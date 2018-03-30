ລັດຖະມົນຕີລາວ ຍອມຮັບວ່າ ການຜະລິດ ໃນພາກກະສິກຳ ໃນສົກປີ 2017 ໄດ້ຕໍ່າກວ່າ ແຜນການ

ລັດຖະບານລາວຍອມຮັບວ່າ ການຜະລິດໃນດ້ານກະສິກຳໃນສົກປີ 2017 ສາມາດ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ຕໍ່າກວ່າແຜນການທີ່ລັດຖະບານລາວວາງໄວ້ ໂດຍເປັນຍ້ອນຜົນ
ກະທົບຈາກໄພພິບັດທາງທຳມະຊາດ.
ທ່ານລຽນ ທິແກ້ວ ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງກະສິກຳ ແລະປ່າໄມ້ ຖະແຫຼງຍອມຮັບ
ວ່າການຜະລິດໃນພາກກະສິກຳໃນສົກປີ 2017 ຜ່ານມາສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້
ຕໍ່າກວ່າແຜນການທີ່ລັດຖະບານລາວວາງໄວ້ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຜະລິດເຂົ້າທີ່
ໄດ້ຕໍ່າກວ່າເປົ້າໝາຍທີ່ວາງໄວ້ເຖິງ 300,000 ໂຕນ ເພາະຖືກກະທົບຈາກໄພນໍ້າຖ້ວມ
ແລະໄພແຫ້ງແລ້ງໃນປີດຽວກັນ ທັງຍັງເຮັດໃຫ້ ການຜະລິດດ້ານສະບຽງອາຫານສາ
ມາດປະຕິບັດໄດ້ 85 ເປີເຊັນຂອງແຜນການປີ ແຕ່ກໍຍັງຖືວ່າພຽງພໍສຳລັບຕອບສະ
ໜອງການບໍລິໂພກພາຍໃນປະເທດໃນຍາມປົກກະຕິດັ່ງທີ່ທ່ານລຽນ ໄດ້ໃຫ້ການ
ຢືນຢັນວ່າ:
"ສຳລັບການຜະລິດສະບຽງອາຫານຖືວ່າ ພວກເຮົາກໍສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້
85 ເປີເຊັນ ຂອງແຜນການທີ່ວາງໄວ້ 43 ລ້ານໂຕນ ແລະພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ກໍເຫັນ
ວ່າ 10 ແຂວງເປົ້າໝາຍຈາກ 10 ແຂວງຈຸດສຸມກໍຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການ
ດ້ານສະບຽງອາຫານຕ່າງໆ ຢ່າງພຽງພໍໃຫ້ແກ່ການເຄື່ອນໄຫວພາຍໃນຂອງພວກ
ເຮົາໃນຍາມປົກກະຕິ.”
ທັງນີ້ອົງການອາຫານ ແລະການກະເສດແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ (FAO) ລະບຸວ່າ
ພາຍຸເຊິນກາເຮັດໃຫ້ເນື້ອທີ່ນາຂອງກະເສດຕະກອນລາວເສຍຫາຍໄປຫຼາຍກວ່າ 37,
800 ເຮັກຕາ ສັດລ້ຽງປະເພດງົວ ຄວາຍ ໝູ ແບ້ ແລະສັດປີກອີກຫຼາຍກວ່າ 23,500
ໂຕສູນຫາຍໄປກັບກະແສນໍ້າ ແລະອື່ນໆທີ່ຄິດເປັນການເສຍຫາຍຫຼາຍກວ່າ 55 ພັນ
5 ຮ້ອຍລ້ານກີບ ທັງກໍຍັງຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ເປົ້າໝາຍການຜະລິດ ແລະການສົ່ງອອກຜົນຜະລິດກະສິກຳຂອງລາວໄປຕ່າງປະເທດອີກດ້ວຍ.
ນອກນັ້ນການປູກເຂົ້າຢູ່ນອກເຂດຊົນລະປະທານຍັງມີຄວາມສ່ຽງສູງຕໍ່ການປ່ຽນແປງ
ຂອງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ ທັງໄພແຫ້ງແລ້ງ ແລະນໍ້າຖ້ວມອີກດ້ວຍ ດັ່ງຈະເຫັນໄດ້
ຈາກລະດູແລ້ງຂອງປີ 2017 ທີ່ກະເສດຕະກອນ ລາວໃນທົ່ວປະເທດປູກເຂົ້ານາແຊງ
ໄດ້ໃນເນື້ອທີ່ຮວມພຽງ 94,700 ກວ່າເຮັກຕາ ຄິດເປັນ 75 ເປີເຊັນ ຂອງແຜນການ
ແລະໃນຫຼາຍເຂດກໍສາມາດປະຕິບັດໄດ້ພຽງ 35 ເປີເຊັນ ຂອງແຜນການເທົ່ານັ້ນ ໂດຍ
ມີສາເຫດມາຈາກໄພທຳມະຊາດ ທີ່ສົມທົບ ດ້ວຍການມີລະບົບຂອງຊົນລະປະທານ
ຢ່າງຈຳກັດ ແລະເປ່ເພ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເຂດ ກະເສດຕະກອນລາວ ພາກັນຫັນປ່ຽນໄປປູກ
ພືດຊະນິດທີ່ມີລາຄາສູງກວ່າເຂົ້າ.
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ສຳລັບໃນປີ 2018 ນີ້ລັດຖະບານລາວກໍໄດ້ວາງແຜນການຊຸກຍູ້
ການຜະລິດເຂົ້າເພື່ອສົ່ງອອກໄປຕ່າງປະເທດໃຫ້ໄດ້ເຖິງ 4 ແສນໂຕນ ໂດຍການຈະ
ຍ້າຍເນື້ອທີ່ປູກເຂົ້າໃຫ້ກວ້າງກວ່າ 1 ລ້ານເຮັກຕາ ແລະມີສະມັດຖະພາບສະເລ່ຍ
4,2 ໂຕນຕໍ່ເຮັກຕາ ຊຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ມີຜົນຜະລິດເຂົ້າຮວມບໍ່ໜ້ອຍກວ່່າ 4 ລ້ານ 2 ແສນ
2 ໝື່ນໂຕນ ໃນທົ່ວປະເທດ ທີ່ແບ່ງເປັນຜົນຜະລິດເຂົ້ານາແຊງ 475,600 ໂຕນ ນາປີ
3,553.000 ໂຕນ ແລະເຂົ້າໄຮ່ 200,000 ໂຕນຕາມລຳດັບ.
ທັ້ງນີ້ໂດຍການຄາດວ່າໃນຕະຫຼອດປີ 2018 ປະຊາຊົນລາວຈະຕ້ອງການບໍລິໂພກ
ເຂົ້າໃນປະລິມານຮວມບໍ່ໜ້ອຍກວ່າ 2 ລ້ານ 7 ແສນໂຕນ ແລະເກັບໄວ້ໃນຄັງ ແຮ່
ສຸກເສີນ 4 ແສນໂຕນ ນອກຈາກນັ້ນກໍຈະຕ້ອງຕອບສະໜອງໃຫ້ກັບອຸດສາຫະກຳ
ການແປຮູບພາຍໃນລະຫວ່າງ 5 ຫາ 6 ແສນໂຕນ ແລະສົ່ງອອກໄປຕ່າງປະເທດທັງ
ເປັນທາງການ ແລະບໍ່ເປັນທາງການ ໃນປະລິມານ 4 ແສນໂຕນດັ່ງກ່າວ ຫາກແຕ່ວ່າ
ການບັນລຸເປົ້າໝາຍໃນໂຕຈິງມັນກໍບໍ່ແມ່ນເລື່ອງງ່າຍ ເພາະຜົນຜະລິດເຂົ້າສ່ວນໃຫຍ່
ໃນລາວຍັງມີຄຸນນະພາບບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ.
ນອກຈາກນັ້ນ ລັດຖະບານລາວຍັງຈະຊຸກຍູ້ການຜະລິດສິນຄ້າກະສິກຳ ແລະປະສຸ
ສັດເພື່ອສົ່ງອອກໄປຍັງຕ່າງປະເທດໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນໃນປີ 2018 ກໍຄືຊຸກຍູ້ການຜະລິດ
ກາເຟໃຫ້ໄດ້ 137,500 ໂຕນ ມັນຕົ້ນ 2 ລ້ານ 4 ແສນໂຕນ ຖົ່ວດິນ 63,150 ໂຕນ
ຖົ່ວເຫຼືອງ 19,300 ໂຕນ ໝາກງາ 16,860 ໂຕນ ໝາກເດືອຍ 271,500 ໂຕນ ສາລີ
ຫວານ 286,900 ໂຕນ ເຜືອກ ມັນ 388,700 ໂຕນ ໄມ້ກິນໝາກກວ່າ 1ລ້ານ 5 ແສນ
7 ໝື່ນໂຕນ ຜັກຕ່າງໆເກີນກວ່າ 1 ລ້ານ 6 ແສນ 9 ໝື່ນໂຕນ ແລະສົ່ງອອກງົວ ຄວາຍ ໃຫ້ໄດ້ລະຫວ່າງ 80,000 ຫາ 100,000 ໂຕຕາມລຳດັບ.
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