ການສົ່ງສິນຄ້າກະສິກຳຈາກແຂວງພາກເໜືອຂອງລາວ ໄປຈີນປະສົບບັນຫາຫຍຸ້ງຍາກ
ທີ່ກ່ຽວກັບຄ່າສົ່ງທີ່ເພີ້ມຂຶ້ນສູງ ເພາະທາງການຈີນກຳນົດໃຫ້ສົ່ງສິນຄ້າຜ່ານດ່ານສາກົນ
ບໍ່ເຕັນເທົ່ານັ້ນ.
ທ່ານພອນໄຊ ແກ້ວສົມພັນ ເຈົ້າເມືອງໆບຸນເໜືອ ແຂວງຜົ້ງສາລີ ຖະແຫຼງຢືນຢັນວ່າກະ
ເສດຕະກອນລາວໃນເຂດເມືອງບຸນເໜືອ ກຳລັງປະສົບບັນຫາຫຍຸ້ງຍາກກ່ຽວກັບການ
ສົ່ງຜົນຜະລິດດ້ານກະສິກຳໄປຈີນ ເພາະວ່າທາງການຈີນໄດ້ປະກາດສັ່ງຫ້າມນຳເຂົ້າ
ສິນຄ້າກະສິກຳຈາກລາວ ໂດຍຜ່ານດ່ານຊາຍແດນທ້ອງຖິ່ນ ລະຫວ່າງຈີນກັບລາວທີ່
ເມືອງບຸນເໜືອ ແລະກຳນົດໃຫ້ນຳເຂົ້າຜົນຜະລິດ ກະສິກຳຈາກແຂວງພາກເໜືອຂອງ
ລາວ ໂດຍຜ່ານດ່ານສາກົນທີ່ບໍ່ເຕັນ ໃນແຂວງຫຼວງນ້ຳທາເທົ່ານັ້ນ ຈຶ່ງສົ່ງຜົນກະທົບ
ເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາຫຍຸ້ງຍາກ ທີ່ກ່ຽວກັບຄ່າຂົນສົ່ງສິນຄ້າທີ່ເພີ້ມສູງຂຶ້ນ ແລະເຮັດໃຫ້
ບໍ່ຄຸ້ມຄ່າທີ່ກະເສດຕະກອນລາວ ຈະຂົນສົ່ງຜົນຜະລິດກະສິກຳໄປຈີນ ຕາມການກຳ
ໜົດຂອງທາງການຈີນ ດັ່ງກ່າວ.
ທ່ານພອນໄຊ ບອກດ້ວຍວ່າໃນປີ 2018 ພາກເສດຖະກິດໃນເຂດເມືອງບຸນເໜືອ ມີ
ການຂະຫຍາຍໂຕໃນອັດຕາສະເລ່ຍ 13 ເປີເຊັນ ທຽບໃສ່ປີ 2017 ໂດຍຄິດເປັນມູນ
ຄ່າຜະລິດຕະພັນລວມ 339 ຕື້ກີບ ທີ່ຖົວສະເລ່ຍເປັນລາຍໄດ້ຂອງປະຊາກອນ 24,
000 ກວ່າຄົນໄດ້ທີ່ລະດັບ 14.1 ລ້ານກີບຕໍ່ຄົນໃນປີ 2018 ຊຶ່ງໃນນີ້ແບ່ງເປັນຜົນຜະ
ລິດກະສິກຳໃນມູນຄ່າລວມຫຼາຍກວ່າ 184 ຕື້ກີບ ຫຼືກວ່າ 54 ເປີເຊັນ ຂອງມູນຄ່າຜະ
ລິດຕະພັນລວມ ສະນັ້ນການທີ່ທາງການຈີນໄດ້ກຳໜົດມາດຕະການນຳເຂົ້າຜົນຜະລິດ
ກະສິກຳຈາກລາວດັ່ງກ່າວນີ້ ຈຶ່ງກະທົບໂດຍຕຣົງຕໍ່ລາຍໄດ້ຂອງປະຊາຊົນທີ່ເມືອງ
ບຸນເໜືອ ດັ່ງທີ່ທ່ານພອນໄຊ ຢືນຢັນວ່າ:
“ຍ້ອນທາງ ສປ ຈີນ ມີຄວາມເຂັ້ມງວດໃນການສົ່ງອອກຜະລິດຕະພັນກະສິກຳ
ທີ່ພວກເຂົາຜະລິດໄດ້ນີ້ ແລະເຮັດໃຫ້ການຜະລິດກະສິກຳ ພວກເຮົານີ້ລົງທຶນໄປ
ແລ້ວ ແຕ່ບໍ່ສາມາດສົ່ງອອກໄດ້ ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນນີ້ເສຍຜົນປະໂຫຍດ ສິນຄ້າ
ກະສິກຳຫຼາຍໆອັນ ກະຜະລິດອອກມາດບໍ່ສາມາດສົ່ງອອກໄດ້ ຕ້ອງໄດ້ຜ່ານດ່ານ
ສາກົນ ດ່ານບໍ່ເຕັນແດນຄຳຫັ້ນ ເຖິງວ່າພວກເຮົາມີຄວາມພ້ອມໃນການຜະລິດ
ແຕ່ວ່າພວກເຮົາບໍ່ສາມາດສົ່ງອອກໄດ້ ອັນນີ້ຈີນເປັນສິ່ງທ້າທາຍເຮັດໃຫ້ປະຊາ
ຊົນບໍ່ໄດ້ລາຍຮັບ.”
ໂດຍອີງຕາມສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານການຄ້າຂອງທາງການຈີນ ລາຍງານວ່າໃນຊ່ວງປີ 2015-2018 ຈີນໄດ້ນຳເຂົ້າສິນຄ້າຈາກລາວ ພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງທີ່ທາງການຈີນໃຫ້ສິດ
ພິເສດທາງການຄ້າແກ່ລາວ ຄິດເປັນມູນຄ່າສະເລ່ຍເກີນກວ່າ 70 ລ້ານໂດລາສະຫະ
ລັດ ໃນແຕ່ລະປີ ທັ້ງນີ້ໂດຍສິນຄ້າຫລັກ ທີ່ຈີນນຳເຂົ້າຈາກລາວ ເຊັ່ນກາເຟ ຊາ ຢາງ
ພາລາ ກ້ວຍຫອມ ໃບຢາສູບ ຖົ່ວ ແລະພຶດພັກ ຕ່າງໆ ສ່ວນອ້ອຍນັ້ນຍັງອະນຸຍາດໃຫ້
ນຳເຂົ້າໂດຍຜ່ານດານຊາຍແດນທ້ອງຖິ່ນ ລະຫວ່າງລາວກັບຈີນໄດ້ຕໍ່ໄປ ເພາະໄດ້ມີ
ການລົງນາມຮັບຊື້ອ້ອຍຈາກລາວ ໂດຍຜູ້ປະກອບການໂຮງງານນ້ຳຕານໃນແຂວງຢູ
ນານຂອງຈີນ ຢ່າງຫເປັນທາງການແລ້ວ.
ທາງດ້ານເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງທະນາຄານພັດທະນາເອເຊຍ (ADB) ປະຈຳລາວເປີດເຜີຍ
ວ່າ ສະພາວະການຄ້າຕ່າງປະເທດຂອງລາວຍັງມີທ່າອຽງທີ່ຕ້ອງປະເຊີນກັບການຂາດ
ດຸນການຄ້າຕ່າງປະເທດເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ໂດຍໃນຊ່ວງ 5 ເດືອນຕົ້ນປີ 2019 ນີ້ກໍ
ປາກົດວ່າລາວຂາດດຸນການຄ້າຕ່າງປະເທດ ຄິດເປັນມູນຄ່າລວມ 444.1 ລ້ານໂດລາ
ສະຫະລັດ ຊຶ່ງເພີ້ມຂຶ້ນຈາກໄລຍະດຽວກັນໃນປີ 2018 ເກີນກວ່າ 30 ເປີເຊັນ ແລະຖ້າຫາກວ່າສະພາບການດັ່ງກ່າວນີ້ຍັງຄົງສືບຕໍ່ໄປຈົນເຖິງທ້າຍປີ 2019 ກໍເຮັດໃຫ້ຄາດ
ໝາຍໄດ້ວ່າລາວຈະຂາດດຸນການຄ້າຕ່າງປະເທດ ຄິດເປັນມູນຄ່າລວມເກີນກວ່າ
1,065 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຢ່າງແນ່ນອນ.
ໂດຍໃນປີ 2018 ທີ່ຜ່ານມາ ການຄ້າຕ່າງປະເທດຂອງລາວ ມີມູນຄ່າລວມ 11,258
ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໃນນີ້ເປັນການສົ່ງອອກ 5,410 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ
ນຳເຂົ້າ 5,848 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຊຶ່ງເພີ່ນຂຶ້ນເຖິງ 10.9 ເປີເຊັນ ແລະ 21 ເປີ
ເຊັນ ຕາມລຳດັບ ທຽບໃສ່ປີ 2017 ສ່ວນໃນຊ່ວງ 5 ເດືອນຕົ້ນປີ 2019 ການຄ້າຕ່າງ
ປະເທດຂອງລາວ ມີມູນຄ່າລວມເຖິງ 4,111.66 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໃນນີ້ເປັນ
ການສົ່ງອອກ 1,833.78 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະນຳເຂົ້າ 2,277.88 ລ້ານໂດ
ລາສະຫະລັດ ຊຶ່ງເກີນກວ່າ 53 ເປີເຊັນ ເປັນການນຳເຂົ້າສິ້ນຄ້າຈາກໄທ ໃນຂະນະ
ທີ່ລາວສົ່ງສິນຄ້າອອກໄປໄທໄດ້ພຽງ 22.7 ເປີເຊັນ ຂອງມູນຄ່າການຄ້າດັ່ງກ່າວເທົ່າ
ນັ້ນ ໝາຍຄວາມວ່າລາວ ຍັງຈະຕ້ອງຕົກເປັນຝ່າຍທີ່ເສຍປຽບດຸນການຄ້າຕໍ່ໄທ ໃນ
ຕະຫຼອດປີ 2019 ຄິດເປັນມູນຄ່າລວມເຖິງ 1,500 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.
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