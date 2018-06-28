ວັງເຄຣມລິນ ກ່າວວ່າ ກອງປະຊຸມ ສຸດຍອດ ລະຫວ່າງ ປ. ທຣຳ ກັບ ປ. ປູຕິນ ຈະມີຂຶ້ນ ຢູ່ ປະເທດທີສາມ

ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງວັງເຄຣມລິນ ກ່າວວ່າ ໄດ້ມີການຕົກລົງກັນ ໃຫ້ ປະທານາທິບໍດີ
ຣັດເຊຍ ທ່ານ ວລາດີເມຍ ປູຕິນ ແລະ ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ
ຈັດກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ຢູ່ໃນປະເທດທີສາມ.
ການປະກາດດັ່ງກ່າວ ມີຂຶ້ນໃນວັນພຸດວານນີ້ ໃນຂະນະທີ່ ທ່ານ ຈອນ ໂບລຕັນ ທີ່ປຶກສາ
ດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ສະຫະລັດ ໄດ້ເດີນທາງໄປນະຄອນຫຼວງມົສກູ ເພື່ອເຈ
ລະຈາ ກັບທ່ານປູຕິນ ແລະບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສ ຄົນ ອື່ນໆຂອງຣັດເຊຍ. ທ່ານຢູຣີ
ຢູຊາຄັອບວ໌ ທີ່ປຶກສາດ້ານນະໂຍບາຍການຕ່າງ ປະເທດຂອງວັງເຄຣມລິນ ໄດ້ກ່າວວ່າ
ລາຍລະອຽດຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບສະຖານທີ່ຈັດກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ລະຫວ່າງ ທ່ານທຣຳ
ແລະທ່ານປູຕິນ ນັ້ນ ຈະໄດ້ປະກາດໃຫ້ຊາບ ໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້.
ຄາດກັນວ່າ ການພົບປະກັນນັ້ນ ຈະມີຂຶ້ນ ຫຼັງຈາກທີ່ ທ່ານ ທຣຳ ໄປຮ່ວມໃນກອງປະຊຸມ
ສຸດຍອດ ຂອງອົງການເນໂຕ້ ໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 11 ຫາ 12 ເດືອນກໍລະກົດ ຈະມາ
ເຖິງນີ້ ແລະ ຈະເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມ ອັງກິດ ໃນວັນທີ 13 ກໍລະກົດ. ນະຄອນວຽນນາ
ແລະ ນະຄອນແຮລຊິງກີ ແມ່ນລວມຢູ່ໃນສະຖານທີ່ ຈັດກອງປະຊຸມ ທີ່ກຳລັງໄດ້ຮັບ
ການພິຈາລະນາຢູ່.
ກ່ອນໜ້ານີ້ ທ່ານ ປູຕິນ ໄດ້ບອກ ທ່ານ ໂບລຕັນ ວ່າ ການມາຢ້ຽມຢາມ ນະຄອນຫຼວງ
ມົສກູ ຂອງທ່ານນັ້ນ ໄດ້ເພີ້ມໂອກາດ ຂອງການຟື້ນຟູສາຍສຳພັນຄືນ ລະຫວ່າງ ຣັດເຊຍ
ແລະ ສະຫະລັດ.
ທ່ານ ປູຕິນ ໄດ້ກ່າວວ່າ ສາຍສຳພັນ ລະຫວ່າງທັງສອງປະເທດ ແມ່ນ “ບໍ່ຢູ່ໃນສະພາບ
ທີ່ດີປານໃດ.”
ທ່ານ ດີມິດທຣີ ແພັສຄັອບວ໌ ໂຄສົກຂອງວັງເຄຣມລິນ ໄດ້ບອກບັນດານັກຂ່າວ ວ່າ
“ສະພາບການທີ່ໜ້າເສົ້າໃຈ” ຂອງສາຍສຳພັນສອງຝ່າຍ ລະຫວ່າງ ສອງປະເທດ ຈະ
ຖືກນຳມາປຶກສາຫາລືກັນ ພ້ອມດ້ວຍບັນຫາລະຫວ່າງປະເທດຫຼາຍໆ ເລື້ອງ.
ທ່ານ ໂບລຕັນ ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານຫວັງວ່າ ການຢ້ຽມຢາມ ນຶ່ງວັນຂອງທ່ານນັ້ນ ຈະວາງ
ພື້ນຖານການທຳງານ ສຳລັບ ສິ່ງທີ່ຈະເປັນກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ຄັ້ງທຳອິດ ລະຫວ່າງ
ທ່ານ ປູຕິນ ກັບ ທ່ານ ທຣຳ.
ທ່ານ ໂບລຕັນ ໄດ້ກ່າວຢູ່ທີ່ກອງປະຊຸມຖະແຫລງຂ່າວ ວ່າ “ທ່ານປະທານາທິ ບໍດີ ທຣຳ
ໄດ້ຂໍໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າ ມານະທີ່ນີ້ ແລະ ໂອ້ລົມກັບບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງຣັດເຊຍ ກ່ຽວ
ກັບ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ ໃນການປະພົບປະກັນ ລະຫວ່າງ ທ່ານທຣຳ ແລະ ທ່ານ
ປະທານາທິບໍດີ ປູຕິນ ແລະ ຈະມີການປະກາດກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ ໃນມື້ອື່ນ ພ້ອມໆກັນ
ຢູ່ທີ່ມົສກູ ແລະ ວໍຊິງຕັນ ກ່ຽວກັບ ວັນ ເວລາ ຂອງກອງປະຊຸມນັ້ນ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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