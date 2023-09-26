ໂກໂຊໂວ ກໍາລັງພາກັນໄວ້ທຸກ ໃນວັນຈັນວານນີ້, ລຸນຫຼັງການເສຍຊີວິດຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ຕໍາຫຼວດໂກໂຊໂວເຊື້ອສາຍອາລບາເນຍ ທີ່ຖືກສັງຫານໂດຍພວກມືປືນຊາວເຊີເບຍ, ຜູ້ເຊິ່ງໃນເວລານັ້ນ ໄດ້ປິດລ້ອມຕົນເອງ ຢູ່ໃນສູນຝຶກສຳມະເນນອໍໂຕດັອກ ເຊິ່ງຕັ້ງຢູ່ທາງພາກເໜືອຂອງນະຄອນຫຼວງປຣິສຕີນາ.
ຍັງບໍ່ເປັນທີ່ຈະແຈ້ງໃນທັນທີວ່າ ໃຜເປັນຜູ້ສະໜັບສະໜຸນພວກມືປືນ 30 ຄົນ ຜູ້ທີ່ແຕ່ງໂຕດ້ວຍຊຸດນັກລົບ ເມື່ອພວກເຂົາໃຊ້ລົດຫຸ້ມເກາະບຸກເຂົ້າໄປໃນສູນຝຶກສຳມະເນນອໍໂຕດັອກທີ່ບ້ານບັນສກາ ແລະໄດ້ຍິງຕໍ່ສູ້ ໃນການປະເຊີນໜ້າກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ຕໍາຫຼວດໂກໂຊໂວ ໃນວັນອາທິດແລ້ວນີ້.
ພວກມືປືນສ່ວນໃຫຍ່ພາກັນຫລົບໜີອອກຈາກສູນຝຶກສຳມະເນນດັ່ງກ່າວ ໃນຕອນແລງວັນອາທິດ, ແຕ່ມີຢ່າງໜ້ອຍ 3 ຄົນຖືກສັງຫານ ແລະອີກ 6 ຄົນ ຖືກຈັບ.
ປະທານາທິບໍດີເຊີເບຍ ທ່ານອາເລັກຊານດາ ວູຊິສ (Aleksandar Vucic), ແລະນາຍົກລັດຖະມົນຕີໂກໂຊໂວ ທ່ານອາລບິນ ເຄີທີ (Albin Kurti) ໄດ້ຖິ້ມໂທດໃສ່ກັນແລະກັນ ຕໍ່ການປະທະກັນດັ່ງກ່າວ.
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານແອນໂທນີ ບລິງເກັນ ໄດ້ປະ ນາມຕໍ່ຄວາມຮຸນແຮງດັ່ງກ່າວ ຢູ່ໃນຖະແຫຼງການທີ່ອອກໃນວັນຈັນວານນີ້.