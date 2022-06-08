ຄົນລາວທີີ່ອາໄສຢູ່ໃນນະຄອນລອສ ແອນເຈີເລັສ ເດືອດຮ້ອນຫຼາຍກວ່າ ລັດອື່ນໆ ເພາະນ້ຳມັນແພງກວ່າໝູ່

ໃນຂະນະທີ່ຊາວອາເມຣິກັນທົ່ວປະເທດ ກຳລັງເດືອດຮ້ອນຍ້ອນລາຄານ້ຳ ມັນສູງຂຶ້ນຢ່າງເປັນປະຫວັດການ ຫຼາຍໆຄົນກໍບໍ່ມີທາງເລືອກ ເພາະຕ້ອງໄດ້ ອາໄສຂັບລົດໄປວຽກໄປການ, ໄປເຮັດທຸລະສ່ວນຕົວກໍຕ້ອງໄດ້ ປັບປ່ຽນແບບແຜນການດຳລົງຊີວິດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າແບບໃດແບບນຶ່ງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ພວກທີ່ຢູ່ພາກຕາເວັນຕົກຂອງປະເທດທີ່ລາຄານ້ຳມັນສູງຂຶ້ນກວ່າລັດອື່ນໆ ກໍຄື ຢ່າງໜ້ອຍ 6 ໂດລາກວ່າຕໍ່ກາລອນນຶ່ງ ທີ່ເທົ່າກັບ 3.79 ລິດ ສຳລັບນ້ຳມັນ ແອັດຊັງທຳມະດາ. ນາງອາແລັກສ໌ ຫານຊະນະ ເປັນອາເມຣິກັນເຊື້ອສາລາວ ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນເຂດນະຄອນລອສແອນເຈີລີສ ກ່າວກ່ຽວກັບສະພາບການ ດັ່ງ ກ່າວໃຫ້ຟັງວ່າ:
ນາງອາແລັກສ໌ ກ່າວອີກວ່າ ເມື່ອທ່ານຕື່ມນ້ຳມັນເຕັມຖັງລົດເທື່ອໃດນັ້ນ ແມ່ນ ຮອດຮ້ອຍກວ່າໂດລາພຸ້ນ ແລະມີທ່າອ່ຽງຈະເພີ້ມຂຶ້ນອີກ. ສະພາບການນີ້ ເຮັດໃຫ້ອາຫານການກິນ ແລະຄ່າເຊົ່າບ້ານເຮືອນ ກໍແພງຂຶ້ນໄປຕາມໆກັນ ຊຶ່ງນາງອາແລັກສ໌ ເວົ້າກັບວີໂອເອອີກວ່າ “ເລື້ອງຢູ່ເລື້ອງກິນນັ້ນ ກໍບໍ່ໄດ້ຕັດລົງ ແຕ່ຢ່າງໃດເລີຍ. ປັດຈຸບັນນີ້ ຄ່າເຊົ່າເຮືອນກໍແພງຂຶ້ນເຊັ່ນກັນ ຂຶ້ນບາດດຽວຮອດ ຫ້າຮ້ອຍໂດລາ.”
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