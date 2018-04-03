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ການປະຕິບັດງານ ຈັບເປັນ ຫຼືຕາຍ ທີ່ນຳໄປສູ່ ການເສຍຊີວິດ ຂອງທະຫານ ສະຫະລັດ ແລະ ອັງກິດ

ບັນດາສະມາຊິກກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພພາຍໃນຂອງຊາວເຄີດ ຍ່າງຜ່ານຮ້ານຄ້າ ທີ່ຖືກທໍາລາຍ ໃນເມືອງແມນບິສ ປະເທດຊີເຣຍ.

ກຳລັງພິ​ເສດຂອງ​ແນວ​ໂຮມ 2 ຄົນ ທີ່​ໄດ້​ຖືກ​ສັງຫານ​ຢູ່​ໃກ້ໆ​ກັບ​ເມືອງ​ແມນບິຈ ປະເທດ
ຊີ​ເຣຍນັ້ນ ​ແມ່ນໄດ້ຮັບຄຳສັ່ງໃຫ້ “ຈັບເປັນຫຼື​ສັງຫານ” ໜ່ວຍປະຕິບັດ ງານທີ່ມີຄ່າສູງ
ຂອງ​ກຸ່ມ​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍ​ລັດ​ອິ​ສລາມ.

ຈ່າ​ໂທ​ທະຫານ​ສະຫະລັດ​ ​ໂຈ​ເນ​ເທິ​ນ ດັນ​ບາ ​ແລະ​ສິບ​ເອກ​ທະຫານ​ອັງ​ກິດ​ແມັ​ຕ ທອນ
​ໂຣ ​ໄດ້​ເສຍ​ຊີວິດ​ ຫຼັງຈາກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຖືກໂຈມຕີ​ດ້ວຍ​ລະ​ເບີດ​ແຄມທາງ​ໃນ​ວັນ​ພະຫັດທີ
29 ມີນາ​ຜ່ານ​ມາ.

ກອງທັບ​ສະຫະລັດ ​ໃນ​ຕອນ​ຕົ້ນ​ໄດ້​ກ່າວແຕ່ພຽງ​ວ່າ ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ໄດ້​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ໃນຂະນະ​ທີ່
ຈ່າໂທ​ດັນບາ ​ແລະສິບເອກ​ທອນ​ໂຣ ​ແລະ​ກຳລັງ​ແນວ​ໂຮມຄົນ​ອື່ນ​ໆ​ໄດ້​ພົວພັນ​ຢູ່​ໃນ​ການ​
ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານສູ້​ລົບ. ​ແຕ່​ກຳລັງແນວ​ໂຮມ​ໄດ້​ຢືນຢັນ​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ວານ​ນີ້​ວ່າ ກຳລັງ​ພິ​ເສດ​ທັງ
ສອງ​ຄົນ ​ໄດ້​ຕາມ​ລ່າຫາ​ໜ່ວຍປະຕິບັດ​ງານ​ທີ່​ສຳຄັນຂອງກຸ່ມລັດອິສລາມ.

ທະຫານສະລັດ ກຳລັງເບິ່ງໄປສູ່ຊາຍແດນເທີກີ ຈາກປ້ອມຍາມເຂົາເຈົ້າຢູ່ເມືອງແມນບິຈ ພາກເໜືອຂອງ ປະເທດຊີເຣຍ.
ທະຫານສະລັດ ກຳລັງເບິ່ງໄປສູ່ຊາຍແດນເທີກີ ຈາກປ້ອມຍາມເຂົາເຈົ້າຢູ່ເມືອງແມນບິຈ ພາກເໜືອຂອງ ປະເທດຊີເຣຍ.

ໂຄສົກ​ໃນການ​ປະຕິບັດ​ງານຂອງກຳລັງປະສົມ ພັນ​ເອກຣາຍອັນ ດີ​ລລອນ ໄດ້ກ່າວເຖິງ
ກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍລັດອິສລາມ ໂດຍໃຊ້ຊື່​ຫຍໍ້​ຂອງ​ກຸ່ມ​ດັ່ງກ່າວວ່່າ “ກຳລັງ​ແນວ​ໂຮມ ໂດຍໄດ້
ຮັບການ​ແນະນຳ ການຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ ​ແລະມີການ​ຕິດ​ຕາມໂດຍຄູ່ຮ່ວມງານຂອງພວກເຮົາໄດ້
ປະຕິບັດ​ງານ​ເພື່ອ​ສັງຫານ ​ແລະ​ຈັບ​ໂຕສະມາຊິກຂອງກຸ່ມໄອຊິສ ​ເວລາ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້ຖືກ​
ໂຈມ​ຕີ​ໂດ​ຍລະ​ເບີດ​ແຄມທາງ.”

ພັນ​ເອກ​ດິລລອນ ກ່າວ​ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ຮູ້ວ່າກຸ່ມໄອຊິສ ​ໄດ້​ໜີເຂົ້າໄປຫ​ລົບ​ລີ້ແລະ​ ພະຍາ
ຍາມ​ທີ່​ຈະ​ເຕົ້າ​ໂຮມ​ກັນ​ຄືນ ​ແລະ​ຈັດ​ຕັ້ງກັນໃໝ່. ພວກ​ເຮົາ​ກຳລັງ​ໃຫ້ການ​ສະໜັບສະໜູນ
ຕໍ່ຄູ່ຮ່ວມ​ງານ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ກຳຈັດກຸ່ມໄອຊິສ ທີ່​ແຕກ​ກະ​ຈັດກະ​ຈາ​ຍກັນ​ຢູ່​ໃນທົ່ວ​ອີຣັກ ​
ແລະ​ຊີ​ເຣຍ.”

ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດ ທ່ານຈິມ ແມັດຕິສ ກຳລັງຟັງຄະນະກຳມະການກອງທັບ ສະພາສູງ ທີ່ລັດຖະສະພາສະຫະລັດ.
ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດ ທ່ານຈິມ ແມັດຕິສ ກຳລັງຟັງຄະນະກຳມະການກອງທັບ ສະພາສູງ ທີ່ລັດຖະສະພາສະຫະລັດ.

ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ຂອງກຸ່ມ​ແນວ​ໂຮມ ບໍ່​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່່າ ການ​ປະຕິບັດ​ງານນີ້ ​ໄດ້​ເປັນ​ຜົນສຳ
​ເລັດ​ ຫຼືວ່າ​ໄດ້ເສັດ​ສິ້ນໄປແລ້ວ. ນອກ​ນັ້ນ ​ຍັງ​ບໍ່​ໄດ້​ແຈ້ງໃຫ້ຊາບວ່າ ກຸ່ມ​ໃດ​ ເປັນ​ຜູ້​ຮັບຜິດ
ຊອບຕໍ່​ການວາງ​ລ​ະ​ເບີດ​ໂຈມ​ຕີໃນຄັ້ງນີ້.​

ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງກຸ່ມແນວໂຮມກ່າວວ່າ ກຸ່ມໄອຊິສໄດ້ສູນເສຍດິນແດນທີ່ຕົນເຄີຍຄອງຢູ່
ປະມານ 98 ເປີເຊັນ ໃນອີຣັກແລະຊີເຣຍ ໃນຈຸດສູງສຸດທີ່ກຸ່ມດັ່ງ ກ່າວໄດ້ປະກາດເປັນ
ລັດອິສລາມຫຼື caliphate ນັ້ນ.

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