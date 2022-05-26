ດ້ວຍການເອີ້ນປະເທດ ຢູເຄຣນ “ເປັນກະແຈສຳຄັນສຳລັບເສລີພາບໃນໂລກນັ້ນ,” ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ ກີຢິບ ທ່ານ ວິຕາລີ ຄລິດຈໂກ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງການສະໜັບສະໜູນສຳລັບປະເທດຂອງທ່ານໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ ຍ້ອນສິ່ງທີ່ທ່ານໄດ້ເອີ້ນວ່າ “ສົງຄາມທີ່ບໍ່ມີຄວາມຮູ້ສຶກນີ້” ກັບຣັດເຊຍ.
ໃນການກ່າວຢູ່ກອງປະຊຸມເສດຖະກິດໂລກໃນເມືອງ ດາໂວ, ປະເທດ ສວິດເຊີແລນນັ້ນ, ທ່ານ ຄລິດຈໂກ ໄດ້ກ່າວວ່າຢູເຄຣນ ແມ່ນປະເທດທີ່ສະຫງົບສຸກທີ່ບໍ່ໄດ້ມີຄວາມມຸ່ງຮ້າຍຕໍ່ຜູ້ໃດ, ແລະວ່າປະຊາຊົນຢູເຄຣນ ຢາກເປັນ “ສ່ວນນຶ່ງຂອງຄອບຄົວຊາວຢູໂຣບ” ໂດຍມີບູລິມະສິດສູງສຸດໃນສິດທິມະນຸດ, ເສລີພາບໃນດ້ານການຂ່າວ ແລະ “ປະຊາທິປະໄຕແມ່ນມາດຕະຖານຂອງຊີວິດ.”
ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ລັດຖະບານ ຣັດເຊຍ ຢາກຈະສ້າງຄືນສະຫະພາບໂຊຫວຽດ ແລະ ຈະບໍ່ຢຸດດ້ວຍການເຂົ້າຄອບຄອງຢູເຄຣນ.
ທ່ານ ຄລິດຈໂກ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາໄດ້ປ້ອງກັນບໍ່ພຽງແຕ່ຄອບຄົວ ແລະ ລູກຂອງພວກເຮົາເທົ່ານັ້ນ, ພວກເຮົາກຳລັງປ້ອງກັນພວກທ່ານ ເພາະວ່າພວກເຮົາມີຄຸນຄ່າທີ່ເທົ່າທຽມກັນ,” ໂດຍກ່າວຕື່ມວ່າ ຣັດເຊຍ ຈະໄປບໍ່ຮອດຕາມທີ່ເຂົາເຈົ້າຖືກອະນຸຍາດໃຫ້ໄປ.
ທ່ານໄດ້ກ່າວຂອບໃຈຜູ້ທີ່ໄດ້ສະໜັບສະໜູນຢູເຄຣນທາງການເມືອງ, ເສດຖະກິດ ແລະ ດ້ວຍການສົ່ງອາວຸດ, ແລະຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບເອົາອົບພະຍົບຊາວຢູເຄຣນ.
ໂດຍກ່າວຢ້ຳວ່າມັນດົນກວ່າ 90 ວັນແລ້ວນັບຕັ້ງແຕ່ຣັດເຊຍໄດ້ທຳການບຸກລຸກຢູເຄຣນນັ້ນ, ທ່ານ ຄລິດຈໂກ ໄດ້ກ່າວວ່າມັນຮູ້ສຶກຄື “ວັນນຶ່ງທີ່ຍາວ, ຍາວຫຼາຍ.”
ໃນການກ່າວຄຳປາໄສເມື່ອແລງວັນພຸດວານນີ້, ປະທານາທິບໍດີ ຢູເຄຣນ ທ່ານໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສກີ ໄດ້ປະຕິເສດຄວາມຄິດຂອງການຍອມເສຍພາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງຢູເຄຣນຕໍ່ຣັດເຊຍ ເພື່ອບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງສັນຕິພາບ.
ທ່ານເຊເລັນສກີ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຜູ້ທີ່ໃຫ້ຄຳແນະນຳແບບນັ້ນແມ່ນບໍ່ສົນໃຈກ່ຽວກັບ “ປະຊາຊົນຫຼາຍລ້ານຄົນ ຜູ້ທີ່ແທ້ຈິງແລ້ວໄດ້ອາໄສຢູ່ໃນເຂດແດນທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ສະເໜີແລກປ່ຽນສຳລັບພາບຄວາມເພີ້ຝັນ ກ່ຽວກັບ ສັນຕິພາບ.”
ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ຄິດ ກ່ຽວກັບ ປະຊາຊົນຕະຫຼອດ ແລະ ຈື່ວ່າຄຸນຄ່າຕ່າງໆບໍ່ມີພຽງແຕ່ຄຳເວົ້າ.”
ການຕໍ່ສູ້ໃນສອງສາມອາທິດທີ່ຜ່ານມາໄດ້ເພັ່ງເລັງໃສ່ພາກພື້ນ ດອນບາສ ບ່ອນທີ່ ຣັດເຊຍ ໄດ້ພະຍາຍາມທີ່ຈະເຂົ້າຄວາມຄຸມ ຫຼັງຈາກບໍ່ສາມາດທີ່ຈະໂຄ່ນລົ້ມທ່ານ ເຊເລັນສກີ ຫຼື ຍຶດເອົານະຄອນຫຼວງ ກີຢິບ.