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ວັນຈັນ, 12 ກັນຍາ 2022
ໂລກ

ກະ​ສັດ ຊາ​ລ​ສ໌ ທີ​ສາມ ຈະ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ການ​ແຫ່​ຂະ​ບວນ ມະ​ໂຫລານ ກັບ​ອະ​ນຸ​ຊາຂອງ​ພະ​ອົງ

ກະ​ສັດ ຊາ​ລ​ສ໌ ທີ​ສາມ ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ພິ​ທີ​ຂຶ້ນ​ສະ​ເຫວີຍ​ຣາ​ຊະ​ສົມ​ບັດ ຢູ່​ຫໍ​ພະ​ຣາ​ຊະ​ວັງ ເຊ້ນ ເຈມ​ສ໌, ນະ​ຄອນຫຼວງ ລອນດອນ, 10 ກັນ​ຍາ 2022.

ກະ​ສັດ ຊາ​ລ​ສ໌ ທີ​ສາມແຫ່ງ ອັງ​ກິດ ໄດ້​ເດີ​ນ​ທາງ​ໄປ​ ເອ​ດິນ​ເບີກ ສ​ກັອດ​ແລນ ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ມື້ນີ້ບ່ອນ​ທີ່​ເພິ່ນ​ຈະ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ກັບນ້ອງ​ຂອງ​ເພິ່ນ​ສຳ​ລັບ​ການ​ແຫ່​ຂະ​ບວນ​ມະ​ໂຫລານ ເວ​ລາ​ທີ່​ໂລງ​ສົບ​ແມ່​ຂອງ​ເພິ່ນ​ຖືກ​ນຳ​ພາ​ໄປ​ຈາກ​ຫໍ​ພ​ະ​ຣາ​ຊະ​ວັງ ໂຮ​ລີ​ຣູດ, ເຊິ່ງ​ແມ່ນ​ສະ​ຖານ​ທີ່​ພັກ​ຜ່ອນ​ທາງ​ການ​ຂອງ​ພະ​ມະ​ຫາ​ກະ​ສັດ ອັງ​ກິດ​ໃນ​ປະ​ເທດ ສ​ກັອດ​ແລນ, ໄປມະ​ຫາ​ວິ​ຫານ ເຊ້ນ ໄຈ​ລ​ສ໌.

ສົບ​ຂອງ​ພະ​ຣາ​ຊິ​ນີ ເອ​ລິ​ຊາແ​ບັດ​ ທີ​ສອງ ຈະ​ຖືກດອຍ​ໄວ້​ໃນ​ໂບດ​ມະ​ຫາ​ວິ​ຫານ​ດັ່ງ​ກ່າວ ບ່ອນ​ທີ່​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ຈະ​ຖືກ​ອະ​ນຸ​ຍາດ ​ໃຫ້​ໄປ​ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ເຄົາ​ລົບ.

ໃນ​ວັນ​ອາ​ທິດ​ວານນີ້, ໂລງ​ສົບ​ຂອງ​ເພິ່ນ ​ໄດ້​ຖືກ​ນຳ​ໄປຈາກ​ຫໍປະ​ສາດ ແບລ​ມໍ​ຣາ​ລ, ບ່ອນ​ທີ່​ເພິ່ນ​ໄດ້​ສິ້ນ​ພະ​ຊົນ​ໃນ​ວັນ​ພະ​ຫັດ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາໄປ​ນະ​ຄອນຫຼວງ ເອ​ດິນ​ເບີກ.

ລົດ​ບັນ​ທຸກໂລງສົບ, ເຊິ່ງ​ຕິດ​ຕາມ​ດ້ວຍ​ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຣາ​ຊະ​ວົງ ແລະ ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຮັກ​ສາ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ, ໄດ້​ເດີນ​ທາງ​ອອກ​ຈາກ​ຫໍ​ປະ​ສາດ ແບລ​ມໍ​ຣາ​ລ ບໍ່ດົນ​ກ່ອນ​ຕອນ​ທ່ຽງ​ຂອງວັນ​ອາ​ທິດ​ວານນີ້, ເຊິ່ງ​ເປັນ​ການ​ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ຂອງ​ການ​ເດີນ​ທາງ​ທີ່​ຍາວ ແລະ ຄັ້ງ​ສຸດ​ທ້າຍ​ຂອງ​ພະ​ຣາ​ຊິ​ນີ ເອ​ລິ​ຊາ​ແບັດ​ ທີ​ສອງ.

ຂະ​ບວນ​ລົດ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ຖືກ​ຕິດ​ຕາມ​ຢ່າງ​ຊ້າໆ​ຜ່ານ​ຄ້ອຍ​ບາ​ລະ​ມີ ສ​ກັອດ​ແລນ, ເຊິ່ງ​ແມ່ນ​ພູ​ມີ​ປະ​ເທດ ​ທີ່​ຖືກ​ຮັກ​ຫອມ​ໂດຍ​ມະ​ຫາ​ກະ​ສັດ ​ທີ່​ຫາ​ກໍ່​ໄດ້​ສິ້ນ​ພະ​ຊົນ​ໄປ, ບ່ອນ​ທີ່​ເພິ່ນ​ໄດ້​ໃຊ້ຫຼາຍ​ອາ​ທິດ​ສຸດ​ທ້າ​ຍ​ທີ່​ສະ​ຫງົບ​ໃນ​ຊີ​ວິດ​ຂອງ​ເພິ່ນ. ໃນຫຼາຍ​ປີ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ, ພະ​ຣາ​ຊິ​ນີ​ໄດ້​ໄປ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ໝູ່​ບ້ານ​ຊົນ​ນະ​ບົດ​ຂອງ​ ສ​ກັອດ​ແລນ ແຫ່ງ​ນີ້ຫຼາຍ​ຄັ້ງ ເວ​ລາ​ທີ່​ເພິ່ນ​ໄດ້​ໄປ​ພັກ​ຢູ່​ຫໍ​ປະ​ສາດ ແບາລ​ມໍ​ຣ​າລ, ເປັນ​ເຂດ​ທີ່​ເພິ່ນ​ຮັກ ແລະ​ ເພິ່ນ​ກໍ​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ຮັກ​ຕອບ​ແທນ​ຢ່າງຫຼວງ​ຫຼາຍ​ເຊັ່ນ​ກັນ.

ພວກ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ໄດ້​ເຕົ້າ​ໂຮມ​ກັນ​ຢູ່​ແຄ​ມ​ທາງ​ເພິ່ງ​ຊ່ອງ​ເບິ່ງ​ເພິ່ນ​ເປັນ​ຄັ້ງ​ສຸດ​ທ້າຍ ແລະ ກ່າວ​ອຳ​ລາ. ຄວາມ​ມິດ​ງຽບ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ຄວາ​ມ​ຕົກ​ໃຈ​ທີ່​ຍັງ​ຄົງ​ຮູ້​ສຶກ ກ່ຽວ​ກັບ ການ​ຈາກ​ໄປ​ຂອງ​ພະ​ອົງ ແລະ ຄວາມ​ເຄົາ​ລົບ​ເຊິ່ງ​ພະ​ຣາ​ຊິ​ນີ​ທີ່​ໄດ້​ສິ້ນ​ພະ​ຊົນ​ໄປ​ໄດ້​ມີ​ຢູ່​ໃນ​ຊຸມ​ຊົນ​ຕ່າງໆ​ທົ່ວ​ອັງ​ກິດ.

ຜູ້​ຊົມ​ບາງ​ຄົນ​ໄດ້​ໂຍນດອກ​ໄມ້​ໃນ​ຂະ​ນ​ະ​ທີ່​ລົດ​ບັນ​ທຸກ​ສົບ​ໄດ້​ຜ່ານ​ໄປ, ແລະຫຼາຍ ​ຄົນ​ຢູ່​ໃນ​ຝູງ​ຄົນ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ກໍ​ໄດ້​ນ້ຳ​ຕາ​ໄຫຼ. ມີ​ຄົນ​ຕົບ​ມື​ຢ່າງ​ເບົາໆລຸນຫຼັງ​ທີ່​ຂະ​ບວນ​ລົດ​ໄດ້​ດຳ​ເນີນ​ໄປ​ທາງ​ພາກ​ໃຕ້.

ນາງ ສ​ເຕ​ຟາ​ນີ ຄຸກ, ຜູ້​ອາ​ໄສ​ຢູ່​ບ້ານ ບາ​ລ​ເລ​ເທີ, ທີ່​ຕັ້ງ​ຢູ່​ໃກ້​ກັບ​ຫໍ​ປະ​ສາດ ແບລ​ມໍ​ຣາ​ລ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ຮູ້​ຈັກ​ເພິ່ນ​ຕະຫຼອດ​ຊີ​ວິດ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ. ສະ​ນັ້ນ, ມັນ​ໄດ້​ເປັນ​ສິ່ງ​ນຶ່ງ​ທີ່​ຄົງ​ທີ່​ຢູ່​ໃນ​ຊີ​ວິດ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ທັງ​ໝົດ.”

ຫຼັງ​ຈາກ​ການ​ເດີນ​ທາງ 6 ຊົ່ວ​ໂມງ, ລົດ​ບັນ​ທຸກ​ໂລງ​ສົບກໍ​ໄດ້​ຂ້າມແມ່​ນ້ຳ ຟອ​ທ (Forth) ໄປ​ສູ່​ນະ​ຄອນຫຼວງ ເອ​ດິນ​ເບີກ ຂອງ ສ​ກັອດ​ແລນ. ຢູ່​ຕາມ​ຖະ​ໜົນ ໂຣຢອ​ລ ໄມ​ລ໌ (Royal Mile), ​ປະ​ຊາ​ຊົ​ນ​ຊາວ ສ​ກັອດ​ແລນ ໄດ້​ລໍ​ຖ້າ​ເພື່ອ​ເບິ່ງ​ຂະ​ບວນ​ແຫ່​ສົບດັ່ງ​ກ່າວ.

ນາງ ຟີ​ໂອ​ນາ ມອ​ຟ​ແຟັດ ໄດ້​ເດີນ​ທາງ​ຈາກ​ເມືອງ ກ​ລາ​ສ​ໂກ ເພື່ອ​ໄປ​ເປັນ​ສັກ​ຂີ​ພະ​ຍານ​ຂອງ​ຊ່ວງ​ເວ​ລາ​ນັ້ນ. ນາງ​ໄດ້​ກັ້ນ​ນ້ຳ​ຕາ​ໄວ້​ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ລາວ​ໄດ້​ອະ​ທິ​ບາຍ​ ກ່ຽວ​ກັບ ຄວາມ​ຮູ້​ສຶກ​ຂອງ​ລາວ.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ​້​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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