ຜູ້ນຳ ເກົາຫຼີເໜືອ ໄດ້ຮັບຈົດໝາຍສະບັບນຶ່ງຈາກປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍ
ໂນລ ທຣຳ ແລະ ກຳລັງພິຈາລະນາເບິ່ງຫົວຂໍ້ຂອງມັນ, ສື່ມວນຊົນລັດຖະບານ ເກົາຫຼີ
ເໜືອ ໄດ້ລາຍງານໃນວັນອາທິດມື້ນີ້.
ອົງການຂ່າວສູນກາງ ຂອງທາງການ ເກົາຫຼີ ຫຼື KCNA ໄດ້ເປີດເຜີຍຮູບທ່ານ ກິມ ກຳ
ລັງນັ່ງອ່ານຈົດໝາຍສະບັບນຶ່ງ ທີ່ປາກົດວ່າ ມີຫົວຈົດໝາຍຂຽນວ່າ ທຳນຽບຂາວ.
ລາຍງານໄດ້ຢ້ຳຄຳເວົ້າຂອງທ່ານ ກິມ ທີ່ຍົກຍ້ອງມັນວ່າ “ມີເນື້ອຫາທີ່ດີເລີດ.”
ອົງການຂ່າວ KCNA ໄດ້ລາຍງານວ່າ “ຂໍຍົກຍ້ອງຄວາມສາມາດໃນການພິຈາລະນາ
ທາງການເມືອງ ແລະ ຄວາມກ້າຫານທີ່ພິເສດຂອງປະທານາທິບໍດີ ທຣຳ, ທ່ານ ກິມ
ຈົງ ອຶນ ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານຈະພິຈາລະນາກ່ຽວກັບ ຫົວຂໍ້ທີ່ໜ້າສົນໃຈນັ້ນຢ່າງຈິງຈັງ.”
ລາຍງານບໍ່ໄດ້ເວົ້າແນວອື່ນ ກ່ຽວກັບ ຫົວຂໍ້ຂອງຈົດໝາຍນັ້ນ.
ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວໃນຕົ້ນເດືອນນີ້ວ່າ ທ່ານໄດ້ຮັບ ຈົດໝາຍສະບັບນຶ່ງ ທີ່ “ສວຍ
ງາມ, ມີຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຫຼາຍ ແລະ ອົບອຸ່ນຫຼາຍ” ຈາກຜູ້ນຳເກົາຫຼີເໜືອ.
ເຖິງແມ່ນວ່າການເຈລະຈາລະຫວ່າງບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ສະຫະລັດ ແລະ ເກົາຫຼີເໜືອ
ຕົກຢູ່ໃນສະພາບບໍ່ໄປບໍ່ມາກໍຕາມ, ທ່ານ ກິມ ແລະ ທ່ານ ທຣຳ ກໍໄດ້ ສົ່ງຈົດໝາຍ
ແລະ ຮູບພາບແລກປ່ຽນກັນໃນປີທີ່ຜ່ານມາ, ແລະ ທັງສອງທ່ານໄດ້ເວົ້າວ່າ ສາຍພົວ
ພັນຂອງພວກເພິ່ນແມ່ນຍັງຄົງອົບອຸ່ນຢູ່ຄືເກົ່າ.
ການເຈລະໃນລະດັບທີ່ບໍ່ມີນັກການເມືອງຄົນສຳຄັນເຂົ້າຮ່ວມ ໄດ້ພັງລົງ ຫລັງ ຈາກ
ກອງປະຊຸມສຸດຍອດໃນເດືອນກຸມພາທີ່ຜ່ານມາ ລະຫວ່າງ ທ່ານ ທຣຳ ກັບ ທ່ານ ກິມ
ໃນນະຄອນຫຼວງ ຮາໂນ່ຍ, ປະເທດ ຫວຽດນາມ, ເຊິ່ງສິ້ນສຸດລົງດ້ວຍການບໍ່ມີຂໍ້
ຕົກລົງ. ທ່ານ ກິມ ແມ່ນບໍ່ພໍໃຈກັບຄວາມກ້າວໜ້າຂອງການຫຼຸດຜ່ອນມາດຕະການ
ລົງໂທດ ສະຫະລັດ, ໃນຂະນະທີ່ ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ຜິດຫວັງກັບການທີ່ທ່ານ ກິມ ບໍ່ສາ
ມາດຍົກເລີກໂຄງການນິວເຄລຍຂອງທ່ານທັງໝົດ.
ນັບຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ, ເກົາຫຼີເໜືອ ແມ່ນໄດ້ທົດລອງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດໄລຍະໃກ້
ຫຼາຍລູກ ແລະ ອາວຸດອື່ນໆ. ທ່ານ ກິມ ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານຈະໃຫ້ເວລາແກ່ລັດຖະບານ
ວໍຊິງຕັນ ໄປຈົນຮອດທ້າຍປີ ເພື່ອຈັດການເຈລະຈາທີ່ມີການຜ່ອນສັ້ນຜ່ອນຍາວໄດ້
ຫຼາຍຂຶ້ນ.
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