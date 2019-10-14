ກອງກຳລັງຂອງຊີເຣຍ ໄດ້ເຄື່ອນທັບເຂົ້າໄປໃນເມືອງແຫ່ງນຶ່ງຢູ່ໃກ້ກັບເຂດຊາຍແດນ ຕິດກັບປະເທດເທີກີ ໃນວັນຈັນມື້ນີ້ ນຶ່ງວັນຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງ ກັບກຳລັງຊາວເຄີດຂອງເຊີເຣຍ ໃຫ້ເຄື່ອນທັບເຂົ້າໄປໃນຂົງເຂດ ໃນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະຕໍ່ຕ້ານການຮຸກຮານຂອງເທີກີ.
ອົງການຂ່າວ SANA ຂອງທາງການຊີເຣຍ ໄດ້ລາຍງານໃນວັນຈັນມື້ນີ້ ເຖິງ ການເຄືອນໄຫວຂອງກຳລັງທະຫານ ໃນເມືອງ ທາລ ຖາມຣ໌ ຕັ້ງຢູ່ປະມານ 20 ກິໂລແມັດ ຈາກເຂດຊາຍແດນ ໂດຍກ່າວວ່າ ການກະທຳເຊັ່ນນັ້ນ ກໍເພື່ອ “ປະເຊີນໜ້າກັບການຮຸກຮານຂອງເທີກີ” ແລະ ໄດ້ຮັບການຕ້ອນຮັບເປັນຢ່າງດີ ໂດຍປະຊາຊົນຢູ່ສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວນັ້ນ.
ຂໍ້ຕົກລົງພິເສດ ລະຫວ່າງ ຊາວເຄີດ ຊີເຣຍ ແລະຣັດເຊຍ ຊຶ່ງເປັນພັນທະມິດຫລັກຂອງຊີເຣຍ ມີຂຶ້ນສີ່ວັນຫຼັງຈາກ ກອງທັບຂອງເທີກີ ໄດ້ເຄື່ອນກຳລັງເຂົ້າໂຈມຕີ ພວກຊາວເຄີດ ຢູ່ໃນພາກເໜືອຂອງຊີເຣຍ ພາຍຫຼັງທີ່ກຳລັງຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ຖອນຕົວອອກໄປ ຈົນເກືອບໝົດແລ້ວນັ້ນ.
ຖະແຫລງການສະບັບນຶ່ງຂອງກຸ່ມຊາວເຄີດ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ເພື່ອທີ່ຈະຫລີກເວັ້ນ ແລະສະກັດກັ້ນ ການບຸກໂຈມຕີນີ້ ຂໍ້ຕົກລົງຈຶ່ງໄດ້ຖືກບັນລຸ ກັບລັດຖະບານຂອງຊີເຣຍ ຊຶ່ງໜ້າທີ່ຂອງຕົນນັ້ນ ແມ່ນເພື່ອປົກປ້ອງເຂດຊາຍແດນ ແລະອະທິປະໄຕຂອງຊີເຣຍ ເພື່ອໃຫ້ກອງທັບບົກຂອງຊີເຣຍ ເຂົ້າໄປ ແລະປະຈຳການຢູ່ເລາະຕາມເຂດຊາຍແດນ ລະຫວ່າງ ຊີເຣຍ ແລະເທີກີ ໄດ້.”
ພວກຊາວເຄີດຂອງຊີເຣຍ ກ່າວວ່າ ພວກເຂົາຮູ້ສຶກຖືກປ່ອຍປະລະເລີຍ ຢ່າງສິ້ນເຊີງໂດຍສະຫະລັດ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ສູ້ລົບຄຽງບ່າຄຽງໄຫຼ່ກັບ ກຳລັງຂອງສະຫະລັດ ໃນການຕໍ່ຕ້ານກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງລັດອິສລາມ ໃນຊີເຣຍ. ພວກເຂົາຍັງເຊື່ອອີກວ່າ ບັນດາປະເທດອາຣັບທັງຫຼາຍ ແລະສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ແມ່ນບໍ່ສົນໃຈຫົວຊານຳພວກເຂົາເຈົ້າເລີຍ.
“ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ຊອກຫາການແກ້ໄຂ…ບັດນີ້ ທ່ານກໍເຫັນ ສິ່ງທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນຕໍ່ພວກເຮົາ ແລະພວກເຂົາເຈົ້າ ບໍ່ຢາກສະໜັບສະໜຸນພວກເຮົາ” ນັ້ນແມ່ນຄຳເວົ້າຂອງລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນ ເມືອງໂຄບານີ ຂອງຊາວເຄີດ ທ່ານ ອິສມັດ ເຊັກ ຮັດຊານ ທີ່ໄດ້ກ່າວໄປໃນວັນອາທິດວານນີ້. ທ່ານກ່າວອີກວ່າ “ອີກເທື່ອນຶ່ງ ພວກເຮົາ ບໍ່ຄວນເຊື່ອຖື ຜູ້ໃດເລີຍ. ພວກເຮົາຄວນກາງຕໍ່ພວກເຮົາເອງ. ຊາວເຄີດທຸກໆຄົນ ຄວນຖືປືນ ແລະ ກະກຽມຕົນເອງ.”
ດ້ວຍການທີ່ສະຫະລັດ ເຄື່ອນໄຫວໃນການຖອນກຳລັງທີ່ຍັງເຫຼືອຢູ່ອອກໄປທັງໝົດຈາກພາກເໜືອຂອງຊີເຣຍນັ້ນ ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ກໍໄດ້ກ່າວໃນວັນອາທິດວານນີ້ ວ່າ “ສະຫຼາດແທ້ໆເລີຍ ທີ່ບໍ່ໄປມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການສູ້ລົບທີ່ດຸເດືອດ ຢູ່ຕາມເຂດຊາຍແດນຂອງເທີກີ ໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງແດ່.”
ທ່ານທຣຳ ໄດ້ຂຽນລົງທວີດເຕີ້ ວ່າ “ກຸ່ມຊາວເຄີດ ແລະເທີກີ ໄດ້ສູ້ລົບກັນມາໄດ້ຫຼາຍປີແລ້ວ. ເທີກີ ຖືວ່າ ກຸ່ມ PKK ເປັນກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດ ຈາກທັງໝົດ. ພວກກຸ່ມອື່ນໆ ອາດຈະຢາກຈະເຂົ້າມາຮ່ວມ ແລະຕໍ່ສູ່ໃຫ້ແກ່ຝ່າຍໃດຝ່າຍນຶ່ງ ກໍເປັນໄດ້. ໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າຕໍ່ສູ້ກັນ.”
ອ່ານຂ່າວນີ້ຕື່ມ ເປັນພາສາອັງກິດ