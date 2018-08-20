ບັນດາຄອບຄົວເກົາຫຼີ ທີບໍ່ໄດ້ເຫັນກັນມາດົນນານ ເຕົ້າໂຮມກັນ ຢູ່ບ່ອນ ຕາກອາກາດໃນເກົາຫຼືເໜືອ

ບັນດາຜູ້ເຖົ້າເກົາຫຼີໃຕ້ປະມານ 90 ຄົນ ພາກັນເຕົ້າໂຮມກັບຍາດຕິພີ່ນ້ອງເກົາຫຼີເໜືອ
ທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ພັດພາກຈາກກັນມາເປັນເວລາດົນກວ່າຫົກທົດສະວັດ ນັບແຕ່ສົງຄາມ
ໄດ້ແບ່ງປັນແຫຼມເກົາຫຼີອອກເປັນສອງພາກສ່ວນ.
ບັນດາຍາດຕິພີ່ນ້ອງ ໄດ້ໃຫ້ໃສ່ກັນແລະ ໂດດກອດກັນໃນວັນຈັນມື້ນີ້ ຢູ່່ພູ ກູມແກ້ງ
ບ່ອນຕາກອາກາດຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວໃນເກົາຫຼີເໜືອ ຫຼາຍຊົ່ວໂມງຫຼັງຈາກຂະບວນ
ລົດເມ ໄດ້ຂ້າມຊາຍແດນເຂົ້າໄປສູ່ເກົາຫຼີເໜືອ. ໃນເວລາສາມວັນ ບັນດາຜູ້ທີ່ໄດ້ເຂົ້າ
ຮ່ວມ ຈະພົບພໍ້ກັນໜ້າຕໍ່ໜ້າ ຫົກເທື່ອ ກັບຍາດຕິພີ່ນ້ອງເກົາຫຼີເໜືອຂອງເຂົາເຈົ້າ
ພາຍໃຕ້ສາຍຕາຈັບຈ້ອງເບິ່ງ ຂອງນັກສືບເກົາຫຼີເໜືອ.
ໄດ້ມີການເຕົ້າໂຮມກັນພຽງ 20 ເທື່ອ ນັບແຕ່ປີ 2000 ອັນເປັນເທື່ອລ້າສຸດໄດ້ມີຂຶ້ນ
ໃນເດືອນຕຸລາ ປີ 2015.
ບັນດາຄອບຄົວເກົາຫຼີເໜືອຫຼາຍລ້ານຄົນໄດ້ພັດພາກຈາກກັນໃນປີ 1950 ຫາປີ
1953 ໂດຍສົງຄາມເກົາຫຼີ. ຫຼັງຈາກ 50 ປີຂອງການແບ່ງແຍກຈາກກັນແລ້ວ ຫຼາຍ
ຄົນທີ່ເປັນພວກລໍຖ້າການເຕົ້າໂຮມກັບຄົນຮັກຫອມຂອງເຂົາເຈົ້າ ກໍໄດ້ເສຍຊີວິດ
ໄປແລ້ວ. ສ່ວນໃຫຍ່ໃນບັນດາຜູ້ທີ່ຍັງມີຊີວິດຢູ່ ກໍພາກັນມີອາຍຸແກ່ກວ່າ 80 ປີ.
ຮວມຢູ່ໃນບັນດາຜູ້ທີ່ຕ້ອງການຕິດຕໍ່ຫຼາຍທີ່ສຸດກັບຄອບຄົວ ແມ່ນຊາວເກົາຫຼີອາເມ
ຣິກັນ ຜູ້ທີ່ບໍ່ເຄີຍໄດ້ຮວມຢູ່ໃນການດຳເນີນການເຕົ້າໂຮມກັນນີ້ມາກ່ອນ.
ທ່ານນາງຈາຮີ ສະແຕນຟຽວ ຫົວໜ້າບໍລິຫານທ້ອນໂຮມຄອບຄົວທີ່ຖືກແບ່ງແຍກ
ແຫ່ງຊາດ ກ່າວຕໍ່ ວີໂອເອ ວ່າ ໄດ້ມີຊາວເກົາຫຼີອາເມຣິກັນ 100,000 ຄົນ ທີ່ຄອບ
ຄົວພັດພາກຈາກກັນ ທີ່ຢູ່ໃນສະຫະລັດ “ແຕ່ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງເຂົາເຈົ້າ ໄດ້ເສຍຊີວິດ
ໄປແລ້ວ.” ດັ່ງທີ່ທ່ານນາງສະແຕນຟຽວລໄດ້ເວົ້າສູ່ຟັງ.
ທ່ານນາງສະແຕນຟຽລ ກ່າວວ່າ ປະຊາຄົມເກົາຫຼີອາເມຣິກັນ ໄດ້ມີຄວາມຫວັງສູງ
ຕໍ່ກກອງປະຊຸມສຸດຍອດລະຫວ່າງ ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣໍາ ກັບ
ຜູ້ນຳເກົາຫຼີເໜືອ ທ່ານກິມ ຈົງ ອຶນ ໃນເດືອນມິຖຸນາ ທີ່ຜ່ານມາ. ທ່ານນາງກ່າວວ່າ
ປະຊາຄົມວ່າ ມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າ ນັ້ນແມ່ນ “ໂອກາດສຸດທ້າຍຂອງການເຕົ້າໂຮມກັນ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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