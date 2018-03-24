ເກົາຫຼີເໜືອ ແລະ ເກົາຫຼີໃຕ້ ຈະປະຊຸມ ເພື່ອ ກະກຽມການພົບປະສຸດຍອດ ໃນອາທິດໜ້າ

ເກົາຫຼີໃຕ້ ກ່າວໃນວັນເສົາມື້ນີ້ວ່າ ເກົາຫຼີເໜືອໄດ້ຕົກລົງທີ່ຈະພົບປະກັບເກົາຫຼີໃຕ້ ໃນ
ອາທິດໜ້ານີ້ ເພື່ອປະສານງານກ່ຽວກັບລາຍລະອຽດໃນການກະກຽມຫ້າງຫາ ແລະ
ລາຍການກອງປະຊຸມສຸດຍອດເກົາຫຼີ ທີ່ຈະຈັດຂຶ້ນໃນເດືອນເມສາ ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້.
ແຕ່ລະຝ່າຍຈະສົ່ງທີມງານ ທີ່ປະກອບດ້ວຍສະມາຊິກ 3 ຄົນ ໄປຍັງບ້ານສະຫງົບ
ເສິກຊາຍແດນ ປັນມຸນຈອມ ໃນວັນພະຫັດຈະມານີ້.
ທ່ານນີ ຊັນ ກວົນ ປະທານ ຄະນະກຳມະການເກົາຫຼີເໜືອ ເພື່ອການທ້ອນໂຮມຢ່າງ
ສັນຕິຂອງປະເທດ ຈະເປັນຜູ້ນຳພາ ຄະນະຜູ້ແທນເກົາຫຼີເໜືອ. ສ່ວນຄູ່ຕຳແໜ່ງຂອງ
ທ່ານ ທ່ານໂຈ ມີຍັງ-ກີຢົງ ຈະເປັນຜູ້ນຳພາຄະນະຜູ້ແທນເກົາຫຼີໃຕ້.
ການພົບປະສຸດຍອດ ໃນເດືອນເມສາ ລະຫວ່າງຜູ້ນຳຂອງສອງເກົາຫຼີ ທ່ານມູນ ແຈ-
ອິນ ຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ ແລະທ່ານກິມ ຈົງ ອຶນ ຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ມີຂຶ້ນຫຼັງຈາກການເຂົ້າ
ຮ່ວມ ໃນການແຂ່ງຂັນກິລາໂອລິມປິກລະດູໜາວຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ ຂອງ ເກົາຫຼີເໜືອ ຢູ່
ທີ່ເກົາຫຼີໃຕ້. ກອງປະຊຸມສຸດຍອດດັ່ງກ່າວ ຍັງມີຂຶ້ນກ່ອນໜ້າການພົບປະແບບເຊິ່ງ
ໜ້າລະຫວ່າງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດທ່ານດໍໂນລ ທຣໍາ ແລະ ຜູ້ນຳເກົາຫຼີເໜືອ
ທ່ານກິມ ຈົງ ອຶນ ທີ່ຄາດວ່າຈະມີຂຶ້ນໃນທ້າຍເດືອນພຶດສະພາ ຈະມາເຖິງນີ້ ເພື່ອ
ຊອກຫາທາງ ຕົກລົງກັນ ທີ່ຈະຍຸຕິການສ້າງອາວຸດນິວເຄລຍຂອງເກົາຫຼີເໜືອ.
ທ່ານກິມໄດ້ຕົກລົງທີ່ຈະຫາລື ທີ່ຈະຢຸດເຊົາ ການຂົ່ມຂູ່ດ້ວຍໂຄງການນິວເຄລຍ ຂອງ
ປະເທດທ່ານ ຊຶ່ງໃນປີທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ເລັ່ງລັດໃນຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອພັດ ທະນາລູກ
ສອນໄຟຂີປະນາວຸດຂ້າມທະວີບ ຫຼື ICBM ທີ່ສາມາດແນເປົ້າໝາຍໃສ່ແຜ່ນດິນໃຫຍ່
ສະຫະລັດ ແລະໂຈະການທົດລອງອາວຸດແບບທ້າທາຍ ໃນຂະ ນະທີ່ການເຈລະຈາ
ກຳລັງດຳເນີນຢູ່ນັ້ນ.
ການຕັດສິນໃຈຂອງປະທານາທິບໍດີທຣໍາທີ່ຈະເຈລະຈາເພື່ອປົດອາວຸດນິວເຄລຍ
ພາຍໃນທ້າຍເດືອນພຶດສະພານີ້ໄດ້ເຮັດໃຫ້ບັນດາພັນທະມິດແລະປະເທດທີ່ເປັນ
ປໍລະປັກປະຫລາດໃຈ. ລັດຖະບານທ່ານທຣໍາ ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່າ
ທີທີ່ເຂັ້ມງວດໃນການປຸກລະດົມດ້ວຍ “ການກົດດັນຢ່າງສຸດຂີດ” ຍັງຈະດຳເນີນ
ຕໍ່ໄປ ຈົນກວ່າວ່າຂໍ້ຕົກລົງຈະບັນລຸກັນ. ພາຍໃຕ້ທ່ານທຣໍາ ສະຫະລັດໄດ້ນຳພາການດຳເນີນຄວາມພະຍາຍາມ ຂອງນາໆຊາດ ເພື່ອທຳການລົງໂທດທາງດ້ານເສດຖກິດເພີ້ມຂຶ້ນ ຕໍ່ເກົາຫຼີເໜືອ ແລະໄດ້ກ່າວຢ້ຳວ່າ ການປະຕິບັດງານທາງ
ທະຫານຍັງເປັນທາງເລືອກນຶ່ງ ເພື່ອຈະຍຸຕິການຂົ່ມຂູ່ດ້ວຍນິວເຄລຍທີ່ເພີ້ມທະວີ
ຂຶ້ນນັ້ນ.
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