ເດັກນ້ອຍ ກຳປູເຈຍ ທີ່ຖືກຮັບເອົາມາລ້ຽງ ແລະ ຄອບຄົວບຸນທຳ ລວມຕົວກັນ ເພື່ອຮັກສາ ສາຍພົວພັນ ອັນແໜ້ນແຟ້ນໄວ້

ທຸກໆລະດູຮ້ອນ ເປັນເວລາ 15 ປີຜ່ານມາແລ້ວ, ເດັກນ້ອຍທີ່ຖືກຮັບເອົາມາລ້ຽງຊາວ
ກຳປູເຈຍ ແລະ ຄອບຄົວບຸນທຳຂອງເຈົ້າຈາກທົ່ວ ສະຫະລັດ ໄດ້ເຕົ້າໂຮມກັນທີ່ການ
ຕັ້ງແຄັມ ໂຄໂລຣາໂດ "Colorado" ໃນໃຈກາງເຂດພູ ຣັອກກີ "Rocky."
ນາງ ຄຸນເທຍ ພອດເຕີ "Kunthia Porter" ອາຍຸ 25 ປີ ຜູ້ທີ່ເອື້ອຍຂອງລາວ ນາງ
ເດວິນ ພອດເຕີ "Devin Porter" ອາຍຸ 27 ປີ ໄດ້ຖືກຮັບເອົາມາລ້ຽງໂດຍຄອບຄົວ
ບອສທ໌ ຊຸຍເດີວີນ "Borst Zuiderveen" ຈາກເມືອງ ລາ ເຄຣສເຊັນຕາ "La
Crescenta" ລັດຄາລິຟໍເນຍ ໃນປີ 1999 ໄດ້ກ່າວວ່າ “ເຖິງແມ່ນວ່າພໍ່ແມ່ຂອງພວກ
ເຮົາຈະຢາກໃຫ້ພວກເຮົາຕິດພັນຢູ່ກັບວັດທະນະທຳຂອງພວກເຮົາຢູ່ກໍຕາມ, ເມື່ອ
ໄວໆນີ້ໃນບໍ່ເທົ່າໃດເດືອນ ພວກເຮົາກໍຈະໄດ້ຮຽນພາສາອັງກິດ ແລະ ຂ້ອນຂ້າງຈະ
ປະປ່ອຍວັດທະນະທຳຂອງພວກເຮົາໄວ້ທາງຫຼັງ ແລະ ພະຍາຍາມທີ່ຈະດູດຊຶມເອົາ
ວັດທະນະທຳ ອາເມຣິກັນ. ແຕ່ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາໃຫຍ່ຂຶ້ນ, ພວກເຮົາທັງສອງກໍ
ຂ້ອນຂ້າງຈະເສຍໃຈ ກັບສິ່ງນັ້ນ.”
ນາງ ຄຸນເທຍ "Kunthia" ໄດ້ອະທິບາຍ ກ່ຽວກັບ ຕົວຂອງລາວເອງ, ເອື້ອຍຂອງລາວ
ແລະ ຜູ້ຢູ່ໃນຄ້າຍຄົນອື່ນໆວ່າເປັນ “ຊາວຂະເໝນອາເມຣິກັນ” ທີ່ເກີດໃນປະເທດ
ກຳປູເຈຍ, ເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນໃນ ອາເມຣິກາ ແລະ ຖືກປັບຕົວເຂົ້າກັບວັດທະນະທຳຂອງ
ສອງປະເທດ ຍ້ອນຄວາມຕັ້ງອົກຕັ້ງໃຈຂອງພໍ່ແມ່ບຸນທຳຂອງເຂົາເຈົ້າ ທີ່ຈະສັ່ງສອນ
ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຮູ້ມູນເຊື້ອ ກຳປູເຈຍ ຂອງເຂົາເຈົ້າ.
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