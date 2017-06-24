ຫຼາຍກວ່າ 100 ຄົນ ຫາຍສາບສູນ ຢ້ານວ່າ ຖືກດິນເຈື່ອນ ລົງມາຖົມ ຢູ່ຈີນ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນພາກຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້ຂອງຈີນ ກ່າວວ່າ ມີຫລາຍກວ່າ 100 ຄົນ ເຊື່ອ
ວ່າໄດ້ຖືກດິນເຈື່ອນຖົມ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ ດິນເຈື່ອນທີ່ມີສາເຫດມາຈາກຝົນຕົກໜັກ ໄດ້ໄຫລລົງມາຖົມເຮືອນ
ປະມານ 40 ຫລັງ ໃນຕອນເຊົ້າວັນເສົາມື້ນີ້ ທີ່ບ້ານຊິນໂມ ໃນແຂວງສີສວນ ທາງພາກ
ຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້ຂອງຈີນ.
ກົກໄມ້ ພ້ອມທັງດິນ ແລະຫີນ ທີ່ເຈື່ອນລົງຈາກພູໄດ້ຕັນແມ່ນ້ຳສາຍນຶ່ງ ໃນໄລຍະສອງ
ກິໂມແມັດແລະຫົນທາງໃນຊ່ວງທີ່ຍາວ 1.6 ກິໂລແມັດ ອີງຕາມເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນເຂດທ້ອງ
ຖິ່ນ.
ຖະແຫຼງການຂອງລັດຖະບານທ້ອງຖິ່ນກ່າວວ່າ ການຮັບມືສຸກເສີນກັບໄພພິບັດທີ່ຮ້າຍ
ແຮງທາງທໍລະນີວິທະຍາກຳລັງດຳເນີນຢູ່.
ຕຳຫຼວດກ່າວວ່າ ມີຫລາຍກວ່າ 400 ຄົນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນຄວາມພະຍາຍາມກູ້ໄພ.
ເຫດດິນເຈື່ອນແມ່ນເປັນໄພອັນຕະລາຍທີ່ມັກເກີດຂຶ້ນຢູ່ເລື້ອຍໆໃນເຂດຊົນນະບົດ
ແລະພູຜາຂອງຈີນ ໂດຍສະເພາະຫລັງຈາກໄດ້ເກີດຝົນຕົກໜັກ.
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