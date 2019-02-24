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ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ເທີ​ກີ ເວົ້າ​ວ່າ ເທີ​ກີ ຕ້ອງ​ຄວບ​ຄຸມ​ ເຂດ​ຊາຍ​ແດນ ຕິດ​ກັບ ຊີ​ເຣຍ

ກໍ​າ​ລັງ​ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ​ຊີ​ເຣຍ (SDF) ທີ່​ໜູນ​ຫຼັງ​ໂດຍ​ ສະ​ຫະ​ລັດ.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ເຂດ​ປອດ​ໄພ​ໃດໆ​ຢູ່​ຕາມ​ຊາຍ​ແດນ​ປະ​ເທດ​ ເທີ​ກີ ກັບ​ຊີ​ເຣຍ ​ນັ້ນຕ້ອງ​ຢູ່​ພາຍ​ໃຕ້​ການ​
ຄວບ​ຄຸມ​ຂອງ​ເທີ​ກີ ທີ່ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ເຕ​ຢິບ ເອີ​ດູ​ອານ ໄດ້ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ເສົາ​ວ​ານ​ນີ້ ໃນ
​ກາ​ນ​ໃຫ້​ສຳ​ພາດ​ກັ​ບ​ນັກ​ຂ່າວ CNN ເທີ​ກີ.

ທ່ານ​ໄດ້​ກ່າວ​ຫຼັງ​ຈາກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ອາ​ວຸ​ໂສ​ຂອງລັດ​ຖະ​ບານ​ທ່ານ ທ​ຣຳ ໄດ້ກ່າວ​ໃນ​ວັນ
ສຸກ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ​ວ່າ ວໍ​ຊິງ​ຕັນ ຈະ​ປະ​ກຳ​ລັງ​ທະ​ຫານສະ​ຫະ​ລັດ​ໄວ້ໃນ​ ຊີ​ເຣຍ ​ປະມານ
4000 ຄົນ​, ເປັນ​ການ​ຕ່າວ​ປີ້ນ​ໂດຍ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ທີ່​ອາດສ້າງ​ທາງ​ໃຫ້
​ແກ່ ບັນ​ດາ​ພັນ​ທະ​ມິດ​ ສະ​ຫະ​ລັດ ​ຮັກ​ສາ​ກຳ​ລັງ​ໄວ້​ຢູ່​ທີ່​ນັ້ນ.

ທ່ານ​ເອີ​ດູອານ ກ່າວ​ວ່າ “ຖ້າ​ຫາກ​ຈະ​ມີ​ເຂດ​ປອດ​ໄພຢູ່​ຕາມ​ຊາຍ​ແດນນັ້ນ ມັນຈະ​ຕ້ອງ
​ຢູ່​ພາຍ​ໃຕ້ການການ​ຄວ​ບ​ຄຸມ​ພວກ​ເຮົາ​. ເພາະ​ວ່າ​ນັ້ນ​ແມ່ນ​ຊາຍ​ແດນ​ຂອງ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ.”
ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ​ທ​ຣ​ຳ ໄດ້​ສັ່ງ​ໃຫ້​ຖອນ​ທະ​ຫານ ສະ​ຫະ​ລັດ ​ທັງ​ໝົດ 2,000 ຄົນ​ອອກ​
ຈາກ ຊີ​ເຣຍ ໃນ​ເດືອນ​ທັນ​ວາ​ທີ່​ຜ່າ​ນ​ມາ ຫຼັງ​ຈາກ​ກ່າວ​ວ່າ ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ໄຊ​ຊະ​ນະ​ກຸ່ມລັດ
​ອິ​ສ​ລາມ. ເປັນການ​ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ທີ່​ຖື​ກ​ຕຳ​ໜິ​ຕິ​ຕຽນ​ໂດຍ​ບັນ​ດາ​ພັນ​ທະ​ມິດ ແລະ​ບັນ​ດາ​
ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ.

ທ່ານ​ໄດ້​ຖືກ​ຊັກ​ຊວນ​ໃນ​ວັນ​ພະ​ຫັດ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ​ວ່າ ກຳ​ລັງ​ທະ​ຫານ ​ສະ​ຫະ​ລັດ ປະ​ມານ
200 ຄົນ ​ຄວນ​ເຂົ້າ​ຮ່ວ​ມ​ ສິ່ງ​ທີ່​ຄາດ​ວ່າ​ເປັນ​ການ​ເສຍ​ສະ​ຫຼະ​ທັງ​ໝົດ ຂອງ​ຈຳ​ນວນທະ​
ຫານ 800 ຫາ 1,500 ຄົນ ຈາກ​ບັນ​ດາ​ພັນ​ທະ​ມິດຢູ​ໂຣບ ເພື່ອ​ຕັ້ງ​ເຂດ​ປອດ​ໄພ​ທາງ​
ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສຽງ​ເໜືອ​ ຊີ​ເຣຍ ອີງ​ຕາມ​ການ​ກ່າວ​ຂອງເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ລັດ​ຖະ​ບານ​
ສະ​ຫະ​ລັດ.

​ລັດ​ຖະ​ບານ ອັງ​ກາ​ຣາ ເຫັນ​ທະ​ຫານ​ບ້ານ​ເຄີດ ຫຼື YPG ຊຶ່ງ​ໄດ້​ຄວບ​ຄຸມ​ຂົງ​ເຂດ​ດັ່ງ
​ກ່າວ ແລະ​ໄດ້​ເປັນ​ພັບ​ທະ​ມິດ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ​ຕ້ານ​ລັດ​ອິ​ສ​ລາມ ນັ້ນວ່າ​ເປັນ​ກຸ່ມ​ກໍ່​
ການ​ຮ້າຍ. ເທີ​ກີ​ ໄດ້​ຂົ່ມ​ຂູ່​ຊ້ຳ​ແລ້ວ​ຊ້ຳ​ອີກວ່າຈະ​ໃຊ້​ກຳ​ລັງ​ທະ​ຫານເຂົ້າ​ແຊກ​ແຊງ​ທາງ​
ທະ​ຫານ YPG ຢູ່ທາງ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ຂອງ​ແມ່​ນ້ຳ ​ຢູ​ເຟຣັດ​ສ໌, ບ່ອນ​ທີ່​ຖືກວາງ​ແຜນ
​ເປັນເຂດ​ປອດ​ໄພ​ນັ້ນ.

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