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ວັນພຸດ, 08 ກຸມພາ 2023
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ກິມ ຈົງ ອຶນ ຍົກ​ຍ້ອງກອ​ງ​ທັບ​ຂອງ​ລາວ​ວ່າ 'ເຂັ້ມ​ແຂງ​ທີ່​ສຸດ​ໃນ​ໂລກ'

​ທະ​ຫານ​ຂອງກຳ​ລັງ​ປ້ອງ​ກັນ​ຄວາມ​ສະ​ຫງົບ ຄຳ​ນັບ​ມື້​ລາງ​ພວກ​ຜູ້​ນຳ ທ່ານ​ກິມ ອິນ ຊຸງ ແລະ ກິມ ຈົງ ອິ​ລ ໃນ​ໂອ​ກາດ​ສະ​ຫຼອງວັນ​ຄົບ​ຮອບ 75 ປີ ໃນ​ການ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ກອງ​ທັບ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ເກົາ​ຫຼີ​ ທີ່​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ພຽງ​ຢາງ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 8 ກຸມ​ພາ 2023.

ຜູ້​ນຳ​ຂອງ​ເກົາ​ຫຼີ​ເໜືອ ທ່ານ​ກິມ ຈົງ ອຶນ ພ້ອມ​ພັນ​ລະ​ຍາ ແລະ​ລູກ​ສາວ ນາງ​ຈູ-ແອ ໄດ້​ໄປ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ພວກ​ທະ​ຫານ ທີ່​ຄ້າຍ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ກ່ອນ​ໜ້າ​ວັນຄົບ​ຮອບ 75 ປີ​ໃນ​ການ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ກອງ​ທັບ​ ອີງ​ຕາມ​ລາຍ​ງານ​ຂອງ​ໜັງ​ສື​ພິມທີ່​ສຳ​ຄັນ​ສຸດ​ ໂຣ​ດົງ ຊິນ​ມຸນ (Rodon Sinmun) ຂອງ​ເກົາ​ຫຼີ​ເໜືອ ​ໃນ​ວັນ​ພຸດມື້ນີ້.

ວັນ​ພຸດ ແມ່ນ​ວັນ​ຄົບ​ຮອບ 75 ປີ ໃນ​ການ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ກອງ​ທັບ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ເກົາ​ຫລີ. ມີ​ການ​ຄາດ​ກັນ​ວ່າ ຈະ​ມີ​ການ​ສວນ​ສະ​ໜາມ​ຂະ​ໜາດ​ໃຫຍ່ ແຕ່​ແນວ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ມີ​ລາຍ​ງານ​ເທື່ອ.

ໃນ​ງານ​ລ້ຽງ​ຮັບ​ຮອງເພື່ອ​ລະ​ນຶກ​ເຖິງວັນ​ດັງ​ກ່າວໃນ​ວັນ​ອັງ​ຄານ​ວານນີ້ ທ່ານ​ກິມ ຈົງ ອຶນ ໄດ້​ກ່າວ​ຊົມ​ເຊີຍກອງ​ທັບ​ຂອງ​ປະ​ເທດຕາມ​ປະ​ເພ​ນີ​ທີ່​ເຄີຍ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ກັນ​ມາ ທັງໆ​ທີ່​ບາງ​ຄັ້ງ​ຄາວ​ໄດ້​ປະ​ສົບ​ກັບຄວາມ​ຫຍຸ້ງ​ຍາກໃນ​ຫຼາຍທົ​ດ​ສະ​ວັດ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ ແຕ່​ກໍໄດ້​ບັນ​ລຸ “ອຳ​ນາດ​ທີ່​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່​ແບບ​ເດັດ​ຂາດ” ໃນ​ອັນ​ທີ່​ປາ​ກົດ​ວ່າ​ໝາຍ​ເຖິງ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ທາງ​ດ້ານ​ນິວ​ເຄ​ລຍ​ຂອງ​ເກົາ​ຫຼີ​ເໜືອນັ້ນ.

ຜູ້​ນຳ​ເກົາ​ຫຼີ​ເໜືອ ທ່ານ​ກິມ ຈົງ ອຶນ ກ່າວ​ຄຳ​ປາ​ໄສ ທີ່​ງານ​ລ້ຽງ​ຮັບ​ຮອງ ສະ​ຫຼອງວັນ​ຄົບ​ຮອບ 75 ປີ ໃນ​ການ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ກອງ​ທັບ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ເກົາ​ຫຼີ ທີ່​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ພຽງ​ຢາງ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 7 ກຸມ​ພາ 2023 ທີ່​ນຳ​ອອກ​ເຜີຍ​ແຜ່​ໂດຍ​ອົງ​ການ​ຂ່າວ​ສູນ​ກາງ​ຂອງ​ເກົາ​ຫຼີ​ເໜືອ (KCNA).
ຜູ້​ນຳ​ເກົາ​ຫຼີ​ເໜືອ ທ່ານ​ກິມ ຈົງ ອຶນ ກ່າວ​ຄຳ​ປາ​ໄສ ທີ່​ງານ​ລ້ຽງ​ຮັບ​ຮອງ ສະ​ຫຼອງວັນ​ຄົບ​ຮອບ 75 ປີ ໃນ​ການ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ກອງ​ທັບ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ເກົາ​ຫຼີ ທີ່​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ພຽງ​ຢາງ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 7 ກຸມ​ພາ 2023 ທີ່​ນຳ​ອອກ​ເຜີຍ​ແຜ່​ໂດຍ​ອົງ​ການ​ຂ່າວ​ສູນ​ກາງ​ຂອງ​ເກົາ​ຫຼີ​ເໜືອ (KCNA).

ນອກ​ນັ້ນ ທ່ານ​ກິມ ​ຍັງ​ໄດ້​ກ່າວ​ຊົມ​ເຊີຍກອງ​ທັບ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ເກົາ​ຫຼີ ວ່າ “ມີ​ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ທີ່​ສຸດ​ໃນ​ໂລກ” ອີງ​ຕາມ​ລາຍ​ງານ​ຂອງ​ໂຣ​ດົງ​ ຊິນ​ມຸນ ທີ່ເວົ້າ​ວ່າ “ໄດ້​ສ່ອງ​ແສງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ພິ​ເສດ ແລະ​ມີ​ຄວາມ​ມຸ່ງ​ໝັ້ນ​ເກີນກວ່າ​ທີ່​ມະ​ນຸດ​ຈະ​ທັບ​ມ້າງ​ໄດ້.”

ທ່ານ​ໄດ້​ກ່າວ​ຍົກ​ຍ້ອງ​ພວກ​ທະ​ຫານ​ວ່າ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ເຖິງ​ກຽດ​ສັກ​ສີ​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ຊາວ​ເກົາ​ຫຼີ​ເໜືອ ທີ່​ປົກ​ປ້ອງ​ຊຸມ​ມື້​ທີ່​ສົດ​ໃສ​ໃນ​ໂອ​ກາດ​ຕໍ່​ໜ້າ​ຂະນະ​ທີ່

ທ່ານ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້ “ເພີ້ມ​ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ຂຶ້ນ​ເປັນ​ສອງ​ເທົ່າ” ໃນ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາກອ​ງ​ແລະ​ສ້າງ​ສາ​ສັງ​ຄົມ​ນິ​ຍົມ.

ບໍ່​ມີ​ຄວາມ​ເຫັນ​ໃດໆ​ກ່າວ​ເຖິງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ຍີ່​ປຸ່ນ ຫຼື​ເກົາ​ຫຼີ​ໃຕ້ ໃນ​ລະ​ຫວ່າງງານ​ລ້ຽງ​ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ກາ​ນ​ເນື່ອງ​ໃນ​ໂອ​ກາດ​ວັນ​ຄົບ​ຮອບນີ້.

ຮູບ​ພາບ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ນຳ​ອອກ​ເຜີຍ​ແຜ່​ໂດຍ​ສື່ມວນ​ຊົນ​ຂອງ​ທາງ​ການ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ລູກ​ສາວ​ຂອງ​ທ່ານ​ກິມ ຫ້ອມ​ລ້ອມ​ດ້ວຍ​ພວກ​ທະ​ຫານ​ພ້ອມ​ບິ​ດາ​ຂອງ​ທ່ານ​ນາງ. ນາງ​ຈູ-ແອ ເຊື່ອ​ກັນ​ວ່າ ເປັນ​ລູກ​ສາວ​ຄົນ​ທີ​ສອງ ຂອງ​ທັງ​ໝົດ 3 ຄົນ​ລະ​ຫວ່າງ​ທ່ານ​ກິມ ແລະ​ພັນ​ລະ​ຍາ ທ່ານ​ນາງ ນີ ໂຊ​ລ ຈູ (Ri Sol Ju) ຊຶ່ງ​ໄດ້​ກ່າວ​ເຖິງ​ໂດຍ​ສື່ມວນ​ຊົນ​ຂອງ​ທາງ​ການ ບໍ່​ແມ່ນ​ໂດຍ​ຊື່ ແຕ່​ໃນ​ຖາ​ນະ “ຜູ້​ສືບ​ທອດ​ທີ່​ໜ້າ​ນັບ​ຖື.”ໍ

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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