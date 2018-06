ວັງເຄຣັມລິນ ກ່າວວ່າ ວຽນນາ ອາດເປັນບ່ອນ ພົບປະ ລະຫວ່າງ ປ. ທຣຳ ແລະ ປູຕິນ

ໂຄສົກຂອງວັງເຄຣັມລິນກ່າວວ່າ ນະຄອນວຽນນາ ອາດເປັນສະຖານທີ່ຈັດປະຊຸມສຸດ

ຍອດ ລະຫວ່າງປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ ທ່ານວລາດີເມຍ ປູຕິນ ແລະປະທານາທິບໍດີ

ສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ.

ທ່ານດມີຕຣີ ເພັສຄັອບ ກ່າວໃນວັນເສົາມື້ນີ້ວ່າ ຜູ້ນຳທັງ 2 ໄດ້ໂອ້ລົມກັນເມື່ອເດືອນມີ

ນາຜ່ານມາ ກ່ຽວກັບການພົບປະນີ້ ແລະນະຄອນວຽນນາໄດ້ຖືກກ່າວເຖິງ ຊຶ່ງອາດຈະ

ເປັນສະຖານທີ່ພົບປະກັນ.

ທ່ານເພັສຄັອບ ແນວໃດກໍຕາມ ກ່າວວ່າ ຍັງບໍ່ທັນມີການຕັດສິນໃຈກັນເທື່ອກ່ຽວກັບ

ການພົບປະຫຼືສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວ.

ທ່ານເພັສຄັອບໃຫ້ຄວາມເຫັນດັ່ງກ່າວທີ່ເມືອງຈິງດາວ ປະເທດຈີນ ບ່ອນທີ່ປະທານາ

ທິບໍດີປູຕິນ ໄປຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດພູມີພາກນັ້ນກ່າວວ່າ “ຍັງບໍ່ທັນມີການຕົກລົງ

ຫຼືເຂົ້າອົກເຂົ້າໃຈຢ່າງຄັກແນ່ເທື່ອ ແລະກໍຍັງບໍ່ທັນມີການໂອ້ລົມກັນ ຢ່າງເປັນການສະ

ເພາະເທື່ອ ໃນເວລານີ້.”

ທ່ານທຣຳ ກຳລັງຢູ່ທີ່ປະເທດການາດາ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ຂອງກຸ່ມ

ຈີ 7 ແລະຈະອອກເດີນທາງຈາກປະເທດດັ່ງກ່າວ ໃນວັນເສົາມື້ນີ້ ເພື່ອມຸ່ງໜ້າໄປຍັງ

ສິງກະໂປ ບ່ອນທີ່ທ່ານມີກຳນົດຈະພົບປະສຸດຍອດກັບຜູ້ນຳເກົາຫຼີເໜືອທ່ານກິມ ຈົງ

ອຶນ ຢູ່ທີ່ນັ້ນ.

A Kremlin spokesman says Vienna could be a site for a possible summit between Russian President Vladimir Putin and U.S. President Donald Trump.



Dmitry Peskov said Saturday the two leaders had talked in March about meeting and Vienna was mentioned as a possible location.



Peskov said, however, no decision has been made about the meeting or a venue.



Peskov, speaking in Qingdao, China, where Putin is attending a regional summit, said, "there have been no concrete agreements or understanding, and no specific discussions are being conducted now."



Trump is in Canada at the annual G-7 meeting.He leaves later Saturday for Singapore where he is scheduled to hold a summit with North Korean leader Kim Jong Un.