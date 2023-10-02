ເກີດໄຟໄໝ້ໃນສະຖານທີ່ບັນເທີງກາງຄືນ ຫຼື ໄນ້ຄລັບ ແຫ່ງນຶ່ງເມື່ອຕອນເຊົ້າວັນອາທິດວານນີ້ຢູ່ເມືອງ ເມີເຊຍ ທາງພາກຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ຂອງປະເທດ ສເປນ, ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຢ່າງໜ້ອຍ 13 ຄົນ ແລະ ຄົນອື່ນໆອີກໄດ້ຮັບບາດເຈັບ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່.
ມັນບໍ່ມີຄວາມຈະແຈ້ງໃນທັນທີວ່າແມ່ນຫຍັງກໍ່ໃຫ້ເກີດໄຟໄໝ້ຢູ່ໄນ້ຄລັບ Teatre ທີ່ໄດ້ລຸກໄໝ້ສະຖານທີ່ແຫ່ງນັ້ນ ແລະ ລາມໄປສູ່ສະຖານບັນເທີງທີ່ຢູ່ຕິດກັນຢ່າງວ່ອງໄວ. ວິດີໂອທີ່ຖືກເປີດເຜີຍໂດຍໜ່ວຍດັບເພີງຂອງເມືອງ ເມີເຊຍ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນບັນດານັກດັບເພີ່ງພະຍາຍາມທີ່ຈະຄວບຄຸມແປວໄຟຢູ່ໃນ
ໄນ້ຄລັບນັ້ນ.
ທ່ານ ດີເອໂກ ເຊຣາລ໌, ໂຄສົກສຳລັບຕຳຫຼວດແຫ່ງຊາດຂອງ ສເປນ, ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວ ກ່ຽວກັບ ຜູ້ເສຍຊີວິດທີ່ຖືກພົບເຫັນຢູ່ໃນໄນ້ຄລັບ ຟອນດາ ມີລາໂກຣສ໌ (Fonda Milagros), ເຊິ່ງແມ່ນນຶ່ງສະຖານບັນເທີງສາມແຫ່ງທີ່ຢູ່ຕິດກັນ, ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຈາກໄຟຫຼາຍທີ່ສຸດ, ລວມທັງການພັງລົງຂອງຫຼັງຄາຂອງມັນ.
ການພັງລົງຂອງຫຼັງຄາໄດ້ເຮັດໃຫ້ການຊອກຫາຜູ້ເຄາະຮ້າຍຍາກຂຶ້ນ, ແລະ ມັນຍາກທີ່ຈະລະບຸວ່າໄຟໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນຢູ່ບ່ອນໃດແທ້, ທ່ານໄດ້ກ່າວ.
ໜ່ວຍສຸກເສີນໄດ້ກ່າວໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ ນັກກູ້ໄພທັງຫຼາຍແມ່ນຍັງຄົ້ນຫາຄົນທີ່ບໍ່ຮູ້ເຖິງຊະຕາກຳເທື່ອຫຼັງຈາກໄຟໄໝ້ນັ້ນ.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ກ່າວວ່າຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດສູງສຸດອາດເພີ່ມຂຶ້ນ. ສະພາຂອງເມືອງໄດ້ປະກາດການໄວ້ອາໄລສາມວັນດ້ວຍທຸງຖືກຫຼຸດລົງເຄິ່ງເສົາຢູ່ຕຶກຂອງລັດຖະບານໃນທົ່ວພາກພື້ນເມີເຊຍ.