ເກົາຫລີໃຕ້ ເຊົາກ່າວເຖິງ ເກົາຫລີເໜືອວ່າ "ເປັນສັດຕູ” ຂອງຕົນ ຢູ່ໃນເອກະສານດ້ານນະໂຍບາຍທາງທະຫານຂອງຕົນນັ້ນ ຊຶ່ງສໍ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງໂຄງການລິເລີ້ມ ຂອງປະທານາທິບໍດີ ມູນ ແຈ-ອິນ ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸ ການຜ່ອນຄາຍຄວາມເຄັ່ງຕຶງກັບພຽງຢາງ.
ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດໄດ້ລະບຸເກົາຫລີເໜືອວ່າ ເປັນສັດຕູ ຢູ່ໃນເອກະສານ ດ້ານນະໂຍບາຍທີ່ພິມອອກປີລະສອງຄັ້ງນັບແຕ່ປີ 2010 ເປັນຕົ້ນມາ ໃນເວ
ລາຊາວເກົາຫລີໃຕ້ 50 ຄົນ ຖືກຂ້າຕາຍຢູ່ໃນການໂຈມຕີຫລາຍຄັ້ງ ຢູ່ເທິງເກາະແຫ່ງນຶ່ງ ແລະເທິງກຳປັ່ນລົບ ທີ່ເວົ້າວ່າ ພຽງຢາງເປັນຜູ້ເຮັດນັ້ນ.
ການທີ່ບໍ່ເອົາຄຳວ່າ "ສັດຕູ" ໝາຍໃສ່ ຢູ່ໃນເອກະສານ ຂອງປີ 2018 ທີ່ພິມເຜີຍແຜ່ອອກໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ເບິ່ງຄືວ່າຈະເຮັດໃຫ້ພວກຫົວອະນຸລັກນິຍົມ ໃນ ເກົາຫລີໃຕ້ ທີ່ເວົ້າວ່າ ການດຳເນີນຄວາມພະຍາຍາມຂອງປະທານາທິບໍດີມູນ ທີ່ຈະສ້າງສາຍສຳພັນທີ່ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າກັບລະບອບປົກຄອງຂອງທ່ານ ກິມ ຈົງອຶນ ເປັນການບ່ອນທຳລາຍ ຈຸດຢືນໃນການປ້ອງກັນຊາດ ຂອງເກົາຫລີໃຕ້ນັ້ນ ໂກດເຄືອງ.
ກ່າວຄຳປາໄສຂອງທ່ານກິມ ໃນມື້ວັນຂຶ້ນປີໃໝ່ ໃນປີ 2017 ນັ້ນ ທີ່ສະເໜີວ່າ ອາດຈະສົ່ງນັກກິລາຂອງເກົາຫລີເໜືອໄປຮ່ວມການແຂ່ງຂັນກິລາໂອລິມປິກລະດູໜາວທີ່ຈັດຂຶ້ນຢູ່ເມືອງພຽງຈາງໃນເກົາຫລີໃຕ້ນັ້ນ ໄດ້ພາໃຫ້ເລີ້ມຕົ້ນ ເກີດມີການແກ້ໄຂທາງການທູດນຳກັນເປັນຫລາຍໆງວດ ລວມທັງກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ກັບປະນາທນາທິບໍດີມູນ ສາມຄັ້ງ.
ຄວາມສຳພັນທາງການທູດ ທີ່ຫາກໍມີການສ້າງຕັ້ງໃໝ່ ຍັງໄດ້ນຳໄປສູ່ມາດຕະການເສີມສ້າງຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈກັນຈຳນວນນຶ່ງ ຮວມທັງການທັບປ້ອມຍາມ
ຊາຍແດນທີ່ຕິດອາວຸດທັງໝົດ ຢູ່ໃນອັນທີ່ເອີ້ນວ່າ ເຂດຮັກສາຄວາມປອດໄພຮ່ວມກັນ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ພາຍໃນເຂດປອດທະຫານ ຍາວ 250 ກິໂລແມັດ ບ່ອນທີ່ທະ
ຫານຂອງທັງສອງເກົາຫຼີ ເຫັນກັນແບບໜ້າຕໍ່ໜ້ານັ້ນ.
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