ກອງທັບລັດຖະບານ ກີຢິບ ໄດ້ກ່າວໃນວັນຈັນມື້ນີ້ວ່ານະຄອນຫຼວງຂອງ ຢູເຄຣນ ໄດ້ຢູ່ພາຍໃຕ້ການໂຈມຕີດ້ວຍໂດຣນຂອງ ຣັດເຊຍ, ຫຼາຍຊົ່ວໂມງຫຼັງຈາກປະທານາທິບໍດີ ໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສກີ ໄດ້ທົບທວນການລົມໂທລະສັບຂອງທ່ານກັບບັນດາພັນທະມິດ ເພື່ອຊ່ວຍຂະຫຍາຍການປ້ອງກັນທາງອາກາດຂອງເຂົາເຈົ້າ ໃນການຕໍ່ສູ້ຕ້ານການບຸກລຸກຂອງ ຣັດເຊຍ.
ກອງກຳລັງ ຢູເຄຣນ ໄດ້ຍິງໂດຣນ ຊາເຮັດ (Shahed) ທີ່ຖືກຜະລິດໃນປະເທດ ອີຣ່ານ ຕົກ 9 ລຳໃນວັນຈັນມື້ນີ້, ອີງຕາມການກ່າວຂອງກອງທັບລັດຖະບານ ກີຢິບ ໃນຂໍ້ຄວາມທີ່ຂຽນໃນແອັບພລີເຄຊັ້ນ ເທເລແກຣມ.
ຣັດເຊຍ ໄດ້ໃຊ້ໂດຣນເພື່ອໂຈມຕີ ກີຢິບ ແລະ ເມືອງອື່ນໆຂອງ ຢູເຄຣນ ຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກ.
ທ່ານ ເຊເລັນສກີ ໄດ້ກ່າວໃນຄຳປາໄສທາງວິດີໂອປະຈຳທຸກຄືນຂອງທ່ານໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ ການປ້ອງກັນທາງອາກາດແມ່ນ “ບູລິມະສິດສູງສຸດຕະ ຫຼອດມາ” ສຳລັບລັດຖະບານຂອງທ່ານ.
ທ່ານ ເຊເລັນສກີ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ດ້ວຍການຊ່ວຍພວກເຮົາປົກປ້ອງທ້ອງຟ້ອງຂອງພວກເຮົາຢ່າງເຕັມທີ່, ດ້ວຍການສະໜອງລະບົບປ້ອງກັນອາກາດທີ່ທັນສະໄໝເພີ່ມເຕີມໃນຈຳນວນທີ່ພຽງພໍ, ເຈົ້າຈະສາມາດກີດກັນວັດຖຸກໍ່ການຮ້າຍຫຼັກຂອງລັດກໍ່ການຮ້າຍ. ນີ້ຈະເປັນນຶ່ງໃນຫຼາຍບາດກ້າວທີ່ມີອຳນາດທີ່ສຸດທີ່ຈະນຳເອົາການຮຸກຮານໃກ້ເຖິງຈຸດສິ້ນສຸດ. ຣັດເຊຍ ຈະຕ້ອງເດີນຕາມເສັ້ນທາງຂອງການສິ້ນສຸດການຮຸກຮານ, ເວລາທີ່ພວກເຂົາບໍ່ສາມາດເດີນຕາມເສັ້ນທາງຂອງການໂຈມຕີດ້ວຍລູກສອນໄຟ.”
ທ່ານນາງ ອົກຊານາ ມາຄາໂຣວາ, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດຂອງ ຢູເຄຣນ ປະຈຳສະຫະລັດ, ໄດ້ກ່າວຕໍ່ລາຍການ This Week ຂອງໂທລະພາບຂ່າວ ABC ໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ “ພວກເຮົາຈະເຫັນສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນເວລາທີ່ພວກເຮົາບໍ່ມີການປ້ອງກັນອາກາດທີ່ພຽງພໍ.”
ທ່ານນາງ ມາຄາໂຣວາ ໄດ້ກ່າວວ່າ ເຄິ່ງນຶ່ງຂອງສາຍໄຟຟ້າ ຢູເຄຣນ ໄດ້ຖືກທຳລາຍໂດຍລູກສອນໄຟຂອງ ຣັດເຊຍ. ທ່ານນາງເວົ້າວ່າ “ພວກເຮົາຕ້ອງຢຸດມັນ. ແລະ ມີພຽງວິທີດຽວທີ່ຈະເຮັດມັນກໍແມ່ນຂະຫຍາຍຈຳນວນການປ້ອງກັນອາກາດທຸກບ່ອນໃນ ຢູເຄຣນ.”
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ສະຫະລັດ ເວົ້າວ່າເຂົາເຈົ້າໄດ້ວາງແຜນທີ່ຈະສົ່ງລະບົບປ້ອງກັນໄພທາງອາກາດ ແພັດທຣີອອດ (Patriot) ໄປໃຫ້ ຢູເຄຣນ ເພື່ອຊ່ວຍຍິງສະກັດກັ້ນການໂຈມຕີຂອງ ຣັດເຊຍ, ແຕ່ບໍ່ໄດ້ມີການປະກາດຢ່າງເປັນທາງການ. ຣັດເຊຍ ໄດ້ກ່າວປະນາມການດຳເນີນການທີ່ຖືກຄາດການໄວ້ຂອງ ສະຫະລັດ ແລະ ໄດ້ເອີ້ນມັນວ່າ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ ສະຫະລັດ ທີ່ເປັນການຍຸແຍ່ເພີ່ມຂຶ້ນໃນຄວາມຂັດແຍ້ງ.