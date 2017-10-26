ນາຍົກອີຣັກ ກ່າວວ່າ ຕ້ອງປະກາດ ເປັນໂມຄະ ຜົນການລົງປະຊາມະຕິ ຂອງຊາວເຄີດ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອີຣັກ ທ່ານ Haider al-Abadi ໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ໄດ້ປະຕິເສດ
ຕໍ່ຂໍ້ສະເໜີ ຂອງພວກຜູ້ນຳຊາວເຄີດ ທີ່ຢາກໃຫ້ໂຈະ ຜົນການລົງປະຊາມະຕິເພື່ອ ຄວາມເປັນເອກກະລາດ ໂດຍເຫັນແກ່ການເຈລະຈາ ເພື່ອຫລີກເວັ້ນບໍ່ໃຫ້ເກີດບັນ
ຫາຂັດແຍ້ງ.
ທ່ານ Abadi ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງວ່າ ລັດຖະບານຂອງທ່ານ ຈະຮັບ
ເອົາພຽງແຕ່ການປະກາດເປັນໂມຄະເທົ່ານັ້ນໃນການລົງປະຊາມະຕິແລະໃຫ້ເຄົາ
ລົບນັບຖືກົດໝາຍລັດຖະທຳມະນູນ.
ພວກທີ່ໄປປ່ອນບັດໃນການລົງປະຊາມະຕິເມື່ອເດືອນກັນຍາ ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບ
ສະໜູນຢ່າງຖ້ວມລົ້ນ ຕໍ່ການປະກາດເອກກະລາດ ສຳລັບເຂດປົກຄອງຕົນເອງ
ຂອງຊາວເຄີດ ໃນພາກເໜືອຂອງປະເທດ. ທ່ານ Abadi ເອີ້ນການລົງປະຊາມະ
ຕິນີ້ວ່າ ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍແລະເພື່ອເປັນກາຕອບໂຕ້ທ່ານໄດ້ສົ່ງກຳລັງທະ
ຫານ ໄປຍຶດຄືນ ເອົາເຂດທີ່ເປັນບັນຫາຂັດແຍ້ງ ທີ່ຢູ່ໃນການຄວບຄຸມຂອງຊາວ
ເຄີດ ຮວມທັງເມືອງ Kirkuk ນຳດ້ວຍ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຊາວເຄີດ ກ່າວວ່າ ທະຫານອີຣັກ ໄດ້ເປີດສາກໂຈມຕີຄັ້ງໃໝ່ຕໍ່ກຳລັງ
ຊາວເຄີດໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ ທີ່ເຂດ Zummar.
ໃນວັນພຸດວານນີ້ ລັດຖະບານເຂດ Kurdistan ກ່າວວ່າ ການປະເຊີນໜ້າກັນໄດ້
ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ທັງສອງຝ່າຍແລະອາດນຳໄປສູ່ການນອງເລືອດແລະ
ຄວາມວຸ້ນວາຍທາງດ້ານສັງຄົມ ຢູ່ໃນອີຣັກ.
ລັດຖະບານ Kurdistan ກ່າວວ່າ “ແນ່ນອນ ການສືບຕໍ່ສູ້ລົບກັນ ຈະບໍ່ເຮັດໃຫ້
ຝ່າຍໃດຝ່າຍນຶ່ງເປັນຜູ້ຊະນະແຕ່ຈະນຳພາປະເທດຊາດໄປສູ່ຄວາມສັບສົນວຸ້ນ
ວາຍ ທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ທຸກໆແງ່ທຸກໆມູມຂອງການດຳລົງຊີວິດ.”
ນອກເໜືອໄປຈາກໃຫ້ໂຈະຜົນຂອງການລົງປະຊາມະຕິແລະສະເໜີໃຫ້ເປີດການ
ເຈລະຈາແລ້ວ ພວກຊາວເຄີດຍັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຍຸຕິທຸກການປະຕິບັດງານທາງ
ທະຫານໃນທັນທີ ຢູ່ທາງພາກເໜືອຂອງປະເທດອີຣັກ.
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