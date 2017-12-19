ໂຮງໝໍ ເກົ່າແກ່ທີ່ສຸດ ໃນນະຄອນ ລອສ ແອນເຈີເລັສ ທີ່ນິຍົມ ໂດຍຊາວເອເຊຍ ຖືກປິດແລ້ວ

ໂຮງໝໍເກົ່າແກ່ທີ່ສຸດໃນນະຄອນລອສແອນເຈີລິສ ແລະເປັນພື້ນຖານອັນສຳຄັນແກ່
ປະຊາຄົມຈີນອັນກວ້າງໃຫຍ່ຢູ່ໃນເມືອງ ໄດ້ປິດລົງ ຫລັງຈາກ 157 ປີ.
ສູນກາງພັນທະມິດການແພດປາຊິຟິກ ທີ່ຮູ້ກັນດີຢູ່ໃນເມືອງວ່າ ໂຮງໝໍຝຣັ່ງ ໄດ້ປິດລົງ
ໂດຍການເຕືອນພຽງເລັກນ້ອຍ ຫລືພິທີ ປ່ອຍໃຫ້ບັນດາຄົນເຈັບທີ່ເປັນຊາວເອເຊຍມາ
ຮອດໃໝ່່ ແລະພວກຜູ້ເຖົ້າຈີນພາກັນຕື່ນຕົກໃຈ ແລະເສົ້າໃຈ.
ອີງຕາມໜັງສືພິມ ລອສ ແອນເຈີລິສ ທາມສ ໂຮງໝໍດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເສຍເງິນມາແຕ່ດົນນານ
ແລະບໍ່ສາມາດປົວແປງ 100 ລ້ານໂດລາຈາກແຜ່ນດິນໄຫວ ທີ່ຕ້ອງການໂດຍກົດໝາຍ
ຂອງລັດຄາລີຟໍເນຍ.
ໂຮງໝໍນີ້ ໄດ້ເລີ້ມປິ່ນປົວຄົນເຈັບມາແຕ່ປີ 1860 ແລະໄດ້ຮ້ອງວ່າໂຮງໝໍຝຣັ່ງ ເພາະວ່າ
ຄົນເຈັບສ່ວນໃຫຍ່ເປັນຄົນຝຣັ່ງ.
ໃນຂະນະທີ່ສັດຕະວັດທີ 19 ຍ້າຍເຂົ້າມາສູ່ສັດຕະວັດທີ 20 ຄົນເຂົ້າເມືອງຊາວຈີນ ທີ່
ມາຮອດໃໝ່ ໄດ້ພາກັນຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ຄຸ້ມບ້ານອ້ອມແອ້ມໂຮງໝໍນັ້ນ ແລະໃນບໍ່ຊ້າເຂດ
ດັ່ງກ່າວກໍໄດ້ກາຍເປັນເມືອງຈີນ.
ໂຮງໝໍຝຣັ່ງ ໄດ້ເຕີບໂຕຂຶ້ນເປັນພາກສ່ວນອັນສຳຄັນຂອງເມືອງຈີນ ຮັບໃຊ້ຫລາຍຊົ່ວ
ຄົນຂອງຄອບຄົວ. ບ່ອນເສີບອາຫານມີລາຍການອາຫານເອເຊຍ ແລະ ໂຮງໝໍນີ້ໄດ້ຊຸກ
ຍູ້ບັນດາທີມກິລາຊາວໜຸ່່ມ ແລະຫລາຍໆພິທີໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ.
ບັນດານັກເຄື່ອນໄຫວເມືອງຈີນກ່າວວ່າ ພວກຜູ້ເຖົ້າຈະພາກັນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢ່າງ
ແຮງຈາກການປິດລົງນີ້. ຫລາຍໆຄົນພາກັນສາມາດຍ່າງໄປໂຮງໝໍ ເພື່ອປິ່ນປົວທໍາ
ມະດາ ແລະ ຫ້ອງຮຽນສຸຂະພາບຟຣີ.
ເຂົາເຈົ້າຍັງເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບຫລາຍກວ່າ 600 ຄົນທີ່ພາກັນຫວ່າງງານ ໃນປັດຈຸບັນ
ແລະໄດ້ຮ້ອງຫາບັນດາຜູ້ນຳຂອງເມືອງ ຊອກຫາຊ່ອງທາງ ໃຫ້ໂຮງໝໍນີ້ ໄດ້ປະຕິບັດ
ງານຄືນໃໝ່.
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