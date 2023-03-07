ນ້ອງສາວຂອງທ່ານກິມ​ ເຕືອນວ່າ ເກົາຫລີເໜືອ ພ້ອມທີ່ຈະປະຕິບັດການຕໍ່ສະຫະລັດ ແລະເກົາຫລີໃຕ້

ນ້ອງສາວຂອງຜູ້ນໍາເກົາຫລີເຫນືອເຕືອນວ່າ ປະເທດຂອງທ່ານນາງພ້ອມທີ່ຈະ “ປະຕິບັດການຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະຖ້ວມລົ້ນ” ຕໍ່ສະຫະລັດ ແລະເກົາຫລີໃຕ້ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວເອພີ.
ທ່ານນາງກິມ ໂຢ ຈອງ (Kim Yo Jong) ໄດ້ເຕືອນໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ຫຼັງຈາກທີ່ເຮືອບິນຖິ້ມລະເບີດ B-52 ຂອງສະຫະລັດ ທີ່ສາມາດບັນທຸກນິວເຄລຍໄດ້ບິນ ໄປທີ່ແຫຼມເກົາຫລີ ເພື່ອຝຶກຊ້ອມກັບເຄື່ອງບິນລົບຂອງກອງທັບເກົາຫລີໃຕ້.
ນອກນັ້ນ, ກອງທັບຂອງບັນດາພັນທະມິດ ແມ່ນກຳລັງກຽມການຊ້ອມລົບພາກສະຫນາມທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ຄືນອີກ ໃນໄວໆນີ້. ທ່ານນາງກິມ ໂຢ ຈອງ ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດໃດໆ ກ່ຽວກັບການຕອບໂຕ້ທີ່ໄດ້ວາງແຜນໄວ້, ແຕ່ເກົາຫລີເຫນືອມັກຈະທົດລອງການຍິງລູກສອນໄຟ ໃນເວລາທີ່ບັນດາພັນທະມິດຈັດການຊ້ອມລົບທາງທະຫານ ເພາະເກົາຫຼີເໜືອຖືວ່າ ເປັນການຝືກຊ້ອມໃນການບຸກໂຈມຕີ. ທ່ານນາງກ່າວວ່າ "ພວກເຮົາຈັບຕາເບິ່ງການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆ ທາງທະຫານທີ່ບໍ່ຢຸດເຊົາ" ໂດຍສະຫະລັດແລະເກົາຫຼີໃຕ້ ແລະ ພວກເຮົາ "ຢູ່ໃນສະພາບກຽມ ພ້ອມ " ທີ່ຈະປະຕິບັດການ.