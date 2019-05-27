ຢ່າງໜ້ອຍສາມຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດ ແລະ ຫຼາຍສິບຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບໃນຕອນເຊົ້າວັນ
ອາທິດວານນີ້ ເມື່ອກອງກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງ ປາກິສຖານ ກັບພວກປະ
ທ້ວງໄດ້ຕໍ່ສູ້ກັນ ຢູ່ດ່ານກວດກາຄວາມປອດໄພໃນເມືອງ ວາຊີຣິສ ຖານເໜືອ.
ກອງທັບໄດ້ຖິ້ມໂທດ ກ່ຽວກັບ ເຫດການໃນເມືອງ ວາຊີຣິສຖານເໜືອ, ເຊິ່ງຕັ້ງຢູ່ໃກ້ກັບ
ເຂດຊາຍແດນຂອງ ອັຟການິສຖານນັ້ນ, ໃສ່ພວກຜູ້ນຳຂອງກຸ່ມເຄື່ອນໄຫວ ປາສຕຸນ
ຕາຮັຟຟຸສ ຫຼື PTM, ເຊິ່ງແມ່ນກຸ່ມເຄື່ອນໄຫວປີກຂວາໃນທ້ອງຖິ່ນ. ລັດຖະບານໃນປັດ
ຈຸບັນຂອງປະເທດ ໄດ້ສະໜັບສະໜູນກອງທັບ, ໃນຂະນະ ທີ່ພັກຝ່າຍຄ້ານທີ່ໃຫຍ່ທີ່
ສຸດຫຼາຍພັກ ເບິ່ງຄືວ່າຈະສະໜັບສະໜູນກຸ່ມ PTM ຫຼັງຈາກເຫດການດັ່ງກ່າວ.
ຜູ້ນຳກຸ່ມ PTM ທ່ານ ອາລີ ວາເຊຍ ແລະ ທ່ານ ໂມຊິນ ດາວາ, ຜູ້ທີ່ເປັນຕົວແທນໃຫ້
ພາກພື້ນດັ່ງກ່າວໃນສະພາແຫ່ງຊາດຂອງ ປາກິສຖານ ນັ້ນ, ແມ່ນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການ
ປະທ້ວງ. ຫລັງຈາກເຫດການດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ ວາເຊຍ ແລະ ສະມາຊິກກຸ່ມ PTM ຫຼາຍ
ຄົນໄດ້ຖືກຈັບກຸມ, ໃນຂະນະທີ່ທ່ານ ດາວາ ໄດ້ໜີໄປຫຼົບລີ້.
ທ່ານ ດາລາ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອ ພະແນກ ດີວາ ວ່າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັກສາຄວາມປອດໄພ
ໄດ້ພະຍາຍາມທີ່ຈະກີດກັ້ນເຂົາເຈົ້າ ຈາກການໄປປະທ້ວງຕໍ່ສິ່ງທີ່ຖືກກ່າວວ່າ ເປັນ
ການລະເມີດໂດຍກອງທັບ ໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດການກວດຄົ້ນ ໃນພາກພື້ນດັ່ງ
ກ່າວນຶ່ງວັນກ່ອນໜ້ານັ້ນ.
ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ “ພວກເຂົາໄດ້ຕີແມ່ຍິງ ແລະ ຈັບເອົາບາງຄົນໄປມື້ວານນີ້. ພວກເຮົາ
ຈະໄປປະທ້ວງຕໍ່ເຫດການດັ່ງກ່າວ ຕອນທີ່ພວກເຂົາໄດ້ຍິງປືນໃສ່ພວກເຮົາ. ທຳອິດ,
ພວກເຂົາໄດ້ຍິງປືນຂຶ້ນຟ້າ, ຫຼັງຈາກນັ້ນພວກເຂົາກໍໄດ້ຍິງໃສ່ພວກເຮົາໂດຍກົງ.”
ຂໍ້ຄວາມອັນນຶ່ງຈາກອົງການ ISPR, ເຊິ່ງແມ່ນອົງການປະຊາສຳພັນຂອງກອງທັບ
ປາກິສຖານ, ໄດ້ກ່າວວ່າ ການປະຕິບັດການກວດຄົ້ນ ແລະ ມີການຈັບກຸມໃນເວລາ
ຕໍ່ມານັ້ນ ໄດ້ດຳເນີນຂຶ້ນ ເພື່ອຕອບໂຕ້ ຕໍ່ການໂຈມຕີໃສ່ກອງກຳລັງໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງ
ເຂົາເຈົ້າໃນຂົງເຂດນັ້ນ ໃນວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາ.
ຖະແຫຼງການທາງການຕ່າງຫາກ ໄດ້ສະເໜີວ່າ ການປະທ້ວງຂອງກຸ່ມ PTM ມີຈຸດປະ
ສົງທີ່ຈະ “ທຳຄວາມກົດດັນໃຫ້ປ່ອຍຕົວຜູ້ທີ່ຖືກສົງໄສວ່າເປັນ ຜູ້ຊ່ວຍຂອງພວກກໍ່ການ
ຮ້າຍ” ທີ່ຖືກຈັບໃນການປະຕິບັດການກວດຄົ້ນນັ້ນ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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