ນັກຂັບເຮືອບິນເຮລິຄອບເຕີທີ່ຕົກແລະເຮັດໃຫ້ທ່ານໂຄບີ ໄບຣແອັນ (Kobe Bryant), ນັກກິລາບານບ້ວງທີ່ມີຊື່ສຽງໂດ່ງດັງທີ່ສຸດ ໄດ້ເອົາເຮືອບິນພະຍາຍາມປີນຂຶ້ນໄປເພື່ອຫລີກຊັ້ນເມກອັນນຶ່ງກ່ອນມັນຈະໄປຕຳໃສ່ເຈີ້ຍພູໜ່ວຍນຶ່ງ, ອີງຕາມບັນດານັກສືບສວນຂອງລັດຖະບານກາງເວົ້າ.
ທ່ານນາງ ເຈນນິເຟີ ຮອມເມນດີ (Jennifer Homendy) ຈາກຄະນະກຳມະການດ້ານຄວາມປອດໄພດ້ານການຂົນສົ່ງແຫ່ງຊາດ ກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ນັກບິນຄົນນັ້ນ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດພິເສດໃຫ້ບິນຢູ່ໃນໝອກຄວັນທີ່ໜາໄດ້ ແລ້ວຈາກນັ້ນ ບໍ່ພໍໃດນາທີຕໍ່ມາ ກໍໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ພວກຄວບຄຸມການບິນຊາບ ກ່ຽວກັບການເອົາເຮືອບິນບືນຂຶ້ນໄປນັ້ນ.
ແລ້ວພວກຄວບຄຸມການບິນກໍບໍ່ໄດ້ຮັບຄຳຕອບຈາກນັກບິນອີກເລີຍ.
ທ່ານນາງ ຮອມເມນດີ ເວົ້າວ່າຂໍ້ມູນທີ່ບັນທຶກຢູ່ໃນເຄື່ອງຈັບສັນຍານເຮືອບິນ ສະແດງໃຫ້ຮູ້ວ່າເຮືອບິນເຮລິຄອບເຕີລຳນັ້ນໄດ້ດຳເນີນການບິນເພື່ອປີນຂຶ້ນໄດ້ຫລາຍຮ້ອຍແມັດ ກ່ອນຈະອ່ວຍຫົວລ້ຽວຊ້າຍ ແລະບິນລົງມາແລ້ວຕຳໃສ່ພູຢູ່ທາງເໜືອຂອງນະຄອນລອສ ແອນເຈີລິສ.
ຢູ່ໃນການລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມໃນວັນຈັນວານນີ້ ທ່ານນາງໄດ້ພັນລະນາກ່ຽວກັບບ່ອນທີ່ຊາກຫັກພັງກະຈາຍໄປນັ້ນແມ່ນ "ກວ້າງຫລາຍ."
"ຫາງເຮືອບິນປ່ຽງນຶ່ງແມ່ນຢູ່ຕີນພູ, ສ່ວນລຳຕົວຂອງເຮືອບິນແມ່ນຟົ້ງໄປຢູ່ອີກຝາກນຶ່ງຂອງພູ ແລະໃບພັດຂອງເຮືອບິນ ແມ່ນຢູ່ໄກຈາກຫັ້ນໄປປະມານ 91 ແມັດ,” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານນາງ ຜູ້ຊຶ່ງກ່າວຕໍ່ໄປອີກວ່າທຸກສິ່ງ ທຸກຢ່າງ ແມ່ນໄດ້ຖືກສັນນິດຖານເບິ່ງ ທັງນັກບິນ, ເຮືອບິນ ແລະສະພາບແວດລ້ອມ.
ກົດລະບຽບຂອງລັດຖະບານກາງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຮືອບິນເຮລິຄອບເຕີຖືເອົາເຄື່ອງບັນທຶກຂໍ້ມູນການບິນທີ່ເປັນກ່ອງດຳຄືກັນກັບເຄື່ອງທີ່ໃຊ້ຢູ່ໃນເຮືອບິນໂດຍສານນັ້ນ ໄປນຳ.
ທ່ານ ໄບຣແອັນ (Bryant) ແລະ ລູກສາວອາຍຸ 13 ປີຂອງທ່ານ, ນາງ ຈີອານາ (Gianna) ແມ່ນນອນຢູ່ໃນຈຳນວນ 9 ຄົນ ທີ່ເສຍຊີວິດຢູ່ໃນເຫດເຮືອບິນຕົກໃນວັນອາທິດຜ່ານມາ ທີ່ເຮັດໃຫ້ໂລກແຫ່ງການກິລາຕົກຕະລຶງ ແລະເຮັດໃຫ້ແຟນກິລາ ແລະເພື່ອນນັກກິລາທັງຫລາຍຂອງທ່ານບໍ່ຮູ້ຈັກວ່າຈະຫາຄຳເວົ້າອັນໃດດີເພື່ອມາພັນລະນາເຖິງຄວາມຮູ້ສຶກຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້.
ນັກບິນຄົນນັ້ນ ຍັງເສຍຊີວິດຢູ່ຮຽງຂ້າງຂອງຄູຝຶກກິລາເບສບອລຂອງມະຫາວິທະຍາໄລອໍແຣນຈ໌ ໂຄສທ໌ (Orange Coast)ໄ, ທ່ານ ຈອນ ອອລໂທແລລີ (John Altobelli). ເຮືອບິນເຮລິຄອບເຕີລຳນັ້ນກຳລັງມຸ້ງໜ້າໄປຫາບ່ອນແຂ່ງຂັນບານບ້ວງ ຂອງພວກຊາວໜຸ່ມທີ່ນາງ ຈີອານາ (Gianna) ໄບຣແອັນ ມີແຜນວ່າຈະໄປຫລິ້ນຢູ່ໃນນັ້ນ.
ທ່ານໂຄບີ ໄບຣແອັນ (Kobe Bryant) ມີອາຍຸໄດ້ 41 ປີ ແລະຈະຖືກຈົດຈຳ ໄວ້ວ່າເປັນນັກກິລາບານບ້ວງອາຊີບທີ່ດີທີ່ສຸດຄົນນຶ່ງ ທີ່ໄດ້ກ້າວເຂົ້າໄປໃນເດີ່ນ.