ການຂາດການປະຕິຮູບ ທາງດ້ານປະຊາທິປະໄຕ ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຄວາມບໍ່ໝັ້ນຄົງ ຢູ່ໃນປະເທດສຣີລັງກາ

ລາຍງານກ່ຽວກັບສະຖານະການທາງດ້ານສິດທິມະນຸດຢູ່ໃນປະເທດສຣີລັງກາ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະບານທີ່ຫາກໍໄດ້ຮັບການເລືອກຕັ້ງໃໝ່ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການປະຕິຮູບປະຊາທິປະໄຕແລະປາບປາມການກະທຳຜິດທີ່ບໍ່ຖືກລົງໂທດ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມີການລະເມີດສິດທິມະນຸດຂຶ້ນມາອີກຄັ້ງ. ບົດລາຍງານໄດ້ຖືກສົ່ງໄປເຖິງສະພາສິດທິມະນຸດຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໃນວັນຈັນແລ້ວນີ້. ລິຊາ ສໄລນ໌ ມີລາຍງານຈາກນະຄອນເຈເນວາ, ເຊິ່ງ ທິບສຸດາຈະນຳເອົາລາຍ ລະອຽດມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ການປະທ້ວງໄດ້ແຜ່ລາມໄປຢ່າງກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບສະຖານະການເງິນເຟີ້ຢູ່ໃນລະດັບທີ່ໜ້າຕົກໃຈ, ສະພາບການຂາດແຄນນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ, ອາຫານ, ຢາປົວພະ ຍາດແລະສິ່ງຈໍາເປັນອື່ນໆ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ປະທານາທິບໍດີຄົນກ່ອນຕ້ອງໄດ້ລາອອກຈາກຕໍາແໜ່ງໃນວັນທີ 14 ກໍລະກົດ. ນຶ່ງອາທິດຕໍ່ມາ, ປະທານາທິບໍດີຄົນໃໝ່ກໍໄດ້ຮັບເລືອກຕັ້ງໂດຍລັດຖະສະພາ.
ການມອບໂອນອໍານາດ ແມ່ນດໍາເນີນໄປໂດຍສັນຕິ ແລະສະຫງົບ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຮັກສາການ ຂ້າຫຼວງໃຫຍ່ດ້ານສິດທິມະນຸດ ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານນາງນາດາ ອາລ-ນາຊິຟ, ໄດ້ສະແດງຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບການດໍາເນີນງານບາງຢ່າງຂອງລັດຖະບານໃໝ່ໃນຊ່ວງບໍ່ເທົ່າໃດອາທິດມານີ້. ເຊິ່ງທ່ານ ນາງ ອາລ-ນາຊິຟ ກ່າວວ່າ:
“ຜູ້ນໍາ ແລະສະມາຊິກຂອງຂະບວນການປະທ້ວງ ລວມທັງ ສະຫະພັນກຳມະບານຈໍານວນຫຼາຍ ໄດ້ຖືກຈັບ. ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ຕົກໃຈຫຼາຍ ແມ່ນການນໍາໃຊ້ກົດໝາຍຕໍ່ຕ້ານການກໍ່ການຮ້າຍ ແລະຈັບໂຕຫົວໜ້ານັກສຶກສາສາມຄົນ ໃນວັນທີ 18 ສິງຫາ. ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະບານ ຈົ່ງຢ່າກັບຄືນໄປເພິ່ງພາກົດໝາຍຄວາມໝັ້ນຄົງທີ່ເຂັ້ມງວດ, ແຕ່ໃຫ້ນໍາໃຊ້ການດໍາເນີນງານໄປໃນທາງບວກ ເພື່ອນໍາໄປສູ່ການປະທ້ວງທີ່ສັນຕິ, ການປຶກສາຫາລືໃນລັກສະຕໍາໜິຕິຕຽນແລະ ການອະພິປາຍຕ່າງໆ.”
ທ່ານນາງກ່າວວ່າ ລັດຖະບານຍັງມີໂອກາດໃໝ່ ໃນການບັງຄັບ ແລະຄວບຄຸມສະຖານະການຂອງປະເທດ ໃຫ້ໄປໃນທາງທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະການປະນີປະນອມກັນ ເພື່ອຈັດການກັບຮາກເຫງົ້າຂອງຄວາມຂັດແຍ້ງ. ການເຮັດສົງຄາມກາງເມືອງທີ່ຍາວນານເປັນເວລາ 26 ປີ, ໂດຍສິ້ນສຸດລົງເມື່ອ 13 ປີທີ່ຜ່ານມາ. ແນວໃດກໍຕາມ, ທ່ານນາງ ອາລ-ນາຊິຟ ໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ຜູ້ລອດຊີວິດຫຼາຍສິບພັນຄົນຍັງບໍ່ທັນຮູ້ ກ່ຽວກັບຊະຕາກໍາຂອງບຸກຄົນທີ່ພວກເຂົາຮັກ ເຊິ່ງໄດ້ຫາຍສາບສູນໄປ, ເຊັ່ນດຽວກັນ ພວກເຂົາກໍຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມຍຸຕິ ທໍາ ແລະການຊົດເຊີຍຄ່າເສຍຫາຍ.
ທ່ານນາງ ກ່າວວ່າ ສົມຄວນຕ້ອງມີການຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການລະເມີດສິດທິມະນຸດ ແລະການລ່ວງລະເມີດຕ່າງໆໃນອະດີດທີ່ຜ່ານມາ. ທ່ານນາງກ່າວຢ້ຳວ່າ ລັດຖະ ບານຄວນຖືເອົາໂອກາດນີ້ ເພື່ອປ່ຽນແປງສະຖານະການພາຍໃນປະເທດ ເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມຜິດພາດທັງຫຼາຍເຫຼົ່ານີ້, ເຊິ່ງທ່ານນາງ ອາລ-ນາຊີຟ ກ່າວວ່າ:
“ການກະທຳຜິດທີ່ບໍ່ຖືກລົງໂທດ ຍັງຄົງເປັນອຸປະສັກທີ່ສໍາຄັນໃນການປົກຄອງດ້ວຍຕົວບົດກົດໝາຍ, ການປອງດອງຊາດ, ພ້ອມທັງສັນຕິພາບ ແລະການພັດທະນາທີ່ຍືນຍົງຂອງສຣີລັງກາ. ການກະທຳຜິດທີ່ບໍ່ຖືກລົງໂທດ ຍັງຄົງຜັກດັນຈິດໃຈຂອງຜູ້ທີ່ທໍາການລະເມີດສິດທິມະນຸດ, ແລະເຮັດໃຫ້ເກີດມີການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ແລະໃຊ້ອໍານາດໄປໃນທາງທີ່ຜິດ, ເຊັ່ນດຽວກັບການກໍ່ໃຫ້ເກີດມີບັນຫາຄວາມຂັດແຍ້ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ.”
ໃນການຕອບໂຕ້, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງສຣີລັງກາ ທ່ານອາລີ ຊາບຣີ (Ali Sabry) ກ່າວວ່າ ລັດຖະບານແມ່ນຮູ້ເລື້ອງດີ ກ່ຽວກັບສະ ພາບການທີ່ຫຍຸ້ງຍາກລໍາບາກທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະສັງຄົມ ທີ່ປະຊາຊົນຂອງປະເທດກໍາລັງປະເຊີນຢູ່, ແລະກໍາລັງດໍາເນີນການຊັ່ງຊາເບິ່ງ ເພື່ອປັບປຸງສະຖານະການຂອງພວກເຂົາເຈົ້າໃຫ້ດີຂຶ້ນ. ທ່ານກ່າວວ່າ ຍັງມີການເອົາບາດ ກ້າວຕ່າງໆ ເພື່ອເສີມສ້າງລັດຖະບານປະຊາທິປະໄຕໃຫ້ເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນ ແລະຕໍ່ ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ.
ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ ຄວາມກັງວົນທີ່ຮີບດ່ວນກໍຄື ການຟື້ນຟູລະບົບເສດຖະກິດຂອງປະເທດ, ແຕ່ການສ້າງຄວາມກ້າວໜ້າທາງດ້ານສິດທິມະນຸດ ຢູ່ໃນສຣີລັງກາ ກໍມີຄວາມສໍາຄັນເທົ່າໆກັນ.