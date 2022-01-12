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ທ່ານກິມ ຈົງ ອຶນ ໄດ້ຊົມການຍິງລູກສອນໄຟໄວກວ່າສຽງ ເທື່ອຫຼ້າສຸດຂອງເກົາຫຼີເໜືອ

ຮູບພາບນີ້ຖ່າຍໃນວັນທີ 11 ມັງກອນ 2022 ແລະ​ນຳ​ອອກເຜີຍແຜ່ ໂດຍ​ອົງ​ການ​ຂ່າວສູນກາງຂອງທາງການເກົາຫຼີເໜືອ ວັນທີ 12 ມັງກອນ 2022 ​ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຜູ້ນຳເກົາຫຼີເໜືອ ທ່ານກິມ ຈົງ ອຶນ ກຳຊົມການຍິງລູກສອນໄຟໄວກວ່າສຽງ.

ອົງ​ການ​ຂ່າວ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ກ່າວ​ວ່າ ທ່ານກິມ ຈົງ ອຶນ ໄດ້ຊົມການຍິງລູກສອນໄຟໄວກວ່າສຽງເທື່ອຫຼ້າສຸດຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ເກົາຫຼີເໜືອ ໄດ້ປະກາດ ໃນວັນພຸດມື້ນີ້ວ່າ ການຍິງລູກສອນໄຟເທື່ອຫລ້າສຸດ ຂອງຕົນ ແມ່ນ​ເປັນ “ລູກສອນໄຟໄວກວ່າສຽງ” ​ໂດຍກ່າວວ່າ ຜູ້ນຳກິມ ຈົງ ອຶນ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ໃນອັນທີ່ບັນລະຍາຍວ່າ ເປັນການ​ຍິງລົດລອງ​ທີ່​ປະ​ສົບຜົນ ສຳເລັດ.

ຮູບ​ຂອງສື່ມວນ​ຊົນ​ລັດ​ຖະ​ບານ ສະແດງໃຫ້ເຫັນ​ວ່າ ທ່ານກິມໃສ່ເສື້ອແຈັກເກັດໜັງ” ແລະ
ສ່ອງເບິ່ງດ້ວຍກ້ອງສ່ອງ ຢູ່ໃນອັນທີ່ປາກົດວ່າຢູ່ບ່ອນຢືນເບິ່ງສຳລັບທ່ານ ເພື່ອສັງເກດເບິ່ງ
ການຍິງ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້.

ລູກສອນໄຟໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ເຖິງ “ການເຄື່ອນໄຫວດີທີ່ສຸດ” ແລະຖືກເປົ້າໝາຍຢ່າງ
ແມ່ນຢໍາປະມານ1,000 ກິໂລແມັດຫ່າງອອກໄປ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວສູນ
ກາງຂອງເກົາຫຼີເໜືອ.

ນັ້ນ​ແມ່ນ​ໄກ​ກວ່າໄລຍະທີ່ໄດ້ຄາດຄະເນໄວ້ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ໂດຍກອງທັບ ເກົາຫຼີໃຕ້
ຊຶ່ງໄດ້ຕິດຕາມຢ່າງໃກ້ຊິດເບິ່ງການຍິງດັ່ງກ່າວ. ກະຊວງປ້ອງກັນປະ ເທດຂອງເກົາຫຼີໃຕ້
ກ່າວວ່າ ລູກສອນໄຟໄດ້ເດີນທາງໄປປະມານ 700 ກິໂລ ແມັດ ແຕ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ
ສະມັດຕະພາບທີ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃຫ້ດີຂຶ້ນ.

ລູກສອນໄຟ​ຊະ​ນິດຫຼ້າສຸດ ຂອງເກົາຫຼີເໜືອນີ້ ບິນດ້ວຍຄວາມໄວສູງສຸດ 10 ມາກ ຫຼື 10
ເທົ່າຂອງຄວາມໄວສຽງ ປຽບທຽບໃສ່ 6 ມາກ ກັບລູກສອນໄຟຄ້າຍຄືກັນທີ່ຍິງໃນອາທິດ
ແລ້ວ ອີງຕາມອົງການຂ່າວຢອນຮັບ ທີ່ໄດ້ອ້າງຄຳເວົ້າຂອງພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງເກົາຫຼີໃຕ້.
ການທົດລອງຂອງເກົາຫຼີເໜືອເທື່ອທີສອງດັ່ງກ່າວໃນປີນີ້ ໄດ້ຖືກອ້າງວ່າເປັນລູກສອນໄຟ
ໄວກວ່າສຽງ.

ຫຼັງຈາກການຍິງໃນອາທິດແລ້ວນີ້ ເກົາຫຼີໃຕ້ໄດ້ກ່າວວ່າເກົາຫຼີເໜືອໄດ້ເວົ້າໂຍກເກີນຄວາມ
ຈິງກ່ຽວກັບສະມັດຕະພາບຂອງມັນ.

​ຊັ່ງຊາເບິ່ງຈາກຮູບພາບຂອງສື່ມວນ​ຊົນ​ທາງ​ການເກົາຫຼີເໜືອ​ແລ້ວ ລູກສອນໄຟ​ທີ່ຍິງໃນ
ວັນອັງຄານວານນີ້ ປາກົດວ່າສະແດງໃຫ້ເຫັນຮູບຮ່າງຄືກັນກັບອາວຸດທີ່ໄດ້ທົດລອງໃນ
ອາທິດແລ້ວ

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