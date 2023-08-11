ທ່ານ ກິມ ຈົງ ອຶນ ສັ່ງໃຫ້ຕຽມພ້ອມສຳລັບ “ສົງຄາມເຕັມຮູບແບບ”, ຂະຫຍາຍການຜະລິດອາວຸດ

ຜູ້ນຳເກົາຫຼີເໜືອ ທ່ານ ກິມ ຈົງ ອຶນ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ກອງທັບລະດັບສູງຂອງທ່ານໄດ້ພົບປະກັນເພື່ອປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ການເສີມຂະຫຍາຍແຜນການເຮັດສົງຄາມ, ໂດຍໄດ້ດຳເນີນການທົດລອງອາວຸດຫຼ້າສຸດຂອງປະເທດ ແລະ ຂະຫຍາຍການຜະລິດອາວຸດ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງສື່ມວນຊົນລັດຖະບານໃນວັນພະຫັດວານນີ້.
ການດຳເນີນການທີ່ຖືກປະກາດນັ້ນແມ່ນສິ່ງຫຼ້າສຸດຂອງການເຄື່ອນໄຫວຫຼາຍຄັ້ງໂດຍ ເກົາຫຼີເໜືອ ໃນການບໍ່ປະຕິບັດຕາມມາດຕະການລົງໂທດສາກົນ ແລະ ການຕຳໜິຕິຕຽນ, ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍອຸປະກອນທາງທະຫານທີ່ພວກເຂົາໄດ້ກ່າວໄວ້ ຕໍ່ຄວາມຫວັງທີ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດໃນເວລາທີ່ໂລກມີການແຕກຫັກຍິ່ງຂຶ້ນ.
ກອງປະຊຸມຂະໜາດໃຫຍ່ຂອງຄະນະກຳມາທິການກອງທັບສູງກາງຂອງພັກໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນພຸດທີ່ຜ່ານມາ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ “ກອງທັບບົກມີຄວາມພ້ອມຢ່າງຮອບຄອບຫຼາຍຂຶ້ນສຳລັບສົງຄາມ, ຍ້ອນສະຖານະການທາງການເມືອງ ແລະ ທະຫານທີ່ຮ້າຍແຮງແຜ່ຫຼາຍໃນແຫຼມເກົາຫຼີ,” ອີງຕາມການກ່າວຂອງສື່ມວນຊົນ KCNA.
ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຕືອນກ່ຽວກັບ “ແຜນການຕ່າງໆສຳລັບມາດຕະການໂຈມຕີຕອບໂຕ້ທາງທະຫານເພື່ອຍັບຢັ້ງຜູ້ຮ້າຍຫົວໂປ່,” ເຊິ່ງແມ່ນການອ້າງເຖິງ ເກົາຫຼີໃຕ້ ແລະ ສະຫະລັດ, ທີ່ມີກຳນົດຈະດຳເນີນການຊ້ອມລົບຂະໜາດໃຫຍ່ປະຈຳປີໃນທ້າຍເດືອນນີ້.