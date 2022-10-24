ເຮືອບິນ ເກົາຫຼີ ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍລຳນຶ່ງຍັງຄາຢູ່ໃນຫຍ້າ ຢູ່ສະໜາມບິນທາງພາກກາງຂອງ ຟີລິບປິນ ຫຼັງຈາກມັນໄດ້ແລ່ນກາຍທາງແລ່ນໃນສະພາບອາກາດຝົນຕົກເມື່ອຄືນທີ່ຜ່ານມາ. ບໍ່ມີການບາດເຈັບຖືກລາຍງານໃນບັນດາຜູ້ໂດຍສານ 162 ຄົນ ແລະ ລູກເຮືອ 11 ຄົນຜູ້ທີ່ໄດ້ອອກມາຈາກເຮືອບິນລຳດັ່ງກ່າວດ້ວຍຕະລູດສຸກເສີນ.
ຖ້ຽວບິນຫຼາຍສິບຖ້ຽວແມ່ນໄດ້ຖືກຍົກເລີກ ແລະ ສະໜາມບິນສາກົນ ມັກຕານ-ເຊບູ, ເຊິ່ງແມ່ນນຶ່ງໃນສະໜາມບິນທີ່ແອອັດທີ່ສຸດຂອງປະເທດນັ້ນ, ແມ່ນຍັງຄົງຖືກປິດຢູ່ຍ້ອນເຮືອບິນທີ່ຕິດຄ້າງຢູ່ທ້າຍຂອງທາງແລ່ນທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ເສັ້ນດຽວນັ້ນ.
ການລອດຈາກອຸບັດຕິເຫດທີ່ເປັນຕາຢ້ານຢ່າງຫວຸດຫວິດນັ້ນໄດ້ກໍ່ໃຫ້ມີການຂໍອະໄພຕໍ່ສາທາລະນະຈາກປະທານຂອງສາຍການບິນ ເກົາຫຼີ ຫຼື Korean Air ແລະ ຄຳປະຕິຍານຈາກນຶ່ງໃນສາຍການບິນທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດຂອງທະວີບເອເຊຍ ທີ່ຈະເອົາບາດກ້າວເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດເຫດການແບບນີ້ອີກ. ປະທານສາຍການບິນ ເກົາຫຼີ ທ່ານ ວູ ກີຮອງ ໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງວ່າ “ພວກເຮົາໃຫ້ບູລິມະສິດຄວາມປອດໄພມາຕະຫຼອດ ໃນການປະຕິບັດການຂອງພວກເຮົາ, ແລະ ພວກເຮົາເສຍໃຈຢ່າງແທ້ຈິງ ກ່ຽວກັບ ຄວາມກົດດັນ ແລະ ຄວາມບໍ່ສະດວກສະບາຍຂອງຜູ້ໂດຍສານຂອງພວກເຮົາ.”
ພື້ນດ້ານໜ້າຂອງເຮືອບິນແມ່ນໄດ້ຂາດອອກ ແລະ ດັງຂອງມັນແມ່ນໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງແຮງ. ເຮືອບິນລຳດັ່ງກ່າວແມ່ນນອນຢູ່ໃນພື້ນທີ່ຫຍ້າດ້ວຍກົງໜ້າຂອງມັນແມ່ນບໍ່ສາມາດແນມເຫັນໄດ້ ແລະ ຕະລູດສຸກເສີນແມ່ນຖືກປ່ອຍອອກມາຢູ່ປະຕູ. ຮູເປີດຢູ່ຫົວໃກ້ປະຕູໜ້າຂອງເຮືອບິນແມ່ນສາມາດແນມເຫັນໄດ້.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ຟີລິບປິນ ໄດ້ກ່າວວ່ານ້ຳມັນທີ່ຍັງເຫຼືອຢູ່ຂອງເຮືອບິນຈະຖືກຂົນອອກກ່ອນການພະຍາຍາມທີ່ຈະເຄື່ອນຍ້ານເຮືອບິນນັ້ນອອກຈາກທ້າຍຂອງທາງແລ່ນ. ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຍັງໄດ້ທຳການປະເມີນວ່າເຮືອບິນລຳອື່ນໆທີ່ຕິດຄ້າງຢູ່ສະໜາມບິນຈະໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ບິນອອກຢ່າງປອດໄພຫຼືບໍ່.
ຫຼາຍສິບຖ້ຽວບິນເຂົ້າ ແລະ ອອກຈາກແຂວງ ເຊບູ ແມ່ນໄດ້ຖືກຍົກເລີກ, ລວມທັງເຮືອບິນຂອງ ສາຍການບິນ ຟີລິບປິນ, ເຊິ່ງໃນເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ປະກາດການຍົກເລີກຖ້ຽວບິນພາຍໃນປະເທດຫຼາຍກວ່າ 50 ຖ້ຽວ.
ການສືບສວນສອບສວນອຸບັດຕິເຫດຂອງ ຟີລິບປິນ ແມ່ນກຳລັງດຳເນີນຢູ່.
ເຮືອບິນ ແອບັສ A330 ລຳດັ່ງກ່າວທີ່ບິນຈາກເມືອງ ອິນຊອນ, ເກົາຫຼີໃຕ້, ໄດ້ພະຍາຍາມທີ່ຈະລົງຈອດສອງຄັ້ງກ່ອນທີ່ມັນຈະແລ່ນກາຍທາງແລ່ນໃນການພະຍາຍາມຄັ້ງທີສາມ, ອີງຕາມການກ່າວໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງຂອງສາຍການບິນ ເກົາຫຼີຈຳກັດ. ອຳນາດການປົກຄອງການບິນພົນລະເຮືອນຂອງຟີລິບປິນ ໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງວ່າ “ຜູ້ໂດຍສານທຸກຄົນແມ່ນປອດໄພ ແລະ ໄດ້ຮັບການເບິ່ງແຍງຈາກເຈົ້າໜ້າທີ່ພາກພື້ນດິນ.”
ອ່ານຂ່າວນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ