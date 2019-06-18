ເອກະສານທາງການຂອງເກົາຫລີເໜືອສະບັບນຶ່ງທີ່ວີໂອເອໄດ້ມາ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ທ່ານ ກິມ ຈົງ ອຶນ ບໍ່ມີເຈດຕະນາທີ່ຈະຍົກເລີກອາວຸດນິວເຄລຍຂອງລະບອບການປົກຄອງຂອງຕົນ, ຊຶ່ງເປັນທ່າທີທີ່ຂັດກັບຄວາມແນ່ໃຈຂອງລັດຖະບານທ່ານທຣຳ ທີ່ຄິດວ່າເກົາຫລີເໜືອຈະລົບລ້າງອາວຸດນິວເຄລຍນັ້ນ.
ເອກະສານດັ່ງກ່າວແມ່ນຂໍ້ແນະນຳໃນການສິດສອນ ເພື່ອໃຊ້ສອນເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງ ກ່ຽວກັບທ່າທີທາງການຢູ່ພາຍໃນຂອງພຽງຢາງ ກ່ອນກອງປະຊຸມສຸດຍອດຄັ້ງທີ 2 ກັບປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ຂອງສະຫະລັດ. ເອກະສານນັ້ນ ໄດ້ເວົ້າຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າ ທ່ານກິມແມ່ນເຫັນກອງປະຊຸມຢູ່ຮາໂນ່ຍວ່າ ຈະເປັນການ ບັນລຸ “ການຕົກລົງຂັ້ນສຸດທ້າຍ” ໂດຍເປັນວິທີການຮັບຮູ້ເອົາແບບນຶ່ງວ່າ ເປັນ “ປະເທດທີ່ມີຍຸດທະສາດທາງດ້ານນິວເຄລຍລະດັບໂລກ".
ມີການກ່າວອ້າງເຖິງຄຳເວົ້າຂອງທ່ານກິມວ່າ ເພິ່ນຈະໃຊ້ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ “ໃຫ້ເປັນການລວບລວມກຳລັງທາງນິວເຄລຍ ທີ່ພວກເຮົາໄດ້ສ້າງຂຶ້ນມາ.”
ກອງປະຊຸມສຸດຍອດຮາໂນ່ຍບໍ່ສາມາດບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງກັນໄດ້ຍ້ອນມີຄວາມເຫັນທີ່ຂັດກັນ ກ່ຽວກັບການລົບລ້າງອາວຸດນິວເຄລຍ ແລະຍົກເລີກການລົງໂທດ.
ໃນການຕອບຕໍ່ເອກະສານທີ່ທາງວີໂອເອໄດ້ມາໃນວັນອາທິດຜ່ານມານີ້, ໂຄສົກປະຈຳກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດທ່ານນຶ່ງ ບອກວີໂອເອ ພະແນກພາສາເກົາຫລີ ໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ "ປະທານາທິບໍດີທຣຳ ຍັງສືບຕໍ່ຍຶດໝັ້ນຕໍ່ເປົ້າໝາຍທີ່ຜູ້ນຳທັງສອງໄດ້ວາງອອກຢູ່ໃນກອງປະຊຸມສຸດຍອດໃນສິງກະໂປທີ່ແນໃສ່ປ່ຽນແປງສາຍພົວພັນລະຫວ່າງສະຫະລັດກັບເກົາຫລີເໜືອ, ສ້າງສັນຕິພາບທີ່ຍືນຍາວ, ແລະລົບລ້າງອາວຸດນິວເຄລຍຢ່າງສິ້ນເຊີງ.”
ໂຄສົກທ່ານນັ້ນກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ "ດັ່ງທີ່ທ່ານປະທານາທິບໍດີທຣຳໄດ້ເວົ້າໄປແລ້ວ ທ່ານມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ປະທານກິມ ຈະປະຕິບັດຕາມຄວາມມຸ້ງໝັ້ນຂອງຕົນໃນການລົບລ້າງອາວຸດນິວເຄລຍ."
ສ່ວນທ່ານໄມຄ໌ ພອມພຽວ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ກໍໄດ້ເວົ້າຢ້ຳແລ້ວ ຢ້ຳອີກວ່າ ທ່ານ “ມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ” ວ່າສະຫະລັດຈະມີຄວາມຄືບໜ້າ ໃນການລົບລ້າງອາວຸດນິວເຄລຍ ຂອງເກົາຫລີເໜືອ.” ທ່ານຍັງເວົ້າອີກ ວ່າ ທ່ານກິມເວົ້າກັບທ່ານແບບ "ໜ້າ-ຕໍ່-ໜ້າກັນ, ເປັນການສ່ວນຕົວ" ວ່າ ທ່ານຈະລົບລ້າງອາວຸດນິວເຄລຍ ຂອງເກົາຫລີເໜືອ.”
ແລະ, ຢູ່ໃນການໃຫ້ສຳພາດທີ່ນຳອອກອາກາດ ໃນວັນອາທິດຜ່ານມານັ້ນ ເມື່ອ ຜູ້ຈັດລາຍການ George Stephanopoulos ຂອງໂທລະພາບ ABC ຖາມທ່ານທຣຳວ່າ ທ່ານຄິດວ່າທ່ານກິມຍັງກຳລັງສ້າງອາວຸດນິວເຄລຍຢູ່ບໍ່, ທ່ານປະທານາທິບໍດີຕອບວ່າ "ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຮູ້." ທ່ານທຣຳ ກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ " ຂ້າພະເຈົ້າ ຫວັງວ່າ ບໍ່ໄດ້ເຮັດ. ທ່ານໄດ້ໃຫ້ສັນຍາວ່າ ຈະບໍ່ເຮັດ."
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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