ລົດໄຟຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ ໄດ້ແລ່ນເຂົ້າໄປໃນເກົາຫຼີເໜືອ ໃນວັນສຸກມື້ນີ້ ໃນຂະນະທີ່ປະເທດທັງສອງ ເລີ້ມກວດກາລະບົບລາງລົດໄຟຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າຫວັງວ່າ ຈະເຊື່ອມຕໍ່ກັບເກົາຫຼີໃຕ້ນັ້ນ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ປະມານ 30 ຄົນຈາກແຕ່ລະຝ່າຍ ຈະເຂົ້າຮ່ວມໃນການສຳຫຼວດ ລາງລົດໄຟເປັນເວລາ 18 ມື້ ທີ່ໄດ້ຖືກຕັດຂາດ ນັບແຕ່ສົງຄາມເກົາຫຼີ.
ລັດຖະມົນຕີທ້ອນໂຮມຊາດ ເກົາຫຼີໃຕ້ ທ່ານໂຈ ມຸງ ກອນ ກ່າວໃນລະຫວ່າງພິທີ ທີ່ຈັດຂຶ້ນຢູ່ສະຖານີ ດໍຣາຊານ ໃກ້ໆຊາຍແດນຂອງປະເທດທັງສອງ ໂດຍເວົ້າວ່າ “ພວກເຮົາຈະສືບຕໍ່ການປຶກສາຫາລືທີ່ໃກ້ຊິດ ກ່ຽວກັບປະເທດທັງສອງ ຊຶ່ງໂຄງການເຊື່ອມຕໍ່ລາງລົດໄຟ ລະຫວ່າງເກົາຫຼີເໜືອ ກັບເກົາຫຼີໃຕ້ ອາດຈະດຳເນີນຕໍ່ໄປ ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນຈາກນາໆຊາດ.”
ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ ທັງສອງເກົາຫຼີບໍ່ສາມາດດຳເນີນການຕໍ່ໄປຕື່ມອີກກ່ຽວກັບໂຄງການນີ້ ໂດຍປາສະຈາກການຍົກເລີກ ການລົງໂທດຂອງສະຫະລັດ ຕໍ່ເກົາຫຼີເໜືອ. ສະຫະລັດກ່າວວ່າ ການລົງໂທດຍັງຈະມີຜົນບັງຄັບຕໍ່ໄປ ຈົນກວ່າເກົາຫຼີເໜືອເອົາມາດຕະການທີ່ໜັກແໜ້ນ ໄປສູ່ການປົດອາວຸດນິວເຄລຍໂດຍເຕັມ.
ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງອົງການສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ໃຫ້ການຍົກເວັ້ນເປັນກໍລະນີພິເສດໃນອາທິດແລ້ວ ໂດຍອະນຸຍາດໃຫ້ມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກ່ຽວກັບໂຄງການປັບປຸງໂຄງລ່າງພື້ນຖານຂ້າມຊາຍແດນດັ່ງກ່າວນີ້
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