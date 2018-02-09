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ນ້ອງສາວ ກິມ ຈົງ ອຶນ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນ ເກົາຫຼີເໜືອ ໄປເຖິງ ພຽງຈາງ ແລ້ວ

ຍານາງ ກິມ ໂຢ ຈົງ ນ້ອງສາວຂອງ ກິມ ຈົງ ອຶນ ຜູ້ນຳ ເກົາຫຼີເໜືອ ເດີນທາງໄປເຖິງ ສະໜາມບິນສາກົນ ເມືອງພຽງຈາງ ໃນເກົາຫຼີໃຕ້. (ວັນທີ 9 ກຸມພາ 2018)

ນ້ອງ​ສາວ​ຂອງ​ຜູ້ນຳຂອງ​ເກົາ​ຫຼີ​ເໜືອ ທ່ານ​ກິມ ຈົ​ງ ອຶນ ​ໄດ້​ເດີນທາງ​ໄປ​ເຖິງ​ເກົາຫຼີ​ໃຕ້
ແລ້ວ.

ຍານາງ​ກິມ ​ໂຢ ຈົງ ​ເປັນ​ສະມາຊິກ​ຄອບຄົວຄົນທຳອິດ ຂອງລະບອບ ​ທີ່​ປົກຄອງເກົາ
​ຫຼີ​ເໜືອ ມາເປັນເວລາດົນນານ ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມ​ເກົາຫຼີ​ໃຕ້ ນັບ​ແຕ່​ສົງຄາມ​ເກົາ
ຫຼີ ​ທີ່ມີຂຶ້ນແຕ່​ປີ 1950 ຫາ 1953 ນັ້ນ ​ໄດ້​ສິ້ນ​ສຸດ​ລົງ.

ຍານາງ ​ແລະ​ຄະນະ​ຜູ້​ຕິດ​ຕາມ​ ຮວມທັງ​ ທ່ານ​ກິມ ຢົງ ນຳ ປະມຸກໃນທາງ​ພິທີ​ການ
ຂອງ​ເກົາຫຼີ​ເໜືອ ​ໄດ້ໄປ​ເຖິງ ສະໜາມ​ບິນ​ສາກົນ​ອິນ​ຈອນ ​ໃນ​ວັນ​ສຸກ​ມື້​ນີ້.

ຍານາງ​ກິມ ​ໂຢ ຈົງ ​ເປັນ​ສະມາຊິກ​ຂັ້ນ​ສູງ​ພັກກຳມະກອນເກົາຫຼີ​ເໜືອ ຊຶ່ງເປັນພັກລັດ
ຖະບານ ທີ່ປົກຄອງປະເທດ ​ແລະເປັນ​ທີ່​ປຶກສາ​ທີ່​ສຳຄັນ ໃຫ້​ແກ່​ອ້າຍ​ຂອງ​ຍານາງ.

ອົງການສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດ ​ໄດ້​ອະນຸຍາດ​ໃຫ້​ຜູ້ຕາງໜ້າ​ລະດັບ​ສູງ ຂອງ​ເກົາ​ຫລີເໜືອ
ເດີ​ນທາງ​ໄປ​ເກົາຫຼີ​ໃຕ້ເພື່ອ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມພິທີເປີດການແຂ່ງຂັນ​ກິລາ​ໂອ​ລິ​ມປິກລະດູໜາວ
ໂດຍໄດ້ຮັບການຍົກເວັ້ນ ຈາກ​ການ​ລົງ​ໂທດ ຕໍ່​ລະບອບ​ການປົກຄອງທີ່ກົດຂີ່ດັ່ງກ່າວ.

ການ​ຍົກ​ເວັ້ນ​ດັ່ງກ່າວມີຜົນ​ໂດ​ຍກົງ​ຕໍ່ທ່ານ​ໂຈ ວີ ຜູ້ນຳ​ຂັ້ນ​ສູງ ຂອງພັກກຳມະກອນເກົາ
ຫຼີ​ເໜືອ ​ທີ່​ໄດ້​ມີຊື່ຢູ່​ໃນ​ບັນຊີ​ດໍາ​ຂອງ​ສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດ ນັບ​ແຕ່​ວັນ​ທີ 2 ມິຖຸນາປີ 2017
​ເປັນຕົ້ນມາ ແລະ​ຖືກ​ຫ້າມບໍ່ໃຫ້​ເດີນທາງ​ແລະ​ກັກ​ຊັບ​ສິນ.

ກອງເຊຍຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ໂບກມີ ຂະນະທີ່ເດີນທາງໄປຮອດຫ້ອງການ ທີ່ໃຫ້ອະນຸຍາດ ໃກ້ເຂດ ປອດທະຫານ ທີ່ເມືອງປາຈູ ໃນເກົາຫຼີໃຕ້. (ວັນທີ 7 ກຸມພາ 2018)
ກອງເຊຍຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ໂບກມີ ຂະນະທີ່ເດີນທາງໄປຮອດຫ້ອງການ ທີ່ໃຫ້ອະນຸຍາດ ໃກ້ເຂດ ປອດທະຫານ ທີ່ເມືອງປາຈູ ໃນເກົາຫຼີໃຕ້. (ວັນທີ 7 ກຸມພາ 2018)

ຄະນະ​ປະຕິບັດ​ງານໃນ​ເກົາຫຼີ​ໃຕ້​ຂອງ​ສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່ຄະນະ​ກຳມະການ
​ສະພາ​ຄວາມ​ໝັ້ນຄົງວ່າ ​ຜູ້​ແທນ ທີ່ມີສະມາຊິກ 22 ຄົນ ​ຄາດ​ວ່າ​ ຈະ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມໃນພິທີ​ເປີດການແຂ່ງຂັນກິລາໂອລິມປິກ ໃນວັນ​ສຸກມື້ນີ້ ​ແລະ​ຈະ​ຢູ່ທີ່ນັ້ນ​ຈົນ​ຮອດ​ວັນ​ອາທິດ.

ການ​ຍົກ​ເວັ້ນຂອງສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດ ຍັງ​ອະນຸຍາດ​ໃຫ້​ຜູ້​ແທນເກົາ​ຫຼີ​ເໜືອ ນຳ​ເອົາ​ສິນ
ຄ້າ​ຫລູຫລາ​ກັບຄືນ​ບ້ານໄດ້ ຊຶ່ງການນຳ​ເຂົ້າໄດ້​ຖືກ​ຫ້າມນັ້ນ.

​ເກົາຫຼີ​ໃຕ້ໄດ້​ຮ້ອງ​ຂໍ​ໃຫ້​ຍົກ​ເວັ້ນໂດຍ​ແຈ້ງໃຫ້​ຄະນະ​ກຳມະການຂອງສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດ
ຢູ່​ໃນ​ໜັງສື​ວ່າ ການ​ຢ້ຽມຢາມນີ້ “ຈະ​ເປັນ​ໂອກາດ​ເວລາ​ອັນ​ດີ ​ເພື່ອ​ຫຼຸດຜ່ອນ​ຄວາມ​ເຄັ່ງ
​ຕຶງໃນແຫລມ​ເກົາຫຼີ ​ແລະ​ໄກອອກ​ໄປ​ກວ່າ​ນັ້ນ.”

ຍານ​າງກິມ ​ໂຢ ຈົງ ມີຊື່ຢູ່ໃນ​ບັນຊີ​ດຳ​ຂອງ​ກະຊວງ​ການ​ເງິນ​ສະຫະ​ລັດ ​ແຕ່​ບໍ່​ໄດ້​ຢູ່​ໃນ
​ບັນຊີ​ດຳຂອງ​ສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດ.

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ປະທານາທິບໍດີ​ເກົາຫຼີ​ໃຕ້ ທ່ານ​ມູນ ​ເຈ-ອິນ ຈະ​ຮັບ​ປະທານ​ອາຫານ​ທ່ຽງກັບຄະນະຜູ້​ແທນຂອງເກົາຫຼີເໜືອໃນ​ວັນ​ເສົາ​ມື້​ອື່ນ​ນີ້.

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