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ຜູ້ນຳເກົາຫຼີເໜືອ ວ່າ ທ່ານເປີດກວ້າງ ທີ່ຈະພົບປະ ກັບ ປ. ທຣຳ ​ເປັນຄັ້ງທີ 3

ຜູ້ນຳເກົາຫຼີເໜືອ ທ່ານ ກິມ ຈົງ ອຶນ ເຂົ້າຮ່ວມ ໃນກອງປະຊຸມ ຄົບຄະນະ ຄັ້ງທີ 4 ຂອງຄະນະກຳມະການ ສູນກາງພັກກຳມະກອນ ຂອງເກົາຫຼີ ​ທີ່ນະຄອນພຽງຢາງ, ວັນທີ 10 ເມສາ 2019.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ຜູ້ນຳເກົາຫຼີເໜືອ ທ່ານ ກິມ ຈົງ ອຶນ ກ່າວວ່າ ທ່ານຈະໃຫ້ເວລາ ແກ່ສະຫະລັດ ​ຈົນຮອດ
ທ້າຍປີນີ້ ເພື່ອເຮັດ “​ການຕັດສິນໃຈທີ່ກ້າຫານ” ກ່ຽວກັບການເຈລະຈາ ເລື້ອງນິວເຄລຍ
ທີ່ໄດ້ຢຸດສະງັກລົງ ໂດຍເຕືອນເຖິງຜົນທີ່​ຈະຕິດຕາມມາທີ່​ມີ​ແຕ່ “ຄວາມສິ້ນຫວັງ ແລະ
ເປັນອັນຕະລາຍແທ້ໆ” ຖ້າຫາກວໍຊິງຕັນ ບໍ່ປ່ຽນແປງວິທີ ການຂອງຕົນ.

ໃນການກ່າວຄຳປາໄສຕໍ່ກອງປະຊຸມສະພາເກົາຫຼີເໜືອ ທີ່ເຫັນດີເຫັນພ້ອມນຳທຸກປະ
ການນັ້ນ ທ່ານກິມ ຍັງໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານ​ແມ່ນເປີດກວ້າງ ທີ່ຈະພົບປະກັບປະທານາທິ-
ບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ “ອີກຄັ້ງນຶ່ງ” ແຕ່ສະ​ຫະ​ລັດ​ຕ້ອງ​ໄດ້ປ່ຽນທ່າທີຂອງ
ຕົນ ອີງຕາມລາຍງານຂອງສື່ມວນຊົນຂອງທາງການເກົາຫຼີເໜືອ.

ທ່ານທຣຳ ໃນສັບປະດານີ້ ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານກຳລັງພິຈາລະນາເບິ່ງ ການພົບປະ ກັບ
ທ່ານກິມ ອີກເທື່ອນຶ່ງ ແຕ່ໄດ້ຢືນຢັດວ່າ ສະຫະລັດ ຈະບໍ່ຜ່ອນຜັນມາດຕະການລົງໂທດ
ໃດໆ ຈົນກວ່າວ່າ ເກົາຫຼີເໜືອຈະທຳ​ລາຍ​ຄັງອາວຸດນິວເຄລຍຂອງຕົນ.

ການເຈລະຈາໄດ້ຢຸດສະງັກລົງ ຕັ້ງແຕ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ລະຫວ່າງ ທ່ານທຣຳ ແລະ
ທ່ານກິມ ທີ່ນະຄອນຮາໂນ່ຍ ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງ ໂດຍປາດສະຈາກການຕົກລົງໃດໆ. ນັບຕັ້ງ
ແຕ່ນັ້ນມາ ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງເກົາຫຼີເໜືອກໍໄດ້ຂົ່ມຂູ່ວ່າຈະຖອນ ໂຕອອກຈາກການ
ເຈລະຈາ ແລະຈະເລີ້ມການທົດລອງນິວເຄລຍ ແລະລູກສອນໄຟ ຄືນໃໝ່.

ທ່ານກິມ ໄດ້ກ່າວວ່າ ສາຍສຳພັນຂອງທ່ານກັບທ່ານທຣຳ ຍັງຄົງ “ດີເລີດ” ຢູ່ຄືເກົ່າ. ແຕ່
ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ຄວາມລົ້ມແຫລວ ໃນກອງປະຊຸມສຸດຍອດທີ່ຮາໂນ່ຍ ໄດ້​ພາ​ໃຫ້​ເກີດ​ມີ
​ຄວາມ​ສົງ​ໄສ ກ່ຽວ​ກັບ​ການເຈລະຈາກັບສະຫະລັດ ແລະ ວໍຊິງຕັນ ສົນໃຈທີ່ຈະປັບປຸງ
ສາຍສຳພັນ ແທ້ຈິງ ຫຼືບໍ່.

ທ່ານກິມ ເວົ້າວ່າ ສະຫະລັດ “ຍັງບໍ່ພ້ອມ​ເທື່ອ ທີ່ຈະເຈລະຈາແບບ​ໜ້າ​ຕໍ່​ໜ້າ ແລະແກ້
ໄຂບັນຫາຕ່າງໆ” ແລະທ່ານກ່າວຕື່ມອີກວ່າ ທ່ານບໍ່ “ຢາກເຫັນກອງປະຊຸມ ​ສຸດຍອດ
ແບບ​ທີ່​ຢູ່ຮາໂ​ນ່ຍ ອີກ.”

ອ່ານຂ່າວນີ້ຕື່ມ ເປັນພາສາອັງກິດ

ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ

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