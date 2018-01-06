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ເກົາຫຼີເໜືອ ແລະ ເກົາຫຼີໃຕ້ ຈະເຈລະຈາກັນ ແຕ່ເລື່ອງ ໂອລິມປິກ

ນີ້ແມ່ນຮູບບ້ານພັກໂອລິມປິກ ທີ່ເມືອງພຽງຊາງ ໃນເກົາຫຼີໃຕ້. (15 ທັນວາ 2017)

ເກົາຫຼີ​ເໜືອ​ໄດ້​ຮັບ​ເອົາ​ຂໍ້​ສະ​ເໜີ​ຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ ທີ່ຈະເປີດການເຈລະຈາລະດັບ​ສູງ​ ໃນ​
ວັນ​ອັງຄານ ທີ 9 ມັງກອນ ຈະມານີ້​ ຢູ່​ບ້ານ​ສະຫງົບ​ເສິກປັນມຸນຈອມໃນເຂດປອດ​ທະ
ຫານ ຊຶ່ງມີການຍາມຮັກສາການຢ່າງໜາ​ແໜ້ນ ທີ່ແບ່ງສອງ​ເກົາຫຼີອອກຈາກກັນນັ້ນ.

ອີງ​ຕາ​ມກະຊວງ​ທ້ອນ​ໂຮມຊາດ ຂອງ​ເກົາຫຼີໃຕ້ແລ້ວ ​ໃນ​ຕອນ​ເຊົ້າວັນ​ສຸກວານ​ນີ້ ​ເກົາ
ຫຼີ​ເໜືອ​ໄດ້​ສົ່ງສານສະບັບນຶ່ງ ທີ່​ກ່າວ​ວ່າ ຕົນ​ຈະ​ຮັບ​ເອົາ​ຂໍ້​ສະ​ເໜີ​ ຂອງເກົາຫລີໃຕ້ ໃນ
ການ​ພົບ​ປະກັນ ຢູ່ທີ່ບ້ານ​ຊາຍ​ແດນເພື່ອ​ຫາລືກ່ຽວກັບ​ການ​ປະສານ​ງານໃນການແຂ່ງ
ຂັນ​ກິລາ​ໂອ​ລິ​ມປິກ ​ແລະປັບປຸງ​ຄວາມ​ສຳພັນ​ທັງໝົດແບບ​ໃດ.

ຄົນງານຜູ້ນຶ່ງ ທີ່ສະໜາມກິລາ ແຂ່ງຂັນໂອລິມປິກ ທີ່ເມືອງພຽງຊາງ ໃນ ເກົາຫຼີໃຕ້.
ຄົນງານຜູ້ນຶ່ງ ທີ່ສະໜາມກິລາ ແຂ່ງຂັນໂອລິມປິກ ທີ່ເມືອງພຽງຊາງ ໃນ ເກົາຫຼີໃຕ້.

ໂຄສົກ ​ຂອງກະຊວງທ້ອນໂຮມຊາດ ທ່ານ​ແບັກ ​ແຕ-​ຮຸນ ກ່າວ​ວ່າ ​ເປັນທີ່ຄາດ​ກັນວ່າ​
ທັງ​ສອງ​ຝ່າຍ ຈະໃຊ້ສາຍດ່ວນ​ຂ້າມ​ຊາຍ​ແດນທີ່ຫາກໍມີການຟື້ນຟູ ຫວ່າງ​ບໍ່ດົນມາ​ນີ້
​ເພື່ອ​ພິຈາລະນາວ່າ ​ໃຜ​ຈະ​ເປັນ​ຫົວໜ້າຜູ້ແທນຂອງແຕ່ລະຝ່າຍເຂົ້າຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸ​ມ
ທີ່ຈະມີຂຶ້ນໃນອາທິດ​ຈະມານີ້.

ການ​ໂອ້ລົມ​ໃດໆ​ກໍຕາມ ລະຫວ່າງ​ເກົາຫຼີ​ເໜືອ ​ແລະ ​ເກົາ​ຫຼີ​ໃຕ້ ແມ່ນເບິ່ງກັນວ່າ​ເປັນ
​ບາດ​ກ້າວ​ໃນ​ທາງ​ບວກ ເພື່ອ​ປັບປຸງ​ຄວາມ​ສຳພັນໃນ​ແຫຼມ​ເກົາ​ຫຼີ ທີ່ຈະຊ່ວຍ​ໃຫ້ມີສະ
ຖຽນ​ລະ​ພາບ​ຢູ່​ໃນ​ພາກພື້ນ.

ເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານເກົາຫຼີໃຕ້ຄົນນຶ່ງ ພວມກວດເບິ່ງ ສາຍດ່ວນ ເພື່ອຕິດຕໍ່ ກັບເກົາຫຼີເໜືອ ທີ່ບ້ານປັນມຸນຈອມ
ເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານເກົາຫຼີໃຕ້ຄົນນຶ່ງ ພວມກວດເບິ່ງ ສາຍດ່ວນ ເພື່ອຕິດຕໍ່ ກັບເກົາຫຼີເໜືອ ທີ່ບ້ານປັນມຸນຈອມ

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານຈິມ ແມັດຕິສ ໄດ້ໂອ້ລົມທາງໂທ
ລະສັບ ກັບຄູ່ຕຳແໜ່ງຝ່າຍເກົາຫຼີໃຕ້ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງໂຊລ ໃນວັນສຸກວານນີ້ທີ່ກ່າວວ່າ ການເຈລະຈາ ທີ່ຈະມີຂຶ້ນ ລະຫວ່າງເກົາຫຼີເໜືອ ແລະເກົາຫຼີໃຕ້ ຈະຫາລືກັນ “ກ່ຽວກັບ
ເລື່ອງໂອລິມປິກເທົ່ານັ້ນ” ໂດຍກ່າວຕື່ມວ່າ ການແຂ່ງຂັນກິລາທີ່ມີຄວາມສຳຄັນຄັ້ງປະ ຫວັດສາດດັ່ງກ່າວ ແມ່ນແຍກອອກຈາກການເມືອງ.

VOA Korean Service Interviews US-Korea Experts
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ທ່ານແມັດຕິສເວົ້າວ່າ ຄວາມບໍ່ສາມາດທີ່ຈະຫາລືກັນ ກ່ຽວກັບເລື່ອງຄວາມໝັ້ນຄົງໃນ
ການພົບປະເຈລະຈາຄັ້ງຈະມານີ້ບໍ່ແມ່ນ “ການພາດໂອກາດ” ແຕ່ຄວນຈະເປັນ “ການ
ເຕັມໃຈໃນຂັ້ນຕົ້ນໃນສ່ວນຂອງ ສປປ ເກົາຫຼີ” ທີ່ຈະເປີດການຫາລືກັນ.

ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ “ມັນຈະເປັນການພາດໂອກາດ ຖ້າຫາກປະເທດອື່ນໆທີ່ພົວພັນບໍ່
ໄດ້ຢູ່ໃນຫ້ອງນຳ, ແຕ່ຄວາມຈິງແລ້ວ ພວກເຂົາເຈົ້າກໍບໍ່ໄດ້ຢູ່.”

ອ່ານຂ່າວນີ້ຕື່ມເປັນພາສາອັງກິດ

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