ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ພາສາຕ່າງໆ
ສົດ
site logo site logo
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ວັນພະຫັດ, ໐໔ ພຶດສະພາ ໒໐໒໓
ລາວ

ທ. ອາ​ນຸ​ຊາ, ນັກ​ເຄື່ອນ​ໄຫວໜຸ່ມ ທີ່​ຖືກຍິງ ໃນ​ນະ​ຄອນ​ວຽງ​ຈັນ ລອດ​ຊີ​ວິດ​ໄດ້​ ແຕ່ຍັງຢູ່​ໃນ​ສະ​ພາບອັນ​ຕະ​ລາຍ, ອີງ​ຕາມ​ແຫລ່ງ​ຂ່າວ​​ຫຼາຍ​ແຫລ່ງ

ທ້າວ​ອາ​ນຸ​ຊາ ຫລື ແຈັກ ຫຼວງ​ສຸ​ພົມ, ນັກ​ເຄື່ອນ​ໄຫວທາງ​ເຟ​ສ​ບຸກ​ໜຸ່ມ ທີ່​ຖືກມື​ປືນ​ທີ່​ຍັງ​ບໍ່​ຊາບ​ວ່າ​ຈາກ​ຝ່າຍ​ໃດຍິງຢູ່​ຮ້ານ​ກາ​ເຟ​ແຫ່ງ​ນຶ່ງ​ໃນນະ​ຄອນ​ຫຼວງວຽງ​ຈັນໃນ​ວັນ​ທີ 29 ເມ​ສາ, 2023 ອາດ​ຍັງ​ມີ​ຊີ​ວິດ​ຢູ່ ແຕ່​ກໍ​ຍັງ​ມີ​ຄວາມ​ສ່ຽງດ້ານ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ສູງຢູ່

ທ້າວ​ແຈັກ ຫລືອາ​ນຸ​ຊາ ຫຼວງ​ສຸ​ພົມ ນັກ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ໜຸ່ມ​ອາ​ຍຸ 25 ປີ ທີ່​ຖືກ​ຍິງ​ຢູ່​ຮ້ານ​ກາ​ເຟ​ແຫ່ງ​ນຶ່ງ​ໃນ​ບ້ານ​ດົງ​ໝ້ຽງ, ນະ​ຄອນ​ຫລວງວຽງ​ຈັນ​ໃນວັນ​ທີ 29 ເມ​ສາ​ຜ່ານ​ມາ ຊຶ່ງ​ຄອບ​ຄົວ​ຂອງ​ລາວ ແລະ​ສື່​ມວນ​ຊົນ​ຕ່າງໆ ບອກວ່າໄດ້​ເສຍ​ຊິ​ວິດ​ໄປ​ແລ້ວນັ້ນ ແຕ່​ທີ່​ຈິງແມ່ນ​ຍັງມີ​ຊີ​ວິຢູ່, ອີງ​ຕາມ​ທ້າວ ໂຈ​ເຊັບ ນັກ​ເຄື່ອນ​ໄຫວເພື່ອ​ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ​ທີ່​ກຳ​ລັງ​ຂໍ​ລີ້​ໄພ​ໃນ​ປະ​ເທດ​ຝ​ຣັ່ງ ​ແລະ​ມີ​ການ​ຕິດ​ຕໍ່​ກັບ​ຄອບ​ຄົວ​ຂອງ​ຜູ້​ກ່ຽວ​ຕະ​ຫລອດ​ມານັບ​ແຕ່ມື້​ເກີດ​ເຫດ. ທ້າວ​ໂຈ​ເຊັບ​ກ່າວ​ຕໍ່​ວີ​ໂອ​ເອ​ວ່າ:

Embed
ສຽງ​ຂອງ​ທ່າວ​ໂຈ​ເຊັບ ກ່າວ​ກ່ຽວ​ກັບ​ສະ​ພາບ​ທ້າວ​ອາ​ນຸ​ຊາ (ແຈັກ)
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

No media source currently available

0:00 0:00:18 0:00
ລິງໂດຍກົງ

​“ທີ່​ຈິງ​ເລື້ອງ​ການ​ຕາຍ​ຂອ​ງ​ລາວ​ຫັ້ນ ຄອບ​ຄົວ​ເຂົາ​ຕົວະ ຢ້ານ​ວ່າ​ມື​ປືນ​ຈະ​ນຳ​ມາ​ຂ້າ​ອີກ ລະ​ບາດນີ້ ຕຳ​ຫລວດ​ນຳ​ໄປທີ່​ໂຮງ​ໝໍຫັ້ນ ລະ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ກະໄປ​ຖ່າຍ​ຮູບ​ເອົາ ແລ້ວ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ກະ​ຮູ້​ວ່າ​ແຈັກ​ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ຕາຍເທື່ອ ແລ້ວ​ຫລັງ​ຈາກນັ້ນ ຂ້ອຍ​ກະ​ເປັນ​ຄົນ​ພົ​ສ ພົ​ສ ຂ້ອຍ​ພົ​ສ​ຫວ່າງນຶ່ງ​ໜີ້ ເຈົ້າ​ເຂົາ​ໄປ​ເບິ່ງ​ໂລດ.” ​

ທ້າວ​ໂຈ​ເຊັບໄດ້ເອົາຂ່າວຫຼ້າ​ສຸດນີ້ ພ້ອມ​ກັບ​ຮູບຂອງ​ທ້າວ​ອາ​ນຸ​ຊານອນ​ຢູ່​ໂຮງ​ໝໍ ລົງ​ກ່າວ​ຢູ່ໄປໃນ​ເຟັ​ສ​ບຸກ​ສ່ວນ​ຕົວ​ຂອງ​ຜູ້​ກ່ຽວ ແລະ​ໄດ້​ລະ​ດົມ​ທຶນ​ຜ່ານ​ເຟັ​ສ​ບຸກ​ເພື່ອ​ໄປ​ຊ່ວຍ​ຄ່າ​ປິ່ນ​ປົວ​ຂອງ​ທ້າວ​ອາ​ນຸ​ຊາ​ອີກ. ແຕ່​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ ທ້າວ​ໂ​ຈ​ເຊັບ​ກໍ​ເວົ້າ​ວ່າລາວ​ມີ​ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງທ້າວອາ​ນຸ​ຊາ​ຢູ່ ເນື່ອງ​ຈາກວ່າ ຜູ້​ກ່ຽວ​ມີ​ອາ​ການ​ສາ​ຫັດບວກ​ກັບຄວາມບໍ່​ໂປ່ງ​ໃສ​ຂອງ​ລະ​ບົບ​ບໍ​ລິ​ຫານໃນ​ດ້ານ​ຕ່າງໆ ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ. ສ່ວນ​ທາງ​ອົງ​ການ Human Rights Watch ຊຶ່ງ​ເປັນ​ອົງ​ການປົກ​ປ້ອງ​ສິດ​ທິ​ມະ​ນຸດ​ສາ​ກົນທີ່​ໄດ້​ອອກ​ຂ່າວ​ໄປວ່າ ທ້າວ​ອາ​ນຸ​ຊາ​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ແລ້ວນັ້ນ ກໍ​ໄດ້​ແກ້​ໄຂ​ຂ່າວ​ໃນ​ມື້ນີ້ ແລະຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ລັດຖະ​ບານລາວ ເລັ່ງ​ທຳ​ການ​ສືບ​ສວນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື້ອງນີ້​ດ່ວນ.

ທາງ​ດ້ານ​ອົງ​ການຂ່າວບໍ່​ມີ​ພົບ​ແດນ​ນັ້ນ ຈັດ​ໃຫ້​ລາວ​ໃນ​ກຸ່ມ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ມີ​ການ​ຈຳ​ກັດ​ດ້ານ​ເສ​ລີ​ພາບ​ໃນ​ການປາກ​ເວົ້າ​ ແລ​ະ​ອອກ​ຂ່າວ​ຫລາຍ. ດັດ​ຊະ​ນີ​ດ້ານ​ເສລີ​ພາບ​ໃນ​ການ​ອອກ​ຂ່າວທົ່ວ​ໂລກທີ່​ຫາ​ກໍ​ເຜີຍ​ແຜ່​ອອກ​ມາ​ໃນ​ວັນ​ທີໃນ​ວັນ​ພຸດ​ວານນີ້ ເຊັ່ນ​ກັນໂດຍ​ອົງ​ການ​ຂ່າວບໍ່​ມີ​ພົມ​ແດນ ຈັດ​ໃຫ້​ລາວ​ຢູ່​ໃນ​ອັນ​ດັບ​ທີ 160 ໃນ​ຈຳ​ນວນ​ທັງ​ໝົດ 180 ປ​ະ​ເທດ​ໃນ​ໂລກ​ ແລະ​ມີ​ດັດ​ຊະ​ນີ​ດ້ານ​ເສ​ລີ​ພາບ​ໃນ​ການ​ອອກ​ຂ່າວ​ພຽງ​ແຕ່ 36.6 ເທົ່າ​ນັ້ນ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ປະ​ເທດ​ນໍ​ເວ​ທີ່​ມີ​ເສ​ລີ​ພາບ​ໃນ​ດ້ານນີ້ຫລາຍ​ທີ່​ສຸດ​ໃນ​ໂລກ​ໄດ້ 95.18 ຄະ​ແນນ. ​

Back to top
XS
SM
MD
LG