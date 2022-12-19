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ວັນຈັນ, 19 ທັນວາ 2022
ໂລກ

ທ່ານ ຄິ​ສ​ຊິງ​ເ​ຈີ ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ເປີດ​ການ​ເຈ​ລ​ະ​ຈາ​ສັນ​ຕິ​ພາບ​ໃນ ຢູ​ເຄ​ຣນ, ກີ​ຢິບ ປະ​ຕິ​ເສດ​ຂໍ້​ສະ​ເໜີ​ນັ້ນ

ອະ​ດີດ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ ເຮັນ​ຣີ ຄິ​ສ​ຊ​ິງ​ເ​ຈີ ກ່າວ​ຄຳ​ປາ​ໄສ​ຢູ່​ຫໍ​ສະ​ໝຸດ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ LBJ ໃນ​ນະ​ຄອນ ອອ​ສ​ຕິນ, ເທັກ​ຊັ​ສ, 26 ເມ​ສາ 2016.

ອະ​ດີດ​ນັກ​ການ​ທູດ ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ ເຮັນ​ຣີ ຄິ​ສ​ຊິງ​ເ​ຈີ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ​ເວ​ລາ​ແມ່ນ​ກຳ​ລັງ​ຫຍັບ​ໃກ້​ເຂົ້າ​ມາ ​ສຳ​ລັບ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ສັນ​ຕິ​ພາບ ​ໃນ ຢູ​ເຄ​ຣນ ເພື່ອຫຼຸດ​ຜ່ອນ​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ຂອງ​ສົງ​ຄາມ​ໂລກ​ທີ່​ທຳ​ລາຍ​ລ້າງ​ອີກ​ຄັ້ງ​ນຶ່ງ, ແຕ່​ລັດ​ຖະ​ບານ ກີ​ຢິບ ໄດ້​ປະ​ຕິ​ເສດ​ຄຳ​ເຫັນ​ຂອງ​ທ່ານ​ນັ້ນ​ວ່າ ເປັນ​ການ “ເອົາ​ໃຈ​ຜູ້​ຮຸກ​ຮານ” ແລະ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ​ມັນ​ອາ​ດບໍ່​ມີ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງທີ່​ປະ​ກອບ​ມີ​ການຍອມ​ຍົກ​ເຂດ​ແດນ​ໃຫ້.

ທ່ານ ຄິ​ສ​ຊິງ​ເຈີ, ອາ​ຍຸ 99 ປີ ແລະ ເປັນ​ຜູ້​ສ້າງ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ບັນ​ເທົາສົງ​ຄາມ​ເຢັນ ​ຕໍ່​ສະ​ຫະ​ພາບ ໂຊ​ຫວຽດ ໃນ​ຖາ​ນະ​ເປັນ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ພາຍ​ໃຕ້​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ຣິ​ເຈີດ ນິກ​ສັນ ສັງ​ກັດ​ພັກ​ຣີ​ພັບ​ບ​ລີ​ກັນ ແລະ ທ່ານ ເຈ​ໂຣ​ລ໌ ຝອດ, ໄດ້​ພົບ​ປະ​ກັບ​ທ່ານ ວ​ລາ​ດິ​ເມຍ ປູ​ຕິນ​ ຂອງຣັດ​ເຊຍ ຫຼາຍ​ຄັ້ງ​ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ທ່ານ​ໄດ້​ກາຍ​ເປັນ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ຄັ້ງ​ທຳ​ອິດ ​ໃນ​ປີ 2000.

ມັນ​ບໍ່​ມີ​ທ່າ​ທາງ​ຂອງ​ການ​ສິ້ນ​ສຸດ​ຕໍ່​ຄວາມ​ຂັດ​ແຍ້ງທີ່ໄດ້​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ຍ້ອນ​ການ​ບຸກ​ລຸກ​ຢູ​ເຄ​ຣນ​ຂອງ​ທ່ານ ປູ​ຕິນ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 24 ກຸມ​ພາ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ, ເຊິ່ງ​ໄດ້​ສັງ​ຫານ​ປະ​ຊາ​ຊົນຫຼາຍ​ສິບ​ພັນ​ຄົນ ແລະ ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້ຫຼາຍ​ລ້ານ​ຄົນ​ ໜີ​ອອກ​ຈາກ​ບ້ານ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ. ສະ​ຫະ​ລັດ ແລະ ພັນ​ທະ​ມິດ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ໄດ້​ກ່າວ​ປະ​ນາມ​ການ​ບຸກ​ລຸກ​ນັ້ນ.

ຣັດ​ເຊຍ ຕອນນີ້​ແມ່ນ​ໄດ້​ຄວບ​ຄຸມພື້ນ​ທີ່ນຶ່ງ​ສ່ວນ​ຫ້າ​ຫຼື​ 20 ເປີ​ເຊັນ​ຂອງ ຢູ​ເຄ​ຣນ.

ວັງ​ເຄ​ຣັມ​ລິນກ່າວ​ວ່າ ກີ​ຢິບ ຕ້ອ​ງຮັບ​ຮູ້​ການ​ຄອບ​ຄອງ​ພາກ​ພື້ນ​ຕອນ​ໃຕ້ ແລະ ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ຂອງ ມົ​ສ​ກູ. ຢູ​ເຄ​ຣນ​ເວົ້າ​ວ່າ​ທະ​ຫານ ຣັດ​ເຊຍ ທຸກ​ຄົນ​ຕ້ອງ​ອອກ​ຈາກ​ເຂດ​ແດນ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ, ລວມ​ທັງ​ແຫຼມ​ໄຄ​ຣ​ເມຍ, ເຊິ່ງ​ຖືກ​ຄອບ​ຄອງ​ໂດຍ ຣັດ​ເຊຍ ໃນ​ປີ 2014. ກີ​ຢິບ ໄດ້​ຂໍ​ສະ​ໝັກ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ອົງ​ການ NATO ຫຼັງ​ຈາກ ມົ​ສ​ກູ ໄດ້​ປະ​ກາດ​ການ​ຄອບ​ຄອງ​ ໃນ​ເວ​ລາ​ຕໍ່​ມາ​ໃນ​ເດືອນ​ກັນ​ຍາ.

ທ່ານ ຄິ​ສ​ຊິງ​ເຈີ ໄດ້​ຂຽນ​ໃນ​ວາ​ລາ​ສານ The Spectator ວ່າ “ເວ​ລາ​ແມ່ນ​ກຳ​ລັງ​ຫຍັບ​ໃກ້​ເຂົ້າ​ມາ​ເພື່ອ​ສ້າງ​ແຜນ​ຍຸດ​ທະ​ສາ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ ເຊິ່ງ​ໄດ້​ຖືກ​ບັນ​ລຸ​ແລ້ວ ແລະ ເພື່ອ​ລວມ​ມັນ​ເຂົ້າ​ໃນ​ໂຄງ​ຮ່າງ​ໃໝ່​ເພື່ອ​ບັນ​ລຸ​ສັນ​ຕິ​ພາບ​ຜ່ານ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ.”

ທ່ານ ຄິ​ສ​ຊິງ​ເຈີ ໄດ້​ຂຽນ​ວ່າ “ຂະ​ບວນ​ການ​ສັນ​ຕິ​ພາບ​ຄວນ​ເຊື່ອມ​ໂຍງ ຢູ​ເຄ​ຣນ ກັບ​ອົງ​ການ NATO, ບໍ່​ວ່າ​ຈະ​ເປັນ​ການ​ເວົ້າ​ແນວ​ໃດ​ກໍ່​ຕາມ. ທາງ​ເລືອກ​ອື່ນ​ຂອງ​ຄວາມ​ເປັນ​ກາງ​ ແມ່ນບໍ່​ມີ​ຄວາມ​ໝາ​ຍ​ອີກ​ຕໍ່​ໄປ​ແລ້ວ.”

ທ່ານ ຄິ​ສ​ຊິງ​ເຈີ ໄດ້​ກ່າວໃນ​ເດືອນ​ພຶດ​ສະ​ພາ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາວ່າ ທ່ານ​ໄດ້​ສະ​ເໜີ​ການ​ຢຸດ​ຍິງ​ພາຍ​ໃຕ້​ອັນ​ທີ່​ວ່າ ຣັດ​ເຊຍ ຈະ​ຖອນຈາກ​ເຂດ​ແນວ​ໜ້າ ​ກ່ອ​ນ​ການ​ບຸກ​ໃນ​ເດືອນ​ກຸມ​ພາ, ແຕ່ແຫຼມ ໄຄ​ຣ​ເມຍ ຈະ​ເປັນ​ຫົວ​ຂໍ້​ຂອງ “ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ.”

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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