ອີຣ່ານ ກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ 95 ຄົນ ແລະໄດ້ຮັບບາດເຈັບອີກຫຼາຍສິບຄົນ ໃນເຫດລະເບີດ ທີ່ສັ່ນສະເທືອນ ອະນຸສອນສະຖານຂອງນາຍພົນຜູ້ມີຊື່ສຽງຂອງອີຣ່ານ ທີ່ໄດ້ເສຍຊີວິດໃນການໂຈມຕີດ້ວຍເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບຂອງສະຫະລັດ ໃນປີ 2020.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ອີຣ່ານຄົນນຶ່ງໄດ້ເອີ້ນເຫດລະເບີດດັ່ງກ່າວວ່າ ເປັນການໂຈມຕີ “ກໍ່ການຮ້າຍ” ທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃກ້ກັບບ່ອນຝັງສົບຂອງນາຍພົນກາສເຊມ ໂຊລາຍມານີ (Qassem Soleimani), ອະດີດຜູ້ບັນຊາການກອງກຳລັງກຸດສ໌ ຂັ້ນສູງຂອງກຳລັງພິທັກປະຕິວັດ.
ໃນເບື້ອງຕົ້ນອີຣານກ່າວວ່າ ມີ 103 ຄົນເສຍຊີວິດ ຈາກການລະເບີດທັງສອງຄັ້ງ. ໃນເວລາຕໍ່ມາ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ ມີການນັບຊື່ບາງຊື່ສອງເທື່ອ ແລະຫຼຸດຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດ ລົງ.
ເຫດການລະເບີດໄດ້ເກີດຂຶ້ນຢູ່ເມືອງເຄີມານ (Kerman), ປະມານ 820 ກິໂລແມັດໄປທາງຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ຂອງນະຄອນຫຼວງເຕຫະຣ່ານ (Tehran). ບໍ່ມີກຸ່ມໃດ ອອກມາອ້າງເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃນທັນທີ.
ອີຣ່ານໄດ້ຖິ້ມໂທດໃສ່ສະຫະລັດ ແລະອິສຣາແອລ ສຳລັບການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວ.
ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດກ່າວວ່າ ວໍຊິງຕັນສະແດງ “ຄວາມເຫັນອົກເຫັນໃຈ ຕໍ່ຜູ້ເຄາະຮ້າຍ ແລະຜູ້ທີ່ເປັນທີ່ຮັກຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ທີ່ເສຍຊີວິດໃນເຫດລະເບີດ ທີ່ເປັນຕາຢ້ານກົວນີ້” ແລະເນັ້ນໜັກ ວ່າ ສະຫະລັດບໍ່ໄດ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ.