ຜູ້ນຳ ເກົາຫຼີເໜືອ ທ່ານ ກິມ ຈົງ ອຶນ ໄດ້ຮັບຈົດໝາຍສ່ວນຕົວຈາກປະທານາທິບໍດີ ສະ
ຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ແລະ ກຳລັງພິຈາລະນາ ກ່ຽວກັບ ຫົວ ຂໍ້ຂອງມັນ.
ອົງການຂ່າວສູນກາງ ຂອງທາງການ ເກົາຫຼີ ຫຼື KCNA ໄດ້ເປີດເຜີຍຮູບທ່ານ ກິມ ກຳ
ລັງນັ່ງອ່ານຈົດໝາຍສະບັບນຶ່ງ ທີ່ປາກົດວ່າ ມີຫົວຈົດໝາຍຂຽນວ່າ ທຳນຽບຂາວ.
ລາຍງານໄດ້ຢ້ຳຄຳເວົ້າຂອງທ່ານ ກິມ ທີ່ຍົກຍ້ອງມັນວ່າ “ມີ ເນື້ອຫາທີ່ດີເລີດ.”
ອົງການຂ່າວ KCNA ໄດ້ລາຍງານວ່າ “ຂໍຍົກຍ້ອງຄວາມສາມາດໃນການພິຈາລະນາ
ທາງການເມືອງ ແລະ ຄວາມກ້າຫານທີ່ພິເສດຂອງປະທານາທິບໍດີ ທຣຳ, ທ່ານ ກິມຈົງ
ອຶນ ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານຈະພິຈາລະນາກ່ຽວກັບ ຫົວຂໍ້ທີ່ໜ້າສົນໃຈ ນັ້ນຢ່າງຈິງຈັງ.”
ລາຍງານບໍ່ໄດ້ເວົ້າແນວອື່ນ ກ່ຽວກັບ ຫົວຂໍ້ຂອງຈົດໝາຍນັ້ນ.
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດ ທ່ານ ໄມຄ໌ ພອມພຽວ, ໃນຂະນະທີ່ທ່ານໄດ້
ເດີນທາງອອກຈາກນະຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຕັນ ເພື່ອຢ້ຽມຢາມພາກພື້ນຕາເວັນອອກກາງ
ນັ້ນ, ໄດ້ຢືນຢັນວ່າຈົດໝາຍດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກສົ່ງໃຫ້ທ່ານ ກິມ. ທູດລະດັບສູງ ສະຫະລັດ
ດັ່ງກ່າວໄດ້ເວົ້າວ່າ ທ່ານ “ຫວັງວ່າ ມັນຈະສະໜອງພື້ນຖານທີ່ດີໃຫ້ເຮົາ ເພື່ອເລີ່ມ,
ແລະ ສືບຕໍ່ການປຶກສາຫາລືທີ່ສຳຄັນດັ່ງກ່າວນີ້ ກັບ ຊາວເກົາຫຼີ ເພື່ອລົບລ້າງອາວຸດ
ນິວເຄລຍ ໃນແຫຼມ ເກົາຫຼີ.
ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວໃນຕົ້ນເດືອນນີ້ວ່າ ທ່ານໄດ້ຮັບຈົດໝາຍທີ່ “ສວຍງາມ, ມີຄວາມ
ເປັນສ່ວນຕົວຫຼາຍ ແລະ ອົບອຸ່ນຫຼາຍ” ຈາກຜູ້ນຳເກົາຫຼີເໜືອ.
ເຖິງແມ່ນວ່າການເຈລະຈາລະຫວ່າງບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ສະຫະລັດ ແລະ ເກົາຫຼີເໜືອ
ຕົກຢູ່ໃນສະພາບບໍ່ໄປບໍ່ມາກໍຕາມ, ທ່ານ ກິມ ແລະ ທ່ານ ທຣຳ ກໍໄດ້ ສົ່ງຈົດໝາຍ
ແລະ ຮູບພາບແລກປ່ຽນກັນໃນປີທີ່ຜ່ານມາ, ແລະທັງສອງທ່ານໄດ້ ເວົ້າວ່າ ສາຍພົວ
ພັນຂອງພວກເພິ່ນແມ່ນຍັງຄົງອົບອຸ່ນຢູ່ຄືເກົ່າ.
ການເຈລະໃນລະດັບທີ່ບໍ່ມີນັກການເມືອງຄົນສຳຄັນເຂົ້າຮ່ວມ ໄດ້ພັງລົງ ຫລັງ ຈາກ
ກອງປະຊຸມສຸດຍອດໃນເດືອນກຸມພາທີ່ຜ່ານມາ ລະຫວ່າງ ທ່ານ ທຣຳ ກັບ ທ່ານ ກິມ
ໃນນະຄອນຫຼວງ ຮາໂນ່ຍ, ປະເທດ ຫວຽດນາມ, ເຊິ່ງສິ້ນສຸດລົງ ດ້ວຍການບໍ່ມີຂໍ້ຕົກ
ລົງ. ທ່ານ ກິມ ແມ່ນບໍ່ພໍໃຈກັບຄວາມກ້າວໜ້າຂອງການຫຼຸດ ຜ່ອນມາດຕະການລົງ
ໂທດ ສະຫະລັດ, ໃນຂະນະທີ່ ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ຜິດຫວັງ ກັບການທີ່ທ່ານ ກິມ ບໍ່ສາ
ມາດຍົກເລີກໂຄງການນິວເຄລຍຂອງທ່ານທັງໝົດ.
ນັບຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ, ເກົາຫຼີເໜືອ ແມ່ນໄດ້ທົດລອງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດໄລຍະໃກ້
ຫຼາຍລູກ ແລະ ອາວຸດອື່ນໆ. ທ່ານ ກິມ ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານຈະໃຫ້ເວລາແກ່ ລັດຖະບານ
ວໍຊິງຕັນ ໄປຈົນຮອດທ້າຍປີ ເພື່ອຈັດການເຈລະຈາທີ່ມີການຜ່ອນ ສັ້ນ ຜ່ອນຍາວໄດ້
ຫຼາຍຂຶ້ນ.
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