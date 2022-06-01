ຜູ້ນຳພັກຝ່າຍຄ້ານຂອງຣັດເຊຍ ທ່ານອາເລັກເຊ ນາວາລນີ ທີ່ພວມຖືກຄຸກຢູ່ໃນປະເທດຣັດເຊຍໃນເວລານີ້ ອາດໄດ້ຮັບໂທດຕື່ມອີກ 15 ປີພາຍໃຕ້ຂໍ້ຫາໃໝ່ ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງທ່ານໃນວັນອັງຄານນີ້.
ທ່ານນາວາລນີໄດ້ຂຽນລົງໃນສື່ສັງຄົມ ໂດຍເວົ້າວ່າ ເວລານີ້ທ່ານໄດ້ຖືກກ່າວຫາຈັດຕັ້ງກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງຈັດ.
ທ່ານນາວາລນີຂຽນລົງໃນທວີດເຕີ້ວ່າ “ບໍ່ຮອດແປດມື້ຜ່ານໄປ ນັບແຕ່ໄດ້ມີການຕັດສິນເກົ້າປີຂອງຂ້ອຍ ການຕັດສິນດ້ານຄວາມປອດໄພຂັ້ນສູງເລີ້ມມີຜົນບັງຄັບ ແລະໃນມື້ນີ້ ພວກນັກສືບສວນມາປາກົດໂຕອີກ ແລະໄດ້ກ່າວຫາຂ້ອຍຢ່າງເປັນທາງການໃນຄະດີໃໝ່.”
ທ່ານຕື່ມວ່າ “ມັນກາຍເປັນວ່າ ຂ້ອຍໄດ້ຕັ້ງກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງຈັດ ເພື່ອຈະຍຸແຍ່ໃຫ້ມີຄວາມກຽດຊັງຕໍ່ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ ແລະພວກຊົນຊັ້ນປົກຄອງ. ແລະເວລາພວກເຂົາສົ່ງຂ້ອຍເຂົ້າຄຸກ ຂ້ອຍກໍກ້າທີ່ຈະສະແດງອອກເຖິງຄວາມບໍ່ພໍໃຈກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ ແລະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການໂຮມຊຸມນຸມ. ດ້ວຍເຫດເຊັ່ນນັ້ນ ພວກເຂົາກໍຄາດວ່າຈະເພີ້ມໂທດຕື່ມອີກ 15 ປີໃຫ້ຂ້ອຍ.”
ຍັງບໍ່ມີການປະກາດກ່ຽວກັບຂໍ້ຫາໃໝ່ຢ່າງເປັນທາງການຕໍ່ທ່ານນາວາລນີເທື່ອ.
ທ່ານນາວາລນີໄດ້ຕົກເປັນເປົ້າຂອງວັງເຄຣັມລິນມາແລ້ວຫຼາຍປີ ຮວມທັງຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການວາງຢາພິດເມື່ອປີ 2020 ໃນຂະນະທີ່ໂຄສະນາຫາສຽງຢູ່ໃນເຂດໄຊບີເຣຍ. ຫຼັງຈາກເຫດການດັ່ງກ່າວແລ້ວ ທ່ານໄດ້ຖືກສົ່ງໄປເຢຍຣະມັນເພື່ອຮັບການປິ່ນປົວຢູ່ທີ່ນັ້ນ ແຕ່ໄດ້ຖືກຈັບເວລາທ່ານເດີນທາງກັບຄືນມາຣັດເຊຍໃນປີ 2021.
ວັງເຄຣັມລິນໄດ້ປະຕິເສດກ່ຽວກັບການວາງຢາພິດໃສ່ທ່ານນາວາລນີ.
ທ່ານນາວາລນີເປັນບຸກຄົນທີ່ກ້າປາກກ້າເວົ້າໃນການຕ້ອງຕິການບຸກລຸກຂອງຣັດເຊຍ ເຂົ້າໄປໃນປະເທດຢູເຄຣນ ໂດຍເອີ້ນການເຄື່ອນໄຫວນີ້ວ່າ “ໂງ່” ແລະ “ສ້າງເລື້ອງຂຶ້ນດ້ວຍຄວາມຂີ້ຕົວະ.”
ທ່ານນາວາລນີ ອາຍຸ 45 ປີ ພວມຖືກຄຸກ ເພື່ອຮັບໃຊ້ໂທດ 2 ປີເຄິ່ງ ຢູ່ທີ່ສູນທາງກ້ຳຕາເວັນອອກຂອງນະຄອນຫຼວງມົສກູໃນການຕັດສິນໂທດເມື່ອປີ 2014 ໃນຖານທຸດຈະລິດ.
ໃນປີກາຍນີ້ ມູນນິທິຂອງທ່ານນາວາລນີ ໄດ້ຖືກປະກາດໃຫ້ເປັນອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ຜິດກົດໝາຍຍ້ອນຖືກລະບຸວ່າ ເປັນກຸ່ມ “ຫົວຮຸນແຮງຈັດ” ໂດຍພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ ທີ່ໄດ້ປິດເວັບໄຊສິບກວ່າແຫ່ງ ທີ່ຄຸ້ມຄອງໂດຍຕາໜ່າງມູນນິທິຂອງທ່ານ ຊຶ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ ທຳການເຜີຍແຜ່ການໂຄສະນາຊວນເຊື່ອ.