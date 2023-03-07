ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຢ່າງໜ້ອຍ 10 ຄົນ ຢູ່ໃນເຂດນາຕູນາຂອງອິນໂດເນເຊຍ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ຫຼັງຈາກໄດ້ເກີດດິນເຈື່ອນລົງມາຖົມເຮືອນ ທ່າມກາງທີ່ມີຝົນຕົກໜັກ ຊຶ່ງອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ້ ໄດ້ອ້າງລາຍງານຂອງພະແນກບັນເທົາໄພພິບັດຂອງອິນໂດເນເຊຍ.
ທ່ານຈູນາຍນາ ເຈົ້າໜ້າທີ່ອົງການບັນເທົາໄພພິບັດ ທີ່ແຂວງເກາະຣຽວ ກ່າວວ່າ ຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດອາດຈະເພີ້ມຂຶ້ນຕື່ມ ແລະການຕິດຕໍ່ສື່ສານກັບເຂດດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກຕັດຂາດ.
ທ່ານຈູນາຍນາກ່າວວ່າ “ອາກາດແມ່ນມີການປ່ຽນແປງ. ລົມຍັງພັດແຮງຢູ່ ຟອງທະເລຍັງສູງ.”
ພະແນກບັນເທົາໄພພິບັດອິນໂດເນເຊຍ ກ່າວວ່າ ພວກທີ່ລອດຊີວິດໄດ້ຖືກຊ່ວຍອອກມາຈາກເຂດເຊຍຣາຊານ ໃນຂະນະທີ່ການປະຕິບັດງານຊອກຄົ້ນຫາແລະກູ້ໄພຍັງດຳເນີນຢູ່ຕໍ່ໄປ ໃນເຂດດັ່ງກ່າວ.
ໃນຮູບພາບທີ່ພະແນກດັ່ງກ່າວນຳອອກມາເຜີຍແຜ່ນັ້ນ ຫຼັງຄາເຮືອນແລະຕົ້ນໄມ້ ໄດ້ຊະຊາຍຢັ່ງຢາຍຢູ່ຕາມພື້ນດິນທີ່ປຽກຊຸ່ມຍ້ອນຝົນຕົກໜັກ.
ເຂດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບແມ່ນຢູ່ໃນເກາະທີ່ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ຊຶ່ງຂີ່ເຮືອປະມານ 5 ຊົ່ວໂມງຈາກເມືອງເອກຂອງແຂວງນາຕູນາ ອີງຕາມລາຍງານຂອງໜ່ວຍຄົ້ນຫາແລະກູ້ໄພຂອງອິນໂດເນເຊຍ.