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ວັນອັງຄານ, 07 ມີນາ 2023
ເອເຊຍ

ດິນ​ເຈື່ອນຢູ່​​ເຂດ​ນາ​ຕູ​ນາ ທີ່​ສອກ​ຫຼີກ​ຂອງ​ອິນ​ໂດ​ເນ​ເຊຍ ເຮັດ​ໃຫ້​ມີ​ຜູ້​ເສຍ​ຊີ​ວິດ ​ຢ່າງ​ໜ້ອຍ 10 ຄົນ

ຜູ້​ຄົນ​ພວມກວດ​ກາ​ເບິ່ງ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ ທີ່​ບ້ານ​ແຫ່ງ​ນຶ່ງ ຊຶ່ງ​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຈາກ​ດິນ​ເຈື່ອນ ຢູ່​ແຂວງ​ຣຽວ ໃນ​ເຂດ​ນາ​ຕູ​ນາ​ຂອງ​ອິນ​ໂດ​ເນ​ເຊຍ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 6 ມີ​ນາ 2023. (National Disaster Management Agency/AFP).

ມີ​ຜູ້​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ຢ່າງ​ໜ້ອຍ 10 ຄົນ​ ຢູ່​ໃນ​ເຂດ​ນາ​ຕູ​ນາ​ຂອງ​ອິນ​ໂດ​ເນ​ເຊຍ ໃນ​ວັ​ນ​ຈັນ​ວານນີ້ ຫຼັງ​ຈາກ​ໄດ້​ເກີດ​ດິນ​ເຈື່ອນລົງ​ມາ​ຖົມ​ເຮືອນ ທ່າມ​ກາງ​ທີ່​ມີ​ຝົນ​ຕົກ​ໜັກ ​ຊຶ່ງ​ອົງ​ການ​ຂ່າວ​ຣອຍ​ເຕີ້ ​ໄດ້​ອ້າງ​ລາຍ​ງານ​ຂອງ​ພະ​ແນກ​ບັນ​ເທົາ​ໄພ​ພິ​ບັດ​ຂອງ​ອິນ​ໂດ​ເນ​ເຊຍ.

ທ່ານ​ຈູ​ນາຍ​ນາ ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ອົງ​ການ​ບັນ​ເທົາ​ໄພ​ພິ​ບັດ ​ທີ່​ແຂວງ​ເກາະຣຽວ ກ່າວ​ວ່າ ຈຳ​ນວນ​ຜູ້​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ອາດ​ຈະ​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ​ຕື່ມ ແລະ​ການ​ຕິດ​ຕໍ່​ສື່​ສານ​ກັບ​ເຂດ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໄດ້​ຖືກ​ຕັດ​ຂາດ.

ທ່ານ​ຈູ​ນາຍ​ນາ​ກ່າວ​ວ່າ “ອາ​ກາດ​ແມ່ນ​ມີ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ. ລົມ​ຍັງ​ພັດ​ແຮງ​ຢູ່ ຟອງ​ທະ​ເລ​ຍັງ​ສູງ.”

ພະ​ແນກ​ບັນ​ເທົາ​ໄພ​ພິ​ບັດ​ອິນ​ໂດ​ເນ​ເຊຍ ກ່າວ​ວ່າ ພວກ​ທີ່​ລອດ​ຊີ​ວິດ​ໄດ້​ຖືກ​ຊ່ວຍ​ອອກ​ມາ​ຈາກ​ເຂດ​ເຊຍ​ຣາ​ຊານ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ​ຊອກ​ຄົ້ນ​ຫາ​ແລະ​ກູ້​ໄພ​ຍັງ​ດຳ​ເນີນ​ຢູ່​ຕໍ່​ໄປ ໃນ​ເຂດ​ດັ່ງ​ກ່າວ.

ໃນ​ຮູບ​ພາບ​ທີ່​ພະ​ແນກ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ນຳ​ອອກ​ມາ​ເຜີຍ​ແຜ່ນັ້ນ ຫຼັງ​ຄາ​ເຮືອນ​ແລະ​ຕົ້ນ​ໄມ້ ໄດ້​ຊະ​ຊາຍຢັ່ງ​ຢາຍ​ຢູ່​ຕາມ​ພື້ນ​ດິນ​ທີ່​ປຽກ​ຊຸ່ມ​ຍ້ອນ​ຝົນ​ຕົກ​ໜັກ.

ເຂດ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ແມ່ນ​ຢູ່​ໃນ​ເກາະ​ທີ່​ຫ່າງ​ໄກ​ສອກ​ຫຼີກ ຊຶ່ງ​ຂີ່​ເຮືອ​ປະ​ມານ 5 ຊົ່ວ​ໂມງ​ຈາກ​ເມືອງ​ເອກ​ຂອງ​ແຂວງ​ນາ​ຕູ​ນາ ອີງ​ຕາມ​ລາຍ​ງານ​ຂອງ​ໜ່ວຍ​ຄົ້ນ​ຫາ​ແລະ​ກູ້​ໄພ​ຂອງ​ອິນ​ໂດ​ເນ​ເຊຍ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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