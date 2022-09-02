ວັງເຄຣັມລິນກ່າວວ່າ ປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ, ທ່ານວລາດິເມຍ ປູຕິນ ຈະບໍ່ສາມາດເຂົ້າຮ່ວມພິທີເຄົາລົບສົບຂອງທ່ານມີແຄລ ກໍບາຊັອບ (Mikhail Gorbachev), ຜູ້ນຳໂຊຫວຽດຄົນສຸດທ້າຍ ທີ່ເສຍຊີວິດໃນຕົ້ນອາທິດນີ້ໄດ້ ເນື່ອງຈາກວ່າມັນຂັດກັບຕາຕະລາງການເຮັດວຽກຂອງທ່ານ.
ໂຄສົກວັງເຄຣັມລິນ ທ່ານດມິດທຣີ ແພສກັອຟ (Dmitry Peskov) ກ່າວຕໍ່ບັນ ດານັກຂ່າວໃນນະຄອນຫລວງມົສກູ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ເຖິງແມ່ນທ່ານ ກໍບາຊັອບ ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບກຽດໂດຍມີພິທີງັນສົບຂອງລັດຖະບານຢ່າງເຕັມຮູບແບບກໍຕາມ ແຕ່ວ່າ ການງັນສົບດັ່ງກ່າວ ກໍຈະມີກອງກຽດຕິຍົດແລະອົງປະກອບອື່ນໆ ຈຳນວນນຶ່ງ ທີ່ມີຢູ່ຕາມປົກກະຕິທີ່ໄດ້ປະຕິບັດກັນ ໃນລະຫວ່າງພິທີເຊັ່ນນີ້.
ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ ທ່ານປູຕິນໄດ້ຢຸດແຫວ່ຢູ່ໂຮງໝໍຄລີນິກສູນກາງ ຫລື Central Clinical Hospital ກ່ອນໜ້ານີ້ ໃນມື້ດຽວກັນ ເພື່ອອຳລາກັບຜູ້ຊາຍທີ່ໄດ້ຮັບ ການຍົກຍ້ອງວ່າໄດ້ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ສົງຄາມເຢັນຍຸຕິລົງ ເຊິ່ງສົບຂອງທ່ານຍັງຄົງຢູ່ ທີ່ນັ້ນ ຫລັງຈາກທ່ານໄດ້ເສຍຊີວິດໄປລວມອາຍຸໄດ້ 91 ປີ ໃນວັນທີ 30 ສິງຫາ ຜ່ານມາ, ຫລັງຈາກເປັນພະຍາດຊຳເຮື້ອ ມາເປັນເວລາດົນນານ.
ທ່ານແພສກັອຟກ່າວວ່າ "ຫນ້າເສຍດາຍທີ່ຕາຕະລາງເວລາເຮັດວຽກຂອງທ່ານ ປະທານາທິບໍດີ ຈະບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານເຂົ້າຮ່ວມພິທີເຄົາລົບສົບ ໃນວັນທີ 3 ກັນຍາ, ນັ້ນຄືເຫດຜົນທີ່ທ່ານຕັດສິນໃຈໃນມື້ນີ້."
ລູກສາວຂອງທ່ານກໍບາຊັອບ, ທ່ານນາງອີຣີນາ ເວີການສກາຢາ (Irina Virganskaya) ກ່າວວ່າ ພິທີເຄົາລົບສົບຂອງພໍ່ທ່ານນາງຈະຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 3 ກັນຍາທີ່ເຮືອນປະຫວັດສາດຂອງສະຫະພາບ, ບ່ອນທີ່ຜູ້ນໍາຂອງສະຫະ ພາບໂຊວຽດທຸກຄົນ ຍົກເວັ້ນທ່ານນິກິຕາ ຄຣຸສເຊັຟ (Nikita Khrushchev) ໄດ້ເອົາໄປດອຍໄວ້. ສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວແມ່ນບໍ່ໄກແລະສາມາດຍ່າງໄປຫາວັງເຄຣັມລິນໄດ້.