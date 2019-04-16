ນັບຕັ້ງແຕ່ ກັບຄືນຈາກການໂດດດ່ຽວ ຈາກນາໆຊາດ ພຽງແຕ່ ນຶ່ງປີເທົ່ານັ້ນ, ຜູ້ນຳເກົາຫຼີເໜືອ ທ່ານກິມ ຈົງ ອຶນ ໄດ້ກາຍມາເປັນຄົນມີພາລະກິດຫຍຸ້ງຫຼາຍ.
ທ່ານກິມ ໄດ້ພົບປະກັບປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ 2 ເທື່ອ ໄດ້ພົບປະກັບ ປະທານາທິບໍເກົາຫຼີໃຕ້ ທ່ານມູນ ແຈ ອິນ 3 ຄັ້ງ ແລະໄດ້ພົບ ປະກັບປະທານປະເທດຈີນ ທ່ານສີ ຈິ້ນຜິງ 4 ເທື່ອ ແລະຄັ້ງນຶ່ງ ກັບປະທານ ປະເທດຫວຽດນາມ ທ່ານ ຫງວຽນ ຟູ ຈ່ອງ.
ສິ່ງນຶ່ງທີ່ຂາດໄປໃນບັນຊີນີ້ ກໍແມ່ນ ປະທານາທິບໍຣັດເຊຍ ທ່ານວລາດິເມຍ ປູຕິນ ຊຶ່ງມັນອາດຈະປ່ຽນໄປ ໃນໄວໆນີ້.
ທ່ານ Dmitry Peskov ໂຄສົກຂອງວັງເຄຣັມລິນ ໄດ້ຢືນຢັນ ໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ການຕຽມການສຳລັບຂ່າວຊ່າລືກັນນັ້ນ ທີ່ວ່າ ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ຂອງ ທ່ານກິມ ກັບທ່ານປູຕິນ ແມ່ນກຳລັງຈະມີຂຶ້ນ. ການພົບປະກັນນີ້ ອາດຈະມີຂຶ້ນຢ່າງໄວວາ ໃນສັບປະດາໜ້າ ກໍເປັນໄດ້, ອີງຕາມອົງການຂ່າວຢອນຮັບ ທີ່ເປັນ ອົງການຂ່າວເຄິ່ງທາງການຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ ນັ້ນ.
ພຽງຢາງ ແລະມົສກູ ໄດ້ມີຈຸດປະສົງທີ່ແຈ້ງຂາວ ໃນການພົບປະກັນຄັ້ງນີ້.
ທ່ານກິມ ຜູ້ຊຶ່ງທີ່ລັດຖະບານຂອງເພິ່ນແມ່ນຖືກບີບຄັ້ນ ໂດຍການລົງໂທດຈາກນາໆຊາດ ຊຶ່ງເບິ່ງຄືວ່າ ຈະຊຸກຍູ້ໃຫ້ທ່ານປູຕິນ ຊ່ອຍເຫຼືອທາງດ້ານເສດຖະກິດ ທີ່ສາມາດຊ່ອຍໃຫ້ທ່ານ ມີການຕໍ່ລອງຫຼາຍຂຶ້ນ ໃນການເຈລະຈາໂຄງການນິວເຄລຍກັບສະຫະລັດ.
ທ່ານປູຕິນ ອາດໃຊ້ການພົບປະກັນນີ້ ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍການມີອິດທິພົນຂອງທ່ານ ເຂົ້າໃນເກົາຫຼີເໜືອ ແລະຄ້ຳປະກັນມົສກູວ່າ ນີ້ບໍ່ແມ່ນການເຈລະຈາຂ້າງ ນອກ ກ່ຽວກັບໂຄງການອາວຸດນິວເຄລຍຂອງເກົາຫຼີເໜືອ.
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