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ພວກຊົນເຜົ່າເຊີບໃນໂກໂຊໂວ ​ເຕົ້າ​ໂຮມ​ກັນ​ ເພື່ອ​ຍຶດ ເອົາ​ອາ​ຄານຕ່າງໆຂອງ​ເທດ​ສະ​ບານ ຢູ່ໃນພາກເຫນືອ ຂອງ​ປະ​ເທດ

ທະ​ຫານ​ຂອງ​ຮັງ​ກາ​ຣີ ທີ່​ຮັບ​ໃຊ້​ໃນ​ກອງ​ທະ​ຫານ​ຮັກ​ສາ​ສັນ​ຕິ​ພາບ KFOR ທີ່​ນຳ​ພາ​ໂດຍ​ກຸ່ມ​ເນ​ໂຕ້ ພາ​ກັນ​ຍາມ​ອາ​ຄານ​ເທດ​ສະ​ບານ​ຫລັງ​ນຶ່ງ ໃນ​ເມືອງຊ​ເວ​ແຄນ (Zvecan) ຢູ່​ພາກ​ເໜືອ​ຂອງ​ໂກ​ໂຊ​ໂວ, ວັນ​ທີ 29 ພຶດ​ສະ​ພາ, 2023

ຊົນເຜົ່າ​ເຊີບໃນພາກເຫນືອຂອງໂກ​ໂຊ​ໂວ ໄດ້ພະຍາຍາມເຂົ້າຍຶດເອົາອາຄານຂອງລັດຖະບານທ້ອງຖິ່ນ ບ່ອນທີ່​ບັນ​ດາເຈົ້າເມືອງທີ່​ເປັນ​ຊາວ ​ອາລ​ບາ​ເນຍ ໄດ້ເຂົ້າໄປຢູ່ໃນນັ້ນໃນອາທິດແລ້ວນີ້ ໂດຍໄດ້​ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຕໍາຫຼວດ. ຕຳຫຼວດໂກ​ໂຊ​ໂວ ແລະກອງກຳລັງທະ​ຫານໂກ​ໂຊ​ໂວ ທີ່ນຳພາໂດຍອົງ​ການ​ເນ​ໂຕ້ ຖືກ​ພົບເຫັນວ່າກຳລັງປົກປ້ອງອາຄານຂອງເທດສະບານໃນເມືອງ​ຊ​ເວ​ແຄນ ຊຶ່ງເປັນນຶ່ງ ໃນ 4 ເຂດ​ເທດ​ສະ​ບານທີ່ຈັດການເລືອກຕັ້ງຢ່າງວ່ອງໄວ ໃນເດືອນແລ້ວນີ້ ຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່ຖືກຂວໍ້​າ​ບາດ​ໂດຍຊົນເຜົ່າເຊີບ.

ມີພຽງແຕ່ຊົນເຜົ່າອາລ​ບາ​ເນຍ ຫຼືຜູ້ຕາງຫນ້າຂອງຊົນເຜົ່າສ່ວນນ້ອຍອື່ນໆ ທີ່ໄດ້ຮັບການເລືອກຕັ້ງ. ພວກປະທ້ວງຊາວເຊີບເກືອບຮອດ 20 ຄົນ ແລະຕຳຫຼວດໂກ​ໂຊ​ໂວ ຫ້າຄົນ ໄດ້ຮັບບາດເຈັບໃນການປະທະກັນໃນວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາ ໃນເວລາທີ່ພວກ ເຈົ້າເມືອງທີ່ຖືກເລືອກໃໝ່ໄດ້ເຂົ້າໄປຢູ່ໃນຫ້ອງການ. ສະຫະລັດ ​ແລະ​ ສະຫະ ພາບ​ຢູ​ໂຣບໄດ້​ປະນາມ​ລັດຖະບານ​ໂກ​ໂຊ​ໂວທີ່​ໃຊ້​ຕຳຫຼວດ​ບຸກ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ຕຶກ​ຂອງ​ເທດສະບານເຫລົ່າ​ນັ້ນ. ປະ​ເທດເຊີເບຍ ບໍ່ຮັບຮູ້ການໄດ້​ຮັບເອກະລາດຂອງໂກໂຊໂວໃນ ປີ 2008, ອີງ​ຕາມ​ລາຍ​ງານຂອ​ງ​ອົງ​ການ​ຂ່າວ​ເອ​ພີ (AP).

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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