ສີສະຫວາດ ອິນພະຈັນ ເຂົ້າປະຈຳຕຳແໜ່ງຢ່າງເປັນທາງການ, ໂດຍໄດ້ເຂົ້າຢ້ຽມຢາມ ແລະ ຖ່າຍຮູບກັບປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ ເມື່ອວັນທີ 13 ມິຖຸນາທີ່ຜ່ານມາ, ເຊິ່ງພິທີດັ່ງກ່າວ ຖືກຈັດຂຶ້ນແທນການຍື່ນສານຕາຕັ້ງດ້ວຍຕົນເອງ ເພື່ອປ້ອງກັນພະຍາດ ໂຄວິດ-19.
ທ່ານ ສີສະຫວາດ ເປັນເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ລາວ ປະຈຳສະຫະລັດ ຄົນທີ 8 ສືບທອດຜູ້ດຳລົງຕຳແໜ່ງກ່ອນໜ້າທ່ານ, ທ່ານ ພັນຄຳ ອັ່ນລາວັນ. ທ່ານໄດ້ກ່າວໃນຄຳເຫັນທີ່ວີໂອເອລາວໄດ້ຂໍນັ້ນວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າ, ມີຄວາມພາກພູມໃຈ ແລະ ຮູ້ສຶກເປັນກຽດຢ່າງສູງ ທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍໜ້າທີ່ອັນສູງສົ່ງໃນການກັບມາ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຢູ່ສະຫະລັດອາເມຣິກາອີກຄັ້ງໜຶ່ງ. ເປົ້າໝາຍຫຼັກໃນການປະຕິບັດ ໜ້າທີ່ຂອງຂ້າພະເຈົ້າຄັ້ງນີ້ກໍແມ່ນການສືບຕໍ່ຮັດແໜ້ນ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍ ສາຍພົວພັນອັນດີ ລະຫວ່າງສອງປະເທດກໍ່ຄື ການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ສະຫະລັດ ອາເມຣິກາ ໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ແຕກດອກ ອອກຜົນຍິ່ງໆຂຶ້ນ ເພື່ອນຳເອົາຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດ ມາໃຫ້ປະຊາຊົນຂອງສອງ ປະເທດ.”
ທ່ານໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ ໜ້າທີ່ໃນການປະຈຳການຄັ້ງນີ້ກໍຈະສຸມໃສ່ການສົ່ງເສີມການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍລະຫວ່າງ ລາວ ແລະ ສະຫະລັດ, ໂດຍສະເພາະດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ.
ນອກນັ້ນກໍຈະສືບຕໍ່ເຮັດວຽກກັບບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ສະຫະລັດ ກ່ຽວກັບ ການຮັບເອົາຄົນລາວ ທີ່ພົ້ນໂທດກັບຄືນ ສປປ ລາວ, ເຊິ່ງບັນຫາດັ່ງກ່າວລັດຖະບານທັງສອງປະເທດແມ່ນບໍ່ສາມາດຕົກລົງກັນໄດ້ຈົນເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານຂອງອະດີດປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ຂວ້ຳບາດທາງດ້ານວີຊາຕໍ່ລັດຖະບານລາວ.
ທ່ານໄດ້ກ່າວອີກວ່າທ່ານຈະເອົາໃຈໃສ່ໃນການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກເພື່ອສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ແກ່ພີ່ນ້ອງເຊື້ອຊາດລາວໃນ ສະຫະລັດ ແລະ ການາດາ ໃຫ້ສາມາດເດີນທາງກັບເມືອຢ້ຽມຢາມ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການສ້າງ ແລະ ພັດທະນາປະເທດ ລາວ.
ນັບຕັ້ງແຕ່ໄດ້ເຂົ້າປະຕິບັດໜ້າທີ່ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ລາວ ປະຈຳ ສະຫະລັດ ຢ່າງເປັນທາງການ ຫຼັງຈາກຂະບວນການຍື່ນສານຕາຕັ້ງແລ້ວ, ວຽກງານສຳຄັນອັນດັບທຳອິດຂອງທ່ານ ສີສະຫວາດ ກໍແມ່ນການເຂົ້າພົບພາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງ ສະຫະລັດ, ເພື່ອແນະນຳຕົວ, ປຶກສາຫາລື ແລະ ແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງສະຖານທູດ ລາວ, ແລະ ທ່ານຍັງໄດ້ເຂົ້າພົບບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ຮອງຜູ້ບໍລິຫານອົງການ USAID ແລະ ຫົວໜ້າອົງການເກັບກູ້ສິ່ງເສດເຫຼືອຂອງທະຫານອາເມຣິກາ ທີ່ຫາຍສາບສູນໃນປາງສົງຄາມຢູ່ລາວ ຫຼື POW/MIA.
ທ່ານສີສະຫວາດ ເຄີຍດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນຫົວໜ້າກົງສຸນ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ແລະ ກ່ອນໜ້າການຮັບຕຳແໜ່ງເປັນເອກອັກຄະລັດຖະທູດລາວ ປະຈຳ ສະຫະລັດ, ທ່ານ ສີສະຫວາດ ໄດ້ເປັນເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ລາວ ປະຈຳ ອອສເຕຣເລຍ ແລະ ນິວຊີແລນ ໃນລະຫວ່າງປີ 2018 - ຕົ້ນ 2022.
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