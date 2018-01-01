ຜູ້ນຳເກົາຫຼີເໜືອ ເຕືອນ ສຫລ ເຖິງຄວາມຈິງ ຂອງໂຄງການນິວເຄລຍ ຂອງຕົນ

ຜູ້ນຳເກົາຫຼີເໜືອ ກິມ ຈົ່ງ ອຶນ ກ່າວວ່າ ສະຫະລັດ ຕ້ອງຍອມຮັບວ່າ ໂຄງການນິວເຄລຍ
ຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ແມ່ນຄວາມເປັນຈິງ.
ຢູ່ໃນຄຳປາໄສປະຈຳປີໃໝ່ຂອງທ່ານກິມ ໃນວັນຈັນມື້ນີ້ ທ່ານໄດ້ເຕືອນວ່າ ທ່ານມີປຸ່ມ
ນິວເຄລຍຢູ່ເທິງໂຕະຂອງທ່ານ. ທ່ານກິມ ເວົ້າວ່າ “ຜືນແພ່ນດິນໃຫຍ່ທັງໝົດຂອງ
ສະຫະລັດ ແມ່ນຢູ່ພາຍໃນລັດສະໝີການໂຈມຕີດ້ວຍນິວເຄລຍຂອງພວກເຮົາ
ແລະ ສະຫະລັດ ຈະບໍ່ສາມາດເລີ່ມຕົ້ນສົງຄາມກັບຂ້ອຍ ແລະ ປະເທດຂອງ
ພວກເຮົາ ເລີຍ.”
ທ່ານກິມໄດ້ກ່າວອີກວ່າ “ສະຫະລັດ ຕ້ອງຍອມຮັບວ່າ ອັນນີ້ບໍ່ເປັນການຕໍ່ລອງ ແຕ່
ຄວາມເປັນຈິງ.”
ການກ່າວຄຳປາໄສປະຈຳປີໃໝ່ ຂອງທ່ານກິມ ເຊື່ອກັນຢ່າງກວ້າງຂວາງວ່າ ເປັນ
ການສະແດງອອກ ທິດທາງຂອງທ່ານກິມ ແລະ ບູລິມະສິດສຳລັບປີໃໝ່ນີ້.
ປີກາຍນີ້ ທ່ານກິມ ແລະ ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ ປະທະ
ຄາລົມກັນໄປມາ ເຊິ່ງຮ້ອນແຮງຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ໂດຍທີ່ທ່ານທຣຳ ເຕື່ອນວ່າ ເກົາຫຼີເໜືອ
ຈະປະເຊີນກັບ “ໄຟ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງ” ຖ້າຫາກມີການຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ ສະຫະລັດ.
ພຽງຢາງໄດ້ຕອບໂຕ້ຄືນ ໂດຍກ່າວວ່າ ຕົນໄດ້ພິຈາລະນາວ່າ ຈະທຳການທົດລອງ
ຍິງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດ ຂ້າມທະວີບ ເຂົ້າໃສ່ນ້ຳທະເລ ໃກ້ກັບໆກັບ ເກາະກວມ
ທີ່ເປັນອານາເຂດຂອງສະຫະລັດ. ບໍ່ດົນຫຼັງຈາກນັ້ນ ເກົາຫຼີເໜືອ ກໍໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟ
ລັດສະໝີໄກ ສອງລູກ ຂ້າມປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ໃນເດືອນກັນຍາ ກໍໄດ້ດຳເນີນການ
ທົດລອງນິວເຄລຍເທື່ອທີຫົກ ຂອງຕົນ.
ສົງຄາມຄາລົມໄດ້ສືບຕໍ່ມີມາ ຢູ່ໃນການກ່າວຄຳປາໄສ ຂອງທ່ານທຣຳ ຕໍ່ອົງການສະຫະ
ປະຊາຊາດ ໃນເດືອນກັນຍາ ໃນເວລາ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ໄດ້ເອີ້ນທ່ານກິມ ວ່າເປັນ
“ມະນຸດຈະຫຼວດ ຫຼື Rocket Man” ທີ່ມີພາລະກິດ ສະຫຼະຊີບ.
ທ່ານກິມ ໄດ້ຕອບໂຕ້ຄືນ ໃນຖະແຫລງການສະບັບນຶ່ງ ທີ່ບັນລະຍາຍເຖິງທ່ານທຣຳ ວ່າ
“ເຖົ້າແກ່” ເຊິ່ງໝາຍຄວາມວ່າ ຫລົງໆລືມໆ ແລະ ໄດ້ບັນລະຍາຍອີກວ່າ ພຶດທິກຳຂອງ
ທ່ານ ເປັນຄືກັບ “ຄົນຜີບ້າ.”
ໃນເດືອນພະຈິກ ເກົາຫຼີເໜືອ ໄດ້ປະກາດວ່າ ຕົນໄດ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍຂອງຕົນ ໃນການ
ພັດທະນາ ລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດຂ້າມທະວີບ ຫຼື ICBM ເຮັດໃຫ້ປະຕິບັດງານໄດ້
ເປັນທີ່ສຳເລັດ ຫຼັງຈາກທີ່ຕົນໄດ້ຍິງ ລູກສອນໄຟ ລັດສະໝີໄກ ວາຊົ້ງ 15 (Hwasong-
15) ທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້ວ່າ ຈະມາເຖິງແຜ່ນດິນໃຫຍ່ຂອງສະຫະລັດ.
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