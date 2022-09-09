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ວັນສຸກ, 09 ກັນຍາ 2022
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ທ່ານກິມ ຈົງ ອຶນ ກ່າວວ່າ ພວກເຮົາຈະບໍ່ປະຖິ້ມອາວຸດນິວເຄລຍຂອງພວກເຮົາ

ປະຊາຊົນພາກັນເບິ່ງຈໍໂທລະພາບ ທີ່ນໍາສະເໜີການລາຍງານຂ່າວຂອງຜູ້ນໍາເກົາຫຼີເໜືອ ທ່ານກິມ ຈົງ ອຶນ, ຢູ່ທີ່ສະຖານີລົດໄຟໃນນະຄອນຫຼວງໂຊລ, ປະເທດເກົາຫຼີໃຕ້, ວັນທີ 9 ກັນຍາ 2022.

ຜູ້ນໍາເກົາຫຼີເໜືອ ທ່ານກິມ ຈົງ ອຶນ, ໄດ້ປະ​ກາດ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ປະ ເທດຂອງທ່ານຈະບໍ່ປະຖິ້ມອາວຸດນິວເຄລຍ ຫຼື ນໍາໃຊ້ພວກມັນເພື່ອການຕໍ່ລອງໃນການເຈລະຈາຕ່າງໆ, ເຊິ່ງເປັນສັນຍານຫຼ້າສຸດຂອງທ່າທີທີ່ແຂງກະດ້າງຂອງທ່ານກິມ ທີ່ມີຕໍ່ສະຫະລັດ ແລະບັນດາປະເທດພັນທະມິດ ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ.

ອີງຕາມການລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວສູນ​ກາງເກົາຫຼີເໜືອ ຫຼື KCNA ໃນວັນສຸກມື້ນີ້ວ່າ ສະ​ພາປະຊາຊົນສູງສຸດ, ເຊິ່ງເປັນສະພານິຕິບັນຍັດ ທີ່ສູງທີ່ສຸດຂອງເກົາຫຼີເໜືອ, ພາຍໃນຕົ້ນອາທິດນີ້ ໄດ້ມີການຮັບຜ່ານຮ່າງກົດໝາຍກ່ຽວກັບການຮັບຮອງສະຖານະທາງດ້ານອາວຸດນິວເຄລຍຂອງປະເທດ.

ອີງຕາມອົງການຂ່າວ KCNA ທີ່ລາຍງານກ່ຽວກັບຄຳປາໄສຂອງທ່ານກິມ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ເກົາຫຼີເໜືອ ຈະ “ບໍ່ປະຖິ້ມອາວຸດນິວເຄລຍ, ແລະກໍຈະບໍ່ມີການປົດອາວຸດເຊັ່ນກັນ, ບໍ່ມີການເຈລະຈາໃດໆ, ແລະຈະບໍ່ໃຊ້ ​ເປັນ​ເຄື່ອງຕໍ່ລອງເພື່ອຂັ້ນຕອນໃນ​ການ​ແລກ​ປ່ຽນ.”

ທ່ານກິມ ກ່າວຫາສະຫະລັດວ່າ ພະຍາຍາມໂຄ່ນລົ້ມລັດຖະບານຂອງທ່ານລົງໂດຍການກົດດັນໃຫ້ພວກເຂົາ ຍອມສະ​ຫຼະອາວຸດນິວເຄລຍ, ແຕ່ກ່າວວ່າ ນະ ໂຍບາຍດັ່ງກ່າວນັ້ນ ຈະ​ບໍ່​ປະ​ສົບ​ຄວາມ​ສຳ​ເລັດ.

ເກົາຫຼີເໜືອ ຍົກເລີກການເຈລະຈາທາງດ້ານອາວຸດນິວເຄລຍກັບສະຫະລັດເມື່ອປີ 2019. ແຕ່ນັ້ນມາ, ພວກເຂົາເຈົ້າກໍໄດ້ສຸມໃສ່ການທົດລອງລູກສອນໄຟຫຼາຍຄັ້ງ, ເຊິ່ງມີການຍິງລູກສອນໄຟຈໍານວນຫຼາຍເປັນປະຫວັດການໃນປີນີ້. ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງສະຫະລັດກ່າວວ່າ ເກົາຫຼີເໜືອຍັງໄດ້ມີການກະກຽມທີ່ຈະ​ທຳ​ການ​ທົດ​ລອງລະເບີດນິວເຄລຍລູກທີ 7 ຂອງພວກເຂົານໍາອີກດ້ວຍ.

ອີງຕາມກົດໝາຍໃໝ່ທີ່​ຮັບ​ຜ່ານໃນວັນຈັນທີ່ຜ່ານມາ, ເກົາຫຼີເໜືອຈະຕອບໂຕ້ດ້ວຍການໂຈມຕີທາງອາວຸດນິວເຄລຍໃນທັນທີ ຖ້າຫາກປະເທດຂອງພວກເຂົາຖືກຮຸກຮານໂດຍ “ກອງກໍາລັງຂອງສັດຕູ.”

ກົດໝາຍ ຍັງໄດ້ລວມເອົາແຜນການກ່ຽວກັບສະຖານະການຕ່າງໆທີ່ເກົາຫຼີເໜືອຈະຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ອາວຸດນິວເຄລຍໃຕ້ນໍ້າ, ລວມເຖິງການໂຈມຕີຜູ້ນໍາຂອງປະເທດ, ກອງກໍາລັງທາງດ້ານຍຸດທະສາດນິວເຄລຍ ຫຼື ເພື່ອປົກປ້ອງການດໍາລົງຢູ່ຂອງປະເທດ.

ໃນຂະນະທີ່ຮ່າງກົດໝາຍເປີດເຜີຍວ່າ ການນໍາໃຊ້ອາວຸດນິວເຄລຍເປັນທາງເລືອກສຸດທ້າຍ, ແຕ່ກໍໄດ້ອະທິບາຍວ່າ ອາວຸດຕ່າງໆມີຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ອະທິປະໄຕ ແລະຜືນແຜ່ນດິນອັນ​ຄົບ​ຖ້ວນຂອງເກົາຫຼີເໜືອ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ

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