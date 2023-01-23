ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຍີ່ປຸ່ນ ທ່ານກິຊິດະ ຟູມິໂອະ ກ່າວໃນວັນຈັນມື້ນີ້ວ່າ ຍີ່ປຸ່ນພວມປະເຊີນໜ້າ ກັບສະພາບຄວາມໝັ້ນຄົງທີ່ຮ້າຍແຮງສຸດຢູ່ໃນຂົງເຂດ ນັບແຕ່ສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີສອງສິ້ນສຸດລົງແລະໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າ ຈະຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີການສ້າງກຳລັງທະຫານ ພາຍໃຕ້ຍຸດທະສາດຄວາມໝັ້ນຄົງ ທີ່ຫາກໍມີການຮັບຮອງເອົາສະບັບໃໝ່ ໃນໄລຍະ 5 ປີຕໍ່ໜ້າແລະໄກອອກໄປກວ່ານັ້ນ ຕະຫຼອດຫາທາງແກ້ໄຂບັນຫາການເກີດທີ່ຫຼຸດນ້ອຍລົງຢ່າງວ່ອງໄວເພື່ອໃຫ້ປະເທດຊາດສາມາດຢູ່ລອດໄດ້ຢ່າງຍືນຍົງ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວເອພີ.
ລັດຖະບານທ່ານກິຊິດະ ໃນເດືອນທັນວາທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາການແກ້ໄຂທາງດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງທີ່ສຳຄັນແລະການປະຕິຮູບໃນດ້ານປ້ອງກັນປະເທດ ທີ່ຮວມທັງຄວາມສາມາດໃນການໂຈມຕີຕອບໂຕ້ຄືນທີ່ແຕກຕ່າງໄປຈາກຫຼັກການປ້ອງກັນໂຕໄດ້ເທົ່ານັ້ນໃນຍຸກຫຼັງສົງຄາມ. ຍີ່ປຸ່ນກ່າວວ່າ ການຕິດຕັ້ງລະບົບຕໍ່ຕ້ານລູກສອນໄຟໃນເວລານີ້ ແມ່ນບໍ່ພຽງພໍທີ່ຈະປ້ອງກັນອາວຸດທີ່ມີຄວາມກ້າວໜ້າຢ່າງວ່ອງໄວຂອງຈີນ ແລະເກົາຫຼີເໜືອ.
ໃນການກ່າວຄຳປາໄສເປີດສະໄໝປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດທີ່ສຳຄັນໃນປີນີ້ ທ່ານກິຊິດະເວົ້າວ່າ ການພົວພັນທາງດ້ານການທູດຢ່າງຂຸ້ນຂ້ຽວ ຄວນເປັນບູລິມະສິດ ແຕ່ກໍຈຳເປັນຕ້ອງມີ “ອຳນາດໃນດ້ານປ້ອງກັນປະເທດເພື່ອໃຫ້ການໜຸນຫຼັງມັນ.” ທ່ານກ່າວວ່າ ຍຸດທະສາດໃໝ່ໃນດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຍີ່ປຸ່ນແມ່ນອີງໃສ່ການຈຳລອງຕົວຈິງ “ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາປະເຊີນໜ້າ ກັບສະພາບແວດລ້ອມດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງທີ່ຮ້າຍແຮງ ແລະສະຫຼັບຊັບຊ້ອນທີ່ສຸດ ນັບແຕ່ສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີ 2 ເປັນຕົ້ນມາ ແລະຄຳຖາມທີ່ວ່າ ພວກເຮົາສາມາດປົກປ້ອງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນພວກເຮົາໃນຍາມສຸກເສີນໄດ້ຫຼືບໍ່.”
ຍຸດທະສາດດັ່ງກ່າວແມ່ນຊອກຫາທາງກວດສອບເບິ່ງຄວາມໄຝ່ຝັນໃນການອ້າງເອົາດິນແດນແບບມີຄວາມໝັ້ນໃຈຫຼາຍຂຶ້ນຂອຈີນ ແຕ່ກໍເປັນບັນຫາທີ່ມີຄວາມຫຼໍ່ແຫຼມສຳຄັນສຳລັບຫຼາຍປະເທດໃນເຂດເອເຊຍ ທີ່ຕົກເປັນຜູ້ເຄາະຮ້າຍຈາກການຮຸກຮານຂອງຍີ່ປຸ່ນໃນສະໄໝສົງຄາມ. ທ່ານກິຊິດະກ່າວວ່າ ມັນເປັນ “ບາດລ້ຽວທີ່ສຳຄັນ” ໃນນະໂຍບາຍຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຍີ່ປຸ່ນ ແຕ່ກໍຍັງສືບຕໍ່ຢູ່ພາຍໃນຂໍ້ຈຳກັດໃນລັດຖະທຳມະນູນແບບສັນຕິຂອງຕົນແລະກົດໝາຍລະຫວ່າງປະເທດ.
ທ່ານກິຊິດະກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຂໍກ່າວຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າມັນຈະບໍ່ມີການປ່ຽນແປງແມ່ນແຕ່ໜ້ອຍດຽວ ໄປຈາກຫຼັກການບໍ່ມີອາວຸດນິວເຄລຍແລະມີແຕ່ປ້ອງກັນໂຕໄດ້ເທົ່ານັ້ນຂອງຍີ່ປຸ່ນແລະບາດກ້າວຂອງພວກເຮົາໃນຖານະປະເທດທີ່ຮັກຫອມສັນຕິພາບ.”
ພາຍໃນເດືອນນີ້ ທ່ານກິຊິດະໄດ້ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມ 5 ປະເທດ ຮວມທັງທີ່ນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ເພື່ອໃຫ້ການອະທິບາຍກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍໃໝ່ໃນດ້ານປ້ອງກັນປະເທດຂອງຍີ່ປຸ່ນແລະຈະເສີມຂະຫຍາຍຄວາມສຳພັນໃນດ້ານປ້ອງກັນປະເທດເພີ້ມຕື່ມກັບສະຫະລັດ ຊຶ່ງພັນທະມິດຂອງຍີ່ປຸ່ນ.
ຍີ່ປຸ່ນມີແຜນການຈະເພີ້ມງົບປະມານດ້ານປ້ອງກັນປະເທດຂຶ້ນສອງເທົ່າພາຍໃນໄລຍະ 5 ປີຕໍ່ໜ້າເປັນ 43 ພັນຕື້ເຢັນ ຫຼືປະມານ 332 ພັນລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະປັບປຸງຄວາມສາມາດທາງດ້ານໄຊເບີ້ແລະສືບລັບຂອງຕົນ.