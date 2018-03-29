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ເກົາຫຼີ​ເໜືອ ​ແລະ​ ເກົາຫຼີ​ໃຕ້ ກຳນົດ ວັນເວລາ ​ສຳລັບ ກອງ​ປະຊຸມ​ສຸດ​ຍອດ ຄັ້ງ​ປະ​ຫວັດ​ສາດ ສອງ​ຝ່າຍ

ພາບ​ຈາກ​ສຳ​ໜັກ​ງານ​ຂ່າວ​ທີ່​ທຳນຽບປະທານາທິບໍດີສີຟ້າ​ຂອງ ​ເກົາຫຼີ​ໃຕ້ ຜ່ານ​ທາງ​ອົງການຂ່າວຢອນ​ຮັບ, ທ່ານ​ກິມ ຢົງ ​ໂຈລ (Kim Yong Chol), ຮອງ​ປະທານຄະນະ​ກຳມະການ​ພັກ​ແຮງ​ງານ, ທີ 2 ຈາກຂວາ, ກ່າວ​ກັບ​ຄະນະ​ທູດ​ໃນ​ພຽງ​ຢາງ, ເກົາຫຼີ​ເໜືອ.

​ຜູ້ນຳ​ເກົາຫຼີ​ເໜືອ ກິມ ຈົງ ອຶນ ​ແລະ​ປະທານາທິບໍດີ ມູນ ​ແຈ ອິນ ແຫ່ງເກົາຫຼີໃຕ້ ຈະ​ຈັດ​
ກອງ​ປະຊຸມ​ສຸດ​ຍອດ ສອງ​ຝ່າຍ ​ໃນ​ວັນ​ທີ 27 ​ເມສາ ຈະ​ມາ​ເຖິງ​ນີ້.

ວັນ​ປະຫວັດສາດ​ໃນການ​ພົບ​ປະກັນດັ່ງກ່າວ​ ​ແມ່ນ​ກຳນົດກັນ​ໃນ​ວັນ​ພະຫັດມື້ນີ້ ​
ໃນ​ຂະນະ​ທີ່ ມີ​ການ​ປະຊຸມກັນ​ລະຫວ່າງທູດ​ພິ​ເສດ​ຈາກ​ທັງ​ສອງ​ຝ່າຍ​ເກົາຫຼີ​ທີ່ບ້ານ
ສະຫງົບເສິກ​ຊາຍ​ແດນ ປັນ​ມຸນ​ຈອມ ທີ່​ຕັ້ງ​ຢູ່​ໃນ​ເຂດ​ປອດ​ທະຫານ ທີ່​ແບ່ງ​ເກົາຫຼີ
ຊຶ່ງເປັນຄູ່ປໍ​ລະ​ປັກທັງສອງ ອອກຈາກກັນ ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່ສົງຄາມ​ກາງ​ເມືອງ ໃນປີ 1950
ຫາ 53. ​ຜູ້ນຳຂອງ​ເກົາຫຼີ​ເໜືອ ​ແລະ​ເກົາຫຼີ​ໃຕ້ ​ໄດ້​ພົບ​ປະກັນພຽງ​ແຕ່ 2 ຄັ້ງ​ເທົ່າ​ນັ້ນ
ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່ໄດ້​ແບ່ງ​ແຍກອອກ​ຈາກ​ກັນ​ແລ້ວ​ນັ້ນ ຄັ້ງ​ທຳ​ອິດ​ແມ່ນໃນ​ປີ 2000 ​ແລະ​ຄັ້ງ​ຫຼ້າ
​ສຸດ​ແມ່ນ​ປີ 2007.

ຂໍ້​ຕົກລົງ​ຂອງ​ການພົບປະ​ສຸດ​ຍອດ​ລະຫວ່າງ​ເກົາຫຼີ ​ແມ່ນ​ໄດ້​ບັນລຸ​ກັນ ບໍ່​ເທົ່າ​ໃດ​ມື້
ຫຼັງ​ຈາກກິມ ຈົງ ອຶນ ​ໄດ້​ທຳ​ການ​ຢ້ຽມຢາມ​ຈີນ​ແບບ​ບໍ່ຄາດຝັນ ຊຶ່ງ​ແມ່ນ​ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​
ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ເທື່ອທຳອິດ ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່ໄດ້ຂຶ້ນ​ກຳ​ອຳນາດ ​ໃນ​ປີ 2011 ຫຼັງ​ຈາກ​ທີ່ ພໍ່​
ຂອງລາວ​ໄດ້ເຖິງ​ແກ່​ອະສັນ​ຍະ​ກຳ​ ກໍຄືທ່ານ ກິມ ຈົງ​ອິລ. ຈີນ ​ກ່າວວ່າ ທ່ານກິມ
ໄດ້ຢືນຢັນ ​ເຖິງ​ຄວາມ​ໝາຍໝັ້​ນທີ່​ຈະ​ເຮັດໃຫ້ແຫຼມເກົາຫຼີເປັນເຂດປອດນິວ​ເຄລຍ ​
ແລະ​ການ​ພົວພັນ​ທີ່​ຈະ​ໂອ້​ລົມ​ກັນ​ກັບ​ເກົາຫຼີ​ໃຕ້ ​ແລະ​ສະຫະລັດ ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ທຳ​ການ
​ໂອ້​ລົມ​ສົນທະ​ນາ​ກັບປະທານ​ປະ​ເທດ​ຈີນ ທ່ານ​ສີ ຈິ້ນ​ຜິງ.

​ທູດ​ພິ​ເສດເກົາຫຼີ​ເໜືອ ​ແລະ​ເກົາຫຼີ​ໃຕ້ ຈະ​ພົບ​ປະກັນ​ອີກ ​ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ສັບປະດາ​ໜ້າ
ໃນວັນ​ທີ 4 ​ເມສາ ​ເພື່ອ​ສະຫຼຸບ​ລາຍ​ລະອຽດ​ຂອງ​ການພົບປະ​ສຸດ​ຍອດ​ລະຫວ່າງ​ກິມ
​ແລະ​ທ່ານ​ມູນ.

ຜູ້ນຳ​ເກົາຫຼີ​ເໜືອ ກິມ ຈົງ​ອຶນ (Kim Jong Un) ​ໂບກ​ມື​ຢູ່ເທິງລົດ​ໄຟ ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່ ​ທ່ານ​ທຳ​ການ​ຢ້ຽມຢາ​ມຈີນ ​ແບບ​ບໍ່​ເປັນ​ທາງ​ການ, ​ໃນ​ພາບ​ທີ່​ບໍ່​ມີ​ວັນ​ທີ ຈາກ​ສູນ​ກາງ​ຂ່າວ​ເກົາຫຼີ​ເໜືອ (KCNA) ​ໃນ​ພຽງ​ຢາງ, 28 ມີນາ 2018.
ຜູ້ນຳ​ເກົາຫຼີ​ເໜືອ ກິມ ຈົງ​ອຶນ (Kim Jong Un) ​ໂບກ​ມື​ຢູ່ເທິງລົດ​ໄຟ ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່ ​ທ່ານ​ທຳ​ການ​ຢ້ຽມຢາ​ມຈີນ ​ແບບ​ບໍ່​ເປັນ​ທາງ​ການ, ​ໃນ​ພາບ​ທີ່​ບໍ່​ມີ​ວັນ​ທີ ຈາກ​ສູນ​ກາງ​ຂ່າວ​ເກົາຫຼີ​ເໜືອ (KCNA) ​ໃນ​ພຽງ​ຢາງ, 28 ມີນາ 2018.

ການພົບປະ​ສຸດ​ຍອດດັ່ງກ່າວ ມີ​ຂຶ້ນ​ນຶ່ງ​ປີ ຫຼັງ​ຈາກທີ່​ໄດ້​ເກີດ​ຄວາມ​ເຄັ່ງ​ຕຶງ​ເພີ້ມຂຶ້ນ
ລະຫວ່າງ​ ພຽງ​ຢາງ​ແລະໂຊລ ກ່ຽວ​ກັບໂຄງການ​ທົດ​ລອງອາວຸດ​ນິວ​ເຄລຍ ​ແລະລູກ
​ສອນໄຟຂີ​ປະ​ນາ​ວຸດ​ນັ້ນ ​ແລະ​ການ​ກ່າວໂຈມຕີດ້ວຍ​ຄຳ​ເວົ້າ​ທີ່​ຫຍາບ​ຄາຍ​ລະຫວ່າງ
ເກົາຫຼີ​ເໜືອ ​ກັບ​ປະທານາ ທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານ​ດໍ​ໂນ​ລ ທຣຳ. ສາຍ​ພົວພັນ ​ແມ່ນ​ໄດ້​
ດີ​ຂຶ້ນ​ຢ່າງ​ວ່ອງ​ໄວ ຫຼັງ​ຈາກ​ທີ່ ທ່ານ​ມູນ ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ເຊີນ​ແບບ​ບໍ່ຄາດຝັນ​ຂອງ​ກິມ ຈົງ​ອຶນ ​
ໃນ​ວັນ​ປີ​ໃໝ່ ທີ່​ສະ​ເໜີ​ໃຫ້​ພວກ​ນັກ​ກິລາເກົາຫຼີ​ເໜືອ ​ໄດ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມການແຂ່ງຂັນ​ໃນ​
ໂອ​ລິ​ມປິກ ລະດູ​ໜາວ ທີ່​ເມືອງ​ພຽງ​ຈາງ​ ​ໃນ​ເດືອນ​ກຸມພາ​ຜ່ານ​ມາ​ນີ້.

ປະທານາທິບໍດີ​ມູນ ​ໄດ້ມີ​ປະຕິ​ກິລິ​ຍາ​ຕອບ ​ໂດຍ​ການ​ສົ່ງ​ທູດ​ພິ​ເສດ​ໄປ​ຍັງພຽງ​ຢາງ​
ເພື່ອ​ພົບປະ​ກັບ​ກິມ ຈົງ​ອຶນ ​ເພື່ອ​ແຜ້ວ​ທາງ​ໄປ​ສູ່ການພົບປະ​ສຸດ​ຍອດ​ໃນ​ວັນ​ພະຫັດ​
ຈະ​ມາ​ເຖິງນີ້.

ທ່ານ​ທຣຳ ​ໄດ້​ຮັບ​ຂໍ້​ຕົກລົງ​ຂອງ​ກິມ ຈົງ​ອຶນ ​ໃນ​ການ​ພົບປະ​ສຸດ​ຍອດ ແບບ​ນຶ່ງ​ຕໍ່​ນຶ່ງ
ທີ່ຄາດ ​ວ່າ​ຈະ​ມີ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ເດືອນ​ພຶດສະພາ​ທີ່​ຈະ​ມາ​ເຖິງ​ນີ້.​

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ່ມຕື່ມ​ເປັນ​ພາສາ​ອັງກິດ

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